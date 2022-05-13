«Боятся и хотят перестраховаться». Кому не повезло с судьёй — «Спартаку» или «Зениту»?

Матч «Спартак» – «Зенит» – центральный в 29-м туре РПЛ, несмотря на то что у обеих команд уже нет турнирной мотивации. Противостояние красно-белых с сине-бело-голубыми – это свой мини-чемпионат внутри чемпионата. Как обычно, одна из самых горячих тем накануне дерби двух столиц связана с судейством.

Зарема Салихова жёстко прокомментировала решение поставить на VAR ростовского арбитра Сергея Иванова.

«На матч с «Зенитом» назначили Иванова на VAR. Естественно, блёкло-голубые хотят перестраховаться и боятся повторения истории, когда на глазах всего газпромовского руководства не удастся отметить чемпионство. Для этого и держат таких судей, как Иванов», – сказала «Чемпионату» жена Леонида Федуна.

Зарема уже не впервые в этом сезоне раскритиковала назначение Иванова на VAR. Перед кубковым матчем с ЦСКА Салихова тоже выражала сомнения в объективности ростовского арбитра. Тогда её публичное выступление, возможно, помогло победить: единственный гол «Спартак» забил с пенальти, который вызвал дискуссию, поскольку мяч попал в руку Яки Бийола от его же собственного тела.

Сергей Иванов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

С другой стороны, выбор Павла Кукуяна главным судьёй матча со «Спартаком» – не слишком приятная новость для «Зенита». Сочинский арбитр обслуживает игры с участием красно-белых и сине-бело-голубых с осени 2017-го. За эти пять сезонов петербуржцы набрали намного больше очков, чем их принципиальный соперник из Москвы. Тем не менее конкретно при судействе Кукуяна «Спартак» успешнее «Зенита». Вот ведь парадокс! Спартаковцы при этом арбитре вообще ни разу не проиграли в РПЛ и Кубке России: шесть побед и шесть ничьих в 12 матчах (в среднем 2,00 очка). У зенитовцев с Кукуяном – четыре поражения, одна ничья и шесть побед в 11 матчах (в среднем 1,72 очка). В апреле рефери из Сочи зафиксировал вылет чемпионов России из Кубка страны от «Алании».

Ещё один любопытный статистический факт: в пользу «Спартака» Кукуян поставил пять пенальти, в ворота красно-белых – один. В пользу «Зенита» – тоже пять, в ворота сине-бело-голубых – два.

Последнее слово в дерби двух столиц будет в любом случае за Кукуяном, а не за Ивановым, поэтому уместно вспомнить все спорные моменты с участием этого судьи в матчах «Спартака» и «Зенита».

Октябрь 2017-го. Матч 17-го тура РПЛ «Спартак» — «Амкар» — 0:0

На 85-й минуте Кукуян не стал назначать пенальти в ворота хозяев после столкновения Брайна Идову с Александром Селиховым. Пермяк получил жёлтую карточку за симуляцию. Тогдашний глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский так прокомментировал этот эпизод:

«По моему личному мнению, арбитр допустил ошибку. И думаю, что её причиной стало отставание рефери от эпизода. Момент тяжёлый, но тем не менее – это ошибка… Мог ли подсказать ассистент? Нет, это не момент помощника. Это момент именно арбитра».

Сам Селихов написал в соцсети, что 11-метровый «можно было ставить».

Июнь 2020-го. Матч 24-го тура РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» — 2:1

«Зенит» проигрывал по ходу матча 0:1, но во втором тайме Кукуян поставил два пенальти в ворота самарцев – оба реализовал Артём Дзюба. Эксперт «Чемпионата», арбитр Игорь Федотов не согласился с первым из этих 11-метровых, правда, главную вину за ошибку возложил не на Кукуяна, а на видеоассистента:

«Первый пенальти назначен неправильно. VAR ошибся, так как не нашёл ошибку судьи в этом эпизоде. Игрок «Крыльев» пытался убрать руку, он не выставляет её в сторону. Второй пенальти назначен по делу – игрока «Зенита» уронили в штрафной».

Июль 2020-го. Матч 30-го тура РПЛ «Рубин» — «Спартак» — 1:2

В этой встрече Кукуян разглядел три фола на пенальти – все были реализованы. Федотов поддержал решения сочинца по второму и третьему 11-метровым. За первый, в ворота «Рубина», тоже не стал критиковать, так как повтор не дал ясной картины:

«Судья на VAR не видит, попал ли мяч в руку игроку «Рубина». Но арбитр назначил 11-метровый удар. Если бы судьи на VAR увидели, что мяч точно не попал в руку – они бы позвали главного посмотреть эпизод. Но раз VAR не видит момент чётко, то они поддерживают главного арбитра, так как он не совершил явную очевидную ошибку. Но по тем повторам, что нам показали, не могу сказать, что пенальти для «Спартака» в ворота «Рубина» назначен верно. Для меня первый 11-метровый неочевидный по тем повторам, что показывает телевидение. Даже на стоп-кадре не видно, что мяч попал в руку. А раз это неочевидно, то следует поддержать арбитра».

Август 2020-го. Матч 2-го тура РПЛ «Ростов» — «Зенит» — 0:2

Кукуян назначил пенальти в ворота «Ростова» (Сердар Азмун не забил с «точки», но преуспел на добивании) и удалил зенитовца Ярослава Ракицкого. Федотов не согласился с этим 11-метровым, сославшись на новую трактовку правил игры рукой:

«Мяч попадает в рукав игроку «Ростова», а не в голую руку. По новым правилам это не пенальти, следовало продолжить игру. Даже если после попадания в рукав мяч отлетел бы в кисть, нужно было продолжать игру. Но нужно, чтобы эти критерии ясно и понятно объяснили командам и болельщикам».

