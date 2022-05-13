У «Спартака» самый мощный недобор голов в РПЛ. Кто растранжирил больше всех моментов?

Последний матч «Спартака» в Кубке России с «Енисеем» в очередной раз подчеркнул одну из очень болезненных и часто недооцениваемых проблем красно-белых. Имя ей – плохая реализация, а наблюдается она на протяжении всего сезона. Страдал Руй Витория, страдает и Паоло Ваноли.
Даже при всей ограниченности игровой модели, при структурных и кадровых недостатках «Спартак» мог сейчас идти гораздо выше. Достаточно привести четыре показателя, чтобы примерно понять масштаб проблемы:
- по забитым мячам «Спартак» идёт 9-м – забито всего-навсего 35 голов за 28 туров;
- при этом по количеству ударов команда занимает 3-е место после «Динамо» и «Зенита";
- по ожидаемым голам «Спартак» тоже на высокой 3-й позиции – 50,68 xG. У «Зенита» — 62,73, у «Динамо» — 52,44;
- у «Спартака» самый мощный недобор голов по данным Wyscout, разница между ожидаемыми и реальными составляет 15,7. Плохие дела также у «Уфы» (11,7), «Ахмата» (8,4) и «Краснодара» (8,3, проблемы пришлись на первую часть сезона). Все остальные реализуют гораздо лучше.
У кого в «Спартаке» худшая реализация?
Зелимхан Бакаев — 0 голов в РПЛ при 28 ударах и 3,5 xG. Разница: -3,5 гола.
Бакаев в «Спартаке» отвечает как за быстрые отрывы в контратаках, так и за смещения к центру и удары со средней дистанции. Когда-то считалось, что у Зелимхана очень приличная левая нога, способная поражать чужие ворота с любой дистанции.
Реализация у Бакаева
Но вот уже минимум два года Бакаев сильно просел в конкретике. За «Спартак» в сезоне-2021/2022 он забивал только в Лиге Европы («Легии») и в Кубке (ЦСКА с пенальти и «Енисею»). В РПЛ же Зелимхан плохо исполнял дальние попытки и запорол несколько удивительных моментов с ближних дистанций. Например, что-то невероятное случилось в недавней игре с «Ростовом».
Александр Соболев — 8 голов при 58 ударах и 12,44 xG. Разница: -4,44 гола.
Из восьми голов Соболева в РПЛ четыре пришлись на пенальти. То есть если оставить их за скобками, Александр отметился 4 голами с игры при 9,44 xG. Разница в (-5,44) для форварда слишком неприятная, и визуально картина подтверждается. Он всё ещё работоспособный, фактурный и силовой, здорово находит моменты и играет по подачам, но в реализации надо делать мощный шаг вперёд. В том числе из-за плохой формы Соболева зимой руководство «Спартака» купило Николсона.
Реализация у Соболева
Самуэль Жиго — 1 гол при 18 ударах и 3,08 xG. Разница: -2,08 гола.
Французский центральный защитник бьёт, как правило, головой с близкого расстояния – либо после стандартов, либо после своих включений через центр в игровых ситуациях. Также его очень часто отправляют в чужую штрафную на последних минутах при проигрышном счёте. Если бы Жиго забил хотя бы на 2-3 мяча больше, это бы уже помогло «Спартаку» быть выше.
Реализация у Жиго
Даниил Хлусевич — 0 голов при 16 ударах и 1,86 xG. Разница: -1,86 гола.
В одном только матче с «Арсеналом» Хлусевич мог оформить хет-трик – партнёры семь раз выводили его на удары, общий вес составил 1,18 xG. Более болезненный промах пришёлся на следующую встречу с «Рубином» — правый латераль не смог замкнуть подачу вдоль вратарской при 0:0, вскоре после этого «Спартак» пропустил. Удивляет, что Хлусевич почти не попадает в створ – мяч либо блокируется, либо летит мимо.
Реализация у Хлусевича
Пока у Хлусевича такие же проблемы, как у многих в «Спартаке» — при хорошем объёме совершенно нет качества.
Джордан Ларссон — 0 голов при 24 ударах и 2,16 xG. Разница: — 2,16 гола.
Шведский форвард уже уехал в аренду. Но даже если бы он остался, вряд ли сделал бы «Спартак» сильнее. В текущем сезоне у Ларссона было множество проблем – и низкая мотивация, и отсутствие оптимальной позиции на поле, и переход команды к игре первым номером (сам он больше любит контратаки и пространство), и адаптация лиги к его манере (то есть он банально стал предсказуемым). Но и плохая реализация тоже проскакивала – Ларссон не забивал даже редкие хорошие моменты.
Реализация у Ларссона
Решил ли проблему команды Николсон?
Шамар Николсон — 5 голов при 25 ударах и 4,81 xG. Разница: +0,19 гола.
На одной из первых пресс-конференций Лука Каттани заявил, что решил пригласить Николсона в том числе для того, чтобы улучшить реализацию команды. Пока, правда, история не настолько очевидная, перед глазами жуткие в плане исполнения матчи с ЦСКА (сколько же быстрых атак запорол форвард!) и «Енисеем». Да и в Нижнем Новгороде ямайский нападающий мог бы сработать лучше напротив ворот после двух прострелов.
Реализация у Николсона
Но да: если сравнивать Николсона с Соболевым, то есть шаг вперёд. На дистанции Шамар забивает примерно столько же, сколько и должен, плюс-минус в рамках погрешности. У него 5 голов при 4,81 в РПЛ и 8 голов при 6,79 с учётом Кубка России. Иногда форвард исполняет просто здорово, а иногда вдруг становится удивительно нескладным. Поэтому и играет в РПЛ, а не в Англии.
Квинси Промес — 6 голов при 49 ударах и 5,33 xG. Разница: +0,67 гола.
При всех проявившихся недостатках со скоростью и дриблингом Промес остаётся вторым бомбардиром «Спартака» во всех турнирах. У него 11 мячей в РПЛ, Кубке России и Лиге Европы, а разница по сравнению с ожидаемыми голами составляет +2,44.
Реализация у Промеса
Хотя и у Промеса на самом деле есть проблемы с исполнением. Из сложных мячей в текущем сезоне РПЛ он забил разве что «Динамо» (вес удара – 0,05 xG, игрок сразу получил +0,95), всё остальное из любимой некогда зоны левого полуфланга блокировалось, отбивалось или летело мимо. Другие пять голов пришлись уже на зону напротив створа.
Виктор Мозес — 2 гола при 30 ударах и 1,74 xG. Разница: +0,26 гола.
Ещё одна фигура, которая должна делать разницу. Но делает её нестабильно, да и как завершитель атак себя проявляет слишком редко. Мозес потенциально способен разрывать РПЛ дриблингом, навесами и дальними ударами, а на выходе имеет «2+1» в РПЛ за 24 матча.
Реализация у Мозеса
Выводы
Реализация остаётся очень неприятной проблемой «Спартака». Сильного завершителя, способного трансформировать в голы большинство моментов, в команде всё ещё нет – несмотря на старания спортивного директора.
Но, как известно, реализация складывается не только из мастерства футболистов. Также влияют энергетический фон, психологическое и физическое состояние игроков, фактор везения… Грань здесь очень тонкая.
Поэтому совершенно нельзя исключать, что уже в следующем сезоне при этих же игроках и плюс-минус таком же футболе «Спартак» будет ближе к верху таблицы.
Использована графика InStat.
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