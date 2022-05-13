Кейн и Сон разорвали «Арсенал». Хотя это уже вряд ли спасёт «Тоттенхэм»

В чемпионате Англии осталась только одна интрига в верхней половине таблицы. Кто заберёт последнее место в Лиге чемпионов? «Сити» может даже проиграть один из двух оставшихся матчей (с «Вест Хэмом» или «Виллой»), но стать чемпионом. «Ливерпуль» – второй, очевидно. «Челси» едва ли выпадет из топ-3 – достаточно одной победы в двух турах (с «Лестером» и «Уотфордом).

Ситуация по четвёртому месту должна была во многом определиться в дерби северного Лондона. Самый скандальный из всех перенесённых матчей. «Тоттенхэм» был готов сыграть по графику в январе, но «Арсенал» настоял на переносе. У команды были проблемы с составом из-за травм, дисквалификаций, Кубка Африки и ковида. При этом последняя причина касалась лишь одного Эдегора. После того громкого переноса матча лига поменяла регламент.

И вот наконец «Тоттенхэм» сыграл с «Арсеналом» и фактически разнёс соперника. До 24-й минуты был равный матч, но потом подставились два защитника «Арсенала». Сначала Седрик сбил в штрафной Сона – влетел ему сзади в спину, даже не пытаясь сыграть в мяч. Пенальти реализовал Кейн, и хозяева получили удобный сценарий, в котором им комфортнее всего играть.

Затем ещё более странное решение принял Холдинг, который подменял в центре защиты Уайта. Всё тот же Сон получил явную блокировку плечом в голову. Холдинг грубо сфолил, уже имея жёлтую за фолы на… Соне. Арбитр даже на пальцах показал, что первая жёлтая была вынесена за несколько фолов Холдинга на корейце.

В большинстве у «Тоттенхэма» не возникло проблем, чтобы уверенно переиграть соперника. Кейн забил второй мяч, а затем отличился и Сон. Для него этот гол стал уже 21-м в этом сезоне АПЛ. У Салаха лишь на один мяч больше (и при этом пять – с пенальти, а у Сона – все с игры). Пускай у Кейна дубль в дерби, но именно Сон сделал результат. Помимо гола, у него заработанный пенальти и две жёлтые для Холдинга.

Только вот уверенная победа «Тоттенхэма», вероятно, его не спасёт. Он превосходит «Арсенал» по стоимости состава и обладает одним из самых успешных тренеров мира, но последнюю путёвку, вероятно, заберёт команда Артеты. Даже после победы над прямым конкурентом «Тоттенхэм» отстаёт на одно очко за два тура до конца сезона. Нужно было не терять недавно очки с «Брайтоном» и «Брентфордом» (ну хотя бы с кем-то одним из них).

Всё остаётся в руках «Арсенала», которому осталось сыграть с «Ньюкаслом» и «Эвертоном». Первый уже ни за что не борется, тогда как «Эвертон» ещё бьётся за выживание. У «Тоттенхэма» остались «Бёрнли», который также борется за выживание, и «Норвич» в последнем туре.