Сентябрь 2020-го. Матч 7-го тура РПЛ «Зенит» — «Арсенал» — 3:1

Сочинский арбитр ошибочно отменил третий гол «Зенита». Кукуяну помог исправиться VAR. Повтор показал – игрок хозяев не находился в положении вне игры. Комментарий Федотова:

«В этом матче спорного не было. Третий гол «Зенита» забит верно, офсайда не было».

Ноябрь 2020-го. Матч 14-го тура РПЛ. «Урал» — «Спартак» — 2:2

При счёте 1:1 спартаковцы получили право на 11-й метровый: Кукуян зафиксировал фол Владимира Рыкова на Викторе Мозесе. В концовке матча при 2:2 сочинец не стал назначать пенальти, когда в штрафной красно-белых упал Эрик Бикфалви. По мнению Федотова, рефери ошибся в пользу москвичей:

«Маслов не успевает к мячу и дальше наступает на ногу Бикфалви. У игрока «Урала» голеностоп даже вправо ушёл, то есть там точно был удар. То, что Бикфалви уже пробил, никого волновать не должно – это нарушение».

Кроме того, Федотов обратил внимание на то, что Кукуян неправильно засчитал два гола – первый в ворота «Урала» и второй в ворота «Спартака».

Апрель 2021-го. Матч 27-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА — 1:0

Одна из самых резонансных историй с участием Кукуяна случилась в дерби. В первом тайме при счёте 0:0 сочинец удалил Ильзата Ахметова за попадание шипами в ногу Александра Соболева, а во втором тайме «Спартак» дожал ЦСКА. Федотов был уверен – Кукуян неправ.

«Судьи ошиблись, Ахметова не нужно было удалять в игре со «Спартаком». Ахметов пытался сыграть в мяч, он в него и сыграл. Намерения сыграть в ногу противника не было. А дальше, уже по инерции, влетел в соперника. Плюс у игрока «Спартака» нога на весу, она не в статике. Стоило ограничиться жёлтой карточкой. Здесь с судьями я не согласен».

Кстати, КДК РФС также не поддержал Кукуяна и отменил красную карточку полузащитника ЦСКА.

Павел Кукуян удаляет «армейца» Ахметова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Июль 2021-го. Матч 2-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак» — 0:1

Победный гол москвичи забили с пенальти: Кукуян зафиксировал игру рукой со стороны Сергея Божина. Самарцы утверждали, что Самуэль Жиго освободился от опеки за счёт блокировки соперника его партнёром. Тем не менее Федотов поддержал решение сочинца указать на «точку»:

«Это правильное решение VAR: рука у игрока «Крыльев» была в неестественном положении».

Ноябрь 2021-го. Матч 15-го тура РПЛ «Зенит» — «Нижний Новгород» — 5:1

На 27-й минуте при счёте 1:0 сочинский рефери назначил пенальти в ворота нижегородцев за фол на Александре Ерохине, но после изучения повтора оставил «Зенит» без 11-метрового – отменил своё решение. Федотов тоже не увидел нарушения: «Странно, что Кукуян назначил 11-метровый за падение Ерохина – тот симулировал, и на повторе видно, что никакого удара по голеностопу не было».

Ноябрь 2021-го. Матч 16-го тура РПЛ «Уфа» — «Спартак» — 1:1

«Спартак» ушёл от поражения в компенсированное время благодаря голу Александра Соболева с пенальти. Уфимцы остались очень недовольны действиями Кукуяна. Голкипер Александр Беленов сказал, что «VAR работает против бедных», а председатель совета директоров клуба Ростислав Мурзагулов заявил – у заработавшего 11-метровый Соболева «выдающиеся актёрские способности». Однако Федотов поддержал рефери:

«Я не понял, почему Кукуян пропустил фол на Соболеве в штрафной – всё было у него на виду. Пенальти в ворота «Уфы» назначен по делу: такой же момент, как у Дзюбы с «Мальмё». Здесь был удар локтем по лицу в борьбе за мяч – так нельзя. Хотя после просмотра повтора он принял решение секунд за 15».

Март 2022-го. Матч 21-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит» — 1:1

Тут Кукуян работал не главным арбитром, а на VAR. «Зенит» после потери очков пожаловался на неназначение пенальти в ворота самарцев за нарушение на Юри Алберто. Претензии петербургского клуба были к судье Антону Фролову и отвечавшему за видеоповторы Кукуяну, который не подсказал, что мог быть фол. Впрочем, ЭСК РФС признал совместное решение Фролова и Кукуяна верным.

Апрель 2022-го. Матч 25-го тура РПЛ «Спартак» — «Рубин» — 1:1

На 53-й минуте Зелимхан Бакаев при счёте 0:1 пытался заработать пенальти, но Кукуян расценил его падение в штрафной «Рубина» как нырок. Дал предупреждение за симуляцию. Федотов был солидарен с сочинцем: «Кукуян правильно показал жёлтую карточку Бакаеву за симуляцию. Что он бегал и показывал? Я вообще не увидел контакта ни с одного из повторов».

Исследуя взаимоотношения Кукуяна со «Спартаком» и «Зенитом», можно прийти к выводу, что у сочинского рефери было больше историй со спорными решениями в пользу красно-белых. Хотя в громкие скандалы, как Сергей Иванов, он не попадал. Так кому же больше не повезло с выбором судьи на дерби двух столиц?