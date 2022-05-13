Команда поедет в вагоне повышенной комфортности. А по пути будет играть в карты.

«Игроки в курсе, что скоро отправление? Куда разбежались?» ЦСКА проведёт в поезде 18 часов

Клубы РПЛ продолжают добираться на матчи в и из южных городов, выбирая альтернативные прямым рейсам варианты: либо поезд, либо самолёт до Ставрополя и автобус.

Второй вариант маршрута уже опробовал «Зенит» – команда так в апреле добиралась до Краснодара. Пять часов на автобусе, пять часов в полёте – итого 10 часов в пути вместо привычных трёх.

Так как 11 аэропортов России будут закрыты до 19 мая (запрет на полёты продлевали уже несколько раз), то на прошлой неделе «Ростов» тоже воспользовался вариантом маршрута через Ставрополь: автобус до аэропорта, оттуда прямой рейс до Уфы. Обратно пришлось лететь до Волгограда и ехать на автобусе оттуда – пять часов полёта, а потом ещё семь в дороге.

На матчи 29-го тура сразу две команды отправились на поезде: «Химки» в четверг выехали в Ростов, ЦСКА сегодня – в Краснодар.

Можно было, конечно, воспользоваться вариантом полёта до Ставрополя и пересадки там на автобус, но команды выбрали наиболее простой путь с точки зрения логистики, пусть и в два раза длиннее.

Как ЦСКА уезжал из Москвы?

На Казанском вокзале охранники оказались болельщиками ЦСКА: рассказывали нашему корреспонденту, что помнят братьев Березуцких ещё в игре, а у одного из них даже оказалась тату с эмблемой клуба. Он попытался что-то покричать в поддержку команде, когда та выгружалась из автобуса, но сделал это скромно. А вот проводник вагона, в котором предстоит ехать ЦСКА, футболом особо не интересуется. Хотя везти команду для него – достойно.

После того как команда заняла выделенные ей два вагона, некоторые игроки пошли в магазин и немного задержались – охранники даже заволновались, что футболисты опоздают на поезд, даже подошли к представителям клуба: «А игроки в курсе, что скоро отправление, куда разбежались?»

Но волновались они зря – все вернулись вовремя. Яка Бийол, например, купил в дорогу орешки, а Максим Мухин взял парочку круассанов. Но самый ценный груз взял с собой Эджуке – он прихватил на выезд PlayStation.

Яка Бийол полузащитник ЦСКА «Я уже путешествовал на поезде в Словении. Правда, самая долгая поездка — всего полтора часа. В поезде будем играть в карты, Чиди (Эджуке. — Прим. «Чемпионата») взял с собой PlayStation. Книжки читаю: даже взял одну с собой. Ну и спать тоже будем (смеётся)».

Впереди у ЦСКА 18 часов 32 минуты в пути, но поедут футболисты с комфортом – только посмотрите на это шикарное купе.

Игорь Акинфеев Фото: pfc-cska.com

А вот остальные футболисты:

Обратно команда отправится сразу после матча – на Казанский вокзал ЦСКА прибудет в понедельник вечером.