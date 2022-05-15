Мбаппе — в «Реал», Левандовски — в «Барсу»? Каких топ-трансферов ждать в Европе этим летом

На следующих выходных финишируют топовые европейские чемпионаты. Во многих из них судьба титула уже решена, и на первый план постепенно выходят трансферные слухи. В английской Премьер-лиге даже первые громкие сделки оформлены: Эрлинг Холанд стал игроком «Манчестер Сити», Филиппе Коутиньо за € 20 млн перешёл в «Астон Виллу», а «Вулверхэмптон» подписал Хван Хи Чана за € 16,7 млн. Рассказываем, какие трансферы могут осуществиться в ближайшее время.

Френки де Йонг, из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед»

Френки де Йонг Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Контракт 25-летнего полузащитника действует до лета 2026 года, но уже сейчас он может переехать в Англию. По информации инсайдера Жерара Ромеро, переход де Йонга в «Манчестер Юнайтед» будет осуществлён в мае. Сумма трансфера составит € 70-80 млн. Кроме того, по версии ESPN GB, в гонку за подписание голландца вступил «Манчестер Сити». К Френки проявляет интерес главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола, которому импонирует манера игры нидерландца. Каталонский специалист пытался подписать де Йонга ещё в 2019 году, когда он переходил из «Аякса» в «Барселону».

«Барса» тоже должна быть заинтересована в этой сделке. За последние три «окна» каталонцы не продали ни одного игрока дороже € 25 млн. Продажа де Йонга позволит сине-гранатовым разгрузить платёжную ведомость и заработать. Сейчас рыночная стоимость де Йонга оценивается в € 70 млн. Выше в «Барселоне» котируется только Педри (€ 80 млн). В этом сезоне полузащитник сыграл 46 матчей (40 – с первых минут) за сине-гранатовых во всех турнирах, забил четыре гола и сделал шесть ассистов.

Роберт Левандовски, из «Баварии» в «Барселону»

Роберт Левандовски Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Левандовски не будет продлевать контракт, рассчитанный до лета следующего года. У нападающего напряжённые отношения с Юлианом Нагельсманом. По данным Sport1.de, форвард неоднократно давал главному тренеру понять, что игра «Баварии» страдает от выбранной им тактики. Кроме того, поляк считает тренировки при Нагельсмане слишком утомительными. Президент «Баварии» Герберт Хайнер сообщил, что Левандовски полностью выполнит свой контракт, что лишает клуб возможности заработать на продаже игрока.

Ранее издание Kicker отмечало, что, прежде чем продать Роберта, «Бавария» должна найти ему замену. По информации Bild, мюнхенский клуб отпустит Левандовского, если за него предложат € 35-40 млн. Сейчас к форварду приценивается «Барселона». Сине-гранатовые готовы предложить поляку контракт на два-три года с опцией продления. У Левандовского по-прежнему бешеная статистика: 49+7 в 45 матчах во всех соревнованиях.

Килиан Мбаппе, из «ПСЖ» в «Реал»

Килиан Мбаппе Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Сериал о Мбаппе и «Реале» продолжается. В мае француз посетил Мадрид, а журналист Фабрицио Романо выдал инсайд, что сейчас испанцы «больше, чем когда-либо» уверены в подписании Килиана. Контракт Мбаппе истекает 30 июня, и «ПСЖ» делает всё возможное, чтобы сохранить игрока. Парижане предложили нападающему три варианта нового контракта. Чем «длиннее» он будет, тем выгоднее для нападающего.

По утверждениям испанской Marca, Мбаппе в последнее время живёт под колоссальным давлением. Он и его семья получают звонки от президента Франции Эммануэля Макрона, из Катара и из Федерации футбола Франции, с которой у Мбаппе не самые тёплые отношения. Килиан опасается за свою семью, в особенности – за младшего брата Этана, который играет за академию «ПСЖ» и хочет дебютировать в основе. Несмотря на всё это, Мбаппе убеждён, что должен перейти в «Реал». Мадридский клуб готовит для Килиана грандиозную презентацию. Не исключено, что заполняемость «Сантьяго Бернабеу» на этом мероприятии будет рекордной. В этом сезоне Мбаппе принял участие в 44 матчах (35 голов, 24 ассиста).

Антонио Рюдигер, из «Челси» в «Реал»

Антонио Рюдигер Фото: Marc Atkins/Getty Images

В конце месяца «Реал» объявит о переходе Рюдигера. По информации The Athletic, 10 мая защитник заключил соглашение со «сливочными». Его контракт будет рассчитан до 2026 года, а к команде он присоединится в начале следующего сезона. Отмечается, что зарплата защитника составит € 9-10 млн в год (вдобавок к подписному бонусу).

Рюдигер уже прошёл медицинское обследование для перехода в «Реал». В контракте защитника с клубом прописаны отступные в размере € 400 млн. В текущем сезоне он сыграл 51 матч во всех турнирах и отметился пятью голами, четырьмя передачами и 11 жёлтыми карточками. Рюдигер перебрался в «Реал» на правах свободного агента.

Андре Онана, из «Аякса» в «Интер»

Андре Онана Фото: Soccrates/Getty Images

Контракт Онаны с «Аяксом» действует до 30 июня. По информации инсайдера Фабрицио Романо, камерунский вратарь скоро будет официально представлен новым игроком «Интера». Ранее журналист сообщал, что 26-летний голкипер заключил с итальянским клубом пятилетний контракт, согласно которому будет зарабатывать € 3 млн в год после уплаты налогов.

В этом сезоне на счету вратаря всего 10 сыгранных матчей во всех турнирах и 12 пропущенных голов. Онана был дисквалифицирован на девять месяцев за употребление допинга, поэтому вернулся на поле только в конце ноября. Несколько матчей Андре отсидел в запасе, а в середине апреля получил травму паха.