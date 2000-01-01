Кто они — спортсмены с самыми высокими доходами? На первом месте не Месси и не Роналду

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира прямо сейчас
Портал Sportico подсчитал актуальные цифры за 2022 год — и во главе рейтинга встал не футболист и не боец.
10. Тайгер Вудс (гольф)
Общая сумма: $ 73,5 млн
Зарплата/призовые: $ 8,5 млн
Рекламные контракты: $ 65 млн
Зарплата/призовые: $ 8,5 млн
Рекламные контракты: $ 65 млн
9. Джеймс Харден (баскетбол, «Филадельфия Сиксерс»)
Общая сумма: $ 76 млн
Зарплата/призовые: $ 40 млн
Рекламные контракты: $ 36 млн
Зарплата/призовые: $ 40 млн
Рекламные контракты: $ 36 млн
8. Роджер Федерер (теннис)
Общая сумма: $ 85,7 млн
Зарплата/призовые: $ 0,724 млн
Рекламные контракты: $ 85 млн
Зарплата/призовые: $ 0,724 млн
Рекламные контракты: $ 85 млн
7. Кевин Дюрант (баскетбол, «Бруклин Нетс»)
Общая сумма: $ 85,9 млн
Зарплата/призовые: $ 37,9 млн
Рекламные контракты: $ 48 млн
Зарплата/призовые: $ 37,9 млн
Рекламные контракты: $ 48 млн
6. Стефен Карри (баскетбол, «Голден Стэйт Уорриорз»)
Общая сумма: $ 86,2 млн
Зарплата/призовые: $ 41,2 млн
Рекламные контракты: $ 45 млн
Зарплата/призовые: $ 41,2 млн
Рекламные контракты: $ 45 млн
5. Сауль «Канело» Альварес (бокс)
Общая сумма: $ 89 млн
Зарплата/призовые: $ 84 млн
Рекламные контракты: $ 5 млн
Зарплата/призовые: $ 84 млн
Рекламные контракты: $ 5 млн
4. Неймар (футбол, «ПСЖ»)
Общая сумма: $ 103 млн
Зарплата/призовые: $ 65 млн
Рекламные контракты: $ 38 млн
Зарплата/призовые: $ 65 млн
Рекламные контракты: $ 38 млн
3. Криштиану Роналду (футбол, «Манчестер Юнайтед»)
Общая сумма: $ 115 млн
Зарплата/призовые: $ 60 млн
Рекламные контракты: $ 55 млн
Зарплата/призовые: $ 60 млн
Рекламные контракты: $ 55 млн
2. Лионель Месси (футбол, «ПСЖ»)
Общая сумма: $ 122 млн
Зарплата/призовые: $ 72 млн
Рекламные контракты: $ 50 млн
Зарплата/призовые: $ 72 млн
Рекламные контракты: $ 50 млн
1. Леброн Джеймс (баскетбол, «Лос-Анджелес Лейкерс»)
Общая сумма: $ 126,9 млн
Зарплата/призовые: $ 36,9 млн
Рекламные контракты: $ 90 млн
Зарплата/призовые: $ 36,9 млн
Рекламные контракты: $ 90 млн
Кто они — спортсмены с самыми высокими доходами? На первом месте не Месси и не Роналду
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