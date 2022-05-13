Вынес мяч с линии чужих ворот и схватился за голову! Самый смешной момент дня в РПЛ. Видео

29-й тур РПЛ открылся матчем «Сочи» – «Нижний Новгород». Клубы решают разные задачи: южане бьются за серебряные медали, а нижегородцы спасаются от стыков. В матче первого круга единственный гол был забит «Нижним Новгородом» на 68-й минуте, а сегодня ворота могли быть распечатаны намного раньше.

На седьмой минуте «Сочи» организовал классную атаку с участием Жоаозиньо и Матео Кассьерры. Кульминацией эпизода стал удар Артёма Макарчука, который послал мяч мимо Никиты Гойло. На табло загорелось бы 1:0 в пользу хозяев, ведь мяч летел точно в угол. На линии ворот стоял Жоаозиньо! Полузащитник «Сочи» пригнулся (видимо, хотел избежать касания) и отбил удар правым плечом. Вот это спасение!

Из-за касания мяча игроком «Сочи» судья Кирилл Левников зафиксировал положение вне игры, а игроки «Сочи» даже не стали апеллировать ему, что Жоаозиньо находился в воротах. Потому что этого и не было. Самому бразильцу оставалось лишь схватиться руками за голову. Это, пожалуй, самый смешной момент дня в РПЛ.