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«Сочи» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
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Жоаозиньо спас ворота «Нижнего Новгорода» от гола, видео, «Сочи» — «Нижний Новгород», 13 мая 2022 года, 29-й тур РПЛ

Вынес мяч с линии чужих ворот и схватился за голову! Самый смешной момент дня в РПЛ. Видео
Павел Прохоров
Жоаозиньо вынес мяч с линии чужих ворот
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Жоаозиньо «спас» «Сочи» от забитого мяча. Пятница 13-е в действии.

29-й тур РПЛ открылся матчем «Сочи» – «Нижний Новгород». Клубы решают разные задачи: южане бьются за серебряные медали, а нижегородцы спасаются от стыков. В матче первого круга единственный гол был забит «Нижним Новгородом» на 68-й минуте, а сегодня ворота могли быть распечатаны намного раньше.

На седьмой минуте «Сочи» организовал классную атаку с участием Жоаозиньо и Матео Кассьерры. Кульминацией эпизода стал удар Артёма Макарчука, который послал мяч мимо Никиты Гойло. На табло загорелось бы 1:0 в пользу хозяев, ведь мяч летел точно в угол. На линии ворот стоял Жоаозиньо! Полузащитник «Сочи» пригнулся (видимо, хотел избежать касания) и отбил удар правым плечом. Вот это спасение!

Из-за касания мяча игроком «Сочи» судья Кирилл Левников зафиксировал положение вне игры, а игроки «Сочи» даже не стали апеллировать ему, что Жоаозиньо находился в воротах. Потому что этого и не было. Самому бразильцу оставалось лишь схватиться руками за голову. Это, пожалуй, самый смешной момент дня в РПЛ.

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