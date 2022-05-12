«Лучший момент сезона — однозначно 7:1 со «Спартаком». Диалог с Мостовым о золоте «Зенита»

Андрей Мостовой – чемпион России второй год подряд и один из героев «золотого» матча с «Локомотивом»: во-первых, после его гола оформился комфортный для «Зенита» счёт 3:1; во-вторых, Андрей ярко танцевал в чемпионской раздевалке и активно пел на последующей вечеринке.

4 + 2 в этом сезоне РПЛ, в том числе дубль в ворота «Спартака», плюс дебютный гол за сборную = довольно успешный сезон в карьере Мостового. И за несколько туров до конца Андрей дал нам чемпионское интервью, в котором оценил этот футбольный год для «Зенита» и сравнил санкт-петербургский клуб с «Баварией». А ещё объяснил, почему команда доминирует над остальными, и ответил, есть ли жизнь без еврокубков.



Чемпион Мостовой – встречаем.

«Зенит» — чемпион. Как это было?

– Расскажи поэтапно, как проходили эти чемпионские дни.

– В день нашего матча с «Локомотивом» играло «Динамо», и, скажу честно, не думал, что они могут дать осечку. В это никто сильно не верил, так что их матч мы спокойно смотрели на базе, каждый у себя в номере. И вот когда «Урал» в том матче победил, я почувствовал, что мы можем устроить праздник уже сегодня. На предматчевом обеде было заметно, насколько ребята мотивированы.



Собственно, это мы и показали на поле – мы доминировали по ходу всей игры. После чемпионской раздевалки мы продолжили отмечать в ресторанчике на стадионе: попели, потанцевали под живую музыку (улыбается).



Потом спокойно отдыхал. Собирались компаниями друзей – ко мне как раз близкие ребята приехали. Плюс с нами были Далер, Сутор, Барриос, Саша Ерохин. У нас огромная компания.

Андрей Мостовой с кубком Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– А кто писал, звонил?

– Все тренеры, с которыми я работал. Писало много людей, поздравляли с чемпионством и моим голом. Это очень неудобно, но я до сих пор не всем ответил. Поток слишком большой.



– Ты выиграл РПЛ с «Зенитом» второй год подряд. Допускаешь, что чувства и эмоции от победы уже не такие яркие?

– В детстве я смотрел чемпионат России по телевизору, а потом сам выиграл его. Так что эмоции это невероятные. Конечно, первое золото было эмоциональнее (на то оно и первое), но мы и сейчас прикольно праздновали в раздевалке. Плясали под песни «Ленинграда», в том числе под «Солнце светит нам в «Зените». Очень люблю эту песню, она атмосферная, играет у нас на стадионе и сопровождает наши победы.

Ещё мне нравится, когда фанаты всем стадионом поют наш гимн. У меня от этого мурашки по коже, нигде в России такой традиции не встречал. У наших фанатов есть задорные кричалки, под неё мы танцуем вместе с фанатами перед их сектором.



– Ты сказал, что команда была крайне мотивирована на матч с «Локо». Но «Зенит» при этом быстро пропустил. Сложно было перестроиться эмоционально?

– Нет, лично я в голове ничего не перестраивал. У нас собрался коллектив победителей с большим опытом. В нём никто не перегорел. И даже когда мы пропустили, у меня было максимальное спокойствие за результат.

«Зенит» — «Локомотив» Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Как за год изменились «Зенит» и Мостовой? Лучшие и худшие матчи

– «Зенит»-2022 и «Зенит»-2021. Чем отличаются эти команды?

– Глобальных изменений не вижу. У нас похожий и укомплектованный состав. Нас покидали некоторые футболисты, но их здорово заменяли новички. Ушёл Дриусси – добавился Клаудиньо. Команда стабильно и постоянно развивается.

– А как изменился за этот год конкретно ты?

– У меня добавился опыт. Играть в «Сочи» – это один вид ответственности. В «Зените» – другой. Провести два года в чемпионской команде – это и психологическое, и ментальное развитие. Мне кажется, я действительно прокачал психологию: раньше сильно переживал после неудачных матчей, теперь же быстро их забываю и качественнее готовлюсь к новой игре.



– Давай вспомним лучшие моменты этого сезона.

– Однозначно 7:1 со «Спартаком»: историческая победа с таким счётом, к тому же я отметился двумя голами. Также очень запоминающимся получился матч Лиги чемпионов с «Челси» на «Стэмфорд Бридж» – великий стадион, великая команда в соперниках, гимн турнира.



Лига чемпионов – огромный праздник. Особенно когда играешь против команд уровня «Челси» и «Ювентуса», ещё и на таких стадионах.

Андрей Мостовой в матче с «Ювентусом» Фото: РИА Новости

– Как минимум следующий год российские клубы проведут без еврокубков. Как относишься к сложившейся ситуации?

– От нас ничего не зависит, мы просто очень надеемся, что скоро вернёмся. А пока мы концентрируемся на внутренних турнирах, в том числе на новых, которые скоро должны появиться. На нашей мотивации отсутствие еврокубков никак не скажется – нам хочется брать титулы и выигрывать в каждом матче.



– Ты сказал про лучшие матчи «Зенита» в сезоне. А были худшие?

– Тяжеловато было на выезде с «Ювентусом»: соперник умело нас загнал, мы проиграли по делу. В чемпионате России таких матчей не было – было просто очень интересно играть с «Динамо», «Спартаком», ЦСКА. Часто против «Зенита» соперники показывают закрытый футбол, зато топ-команды действуют более открыто. Плюс соответствующий антураж.

Вспоминаю последний тур перед зимним перерывом с «Динамо»: играли первое и второе место, после всех ограничений наконец-то заполнился стадион. Мы соскучились по такой атмосфере! Было здорово!



– При этом даже в таких «интересных» матчах «Зенит» доминирует. Доминирование одной команды над другой – это хорошо? И вообще не смущает ли отсутствие конкуренции?

– Как футболист я, конечно, вижу одни плюсы. Два года подряд – ты чемпион и ощущаешь себя увереннее. При этом говорить, что конкуренции нет – неправильно. Последние годы «Зенит» конкурировал с «Локомотивом». Теперь таким главным соперником стало «Динамо»: у них хороший тренер, игроки при нём растут и развиваются, по ходу сезона они максимально к нам приближались.

«Динамо» — «Зенит» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Тогда почему «Динамо» не догнало «Зенит»?

– Сказался опыт: на них пошло давление и не все с ним справились. У нас в этом плане все суперопытные. Привыкли, что о каждой ошибке «Зенита» активно пишут в медиа, оказывают давление такого плана. А выиграли чемпионат уверенно мы потому, что главные конкуренты «Зенита» – мы сами. Показательны матчи с сильными соперниками – мы всё-таки лучше. Главные же проблемы у нас возникали с командами из нижней части таблицы.

«Зенит» — новая «Бавария»?

– Наши четыре чемпионства подряд – это гегемония, все понимают, что «Зенит» сильнее других, но каждый из нас много работал над этим, команда выкладывается на каждой тренировке и в каждом матче, со стороны никогда не видно, какой это на самом деле сложный путь. А победные серии в футболе – такое бывает, вот «Спартак» в 90-е был чемпионом девять раз подряд.

– Ты много говоришь про развитие. Что для него делаешь конкретно ты?

– У меня появился личный тренер. Он скидывает мне упражнения: как и что надо делать дополнительно на верхнюю и нижнюю часть тела. Он также разрабатывает для меня рацион. Готовить в духовке и на пару, не есть жирное и жареное – всё это я знал ранее, но с появлением тренера добавил в этом направлении системности. И это мне помогает, я чувствую себя лучше.

Психолога у меня нет. Но мой главный критик – это моя мама, она очень сильно мне помогает. Не говоря уже о таких простых вещах, когда в нужный момент она может как похвалить, так и покритиковать. Например, после моего дебюта за сборную в матче со Швецией получил от неё сильный пихыч. Вроде в том матче я не феерил, сыграл нормально – но мама видит и замечает всё.



– Какие планы и цели на следующий сезон?

– Каждый год себе говорю, что хочу выйти на новый уровень. И в следующем мне хочется совершить личный прорыв, я многое на него ставлю.



– Какие у тебя мечты?

– Футбольная мечта-мечта у меня с детства – так как я люблю английский чемпионат, то хотел бы там сыграть. АПЛ – лига номер один. А в плане жизненном хочу много путешествовать, узнавать мир и чтобы все были счастливы.