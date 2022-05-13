«Я просто закрыл глаза». Воспитанник «Зенита» поразил двойным чудо-сейвом в РПЛ! Видео

Ещё недавно Никита Гойло сидел на скамейке ФНЛ, а сегодня стал лучшим в игре с «Сочи» и шутя передавал привет маме. Красавчик!

В 29-м туре РПЛ «Сочи» принимал «Нижний Новгород». Команда Владимира Федотова набрала отличную форму в апреле и в последних трёх матчах одержала три победы с общим счётом 10:2. «Нижний Новгород», наоборот, испытывает проблемы: последний раз дебютанты РПЛ побеждали 2 апреля, когда на выезде выиграли у «Ростова» (2:1).

С тех пор команда Александра Кержакова трижды проиграла и дважды сыграла вничью. В начале мая главный тренер сделал перестановку: поменял вратаря. Вместо Артура Нигматуллина на матч с «Сочи» вышел Никита Гойло. И стал героем!

Два суперсейва и статуэтка лучшего игрока матча «Сочи» — «Нижний Новгород»

Нигматуллин в этом сезоне сыграл 23 матча (семь – на ноль) и пропустил 28 голов. А вот игре с «Арсеналом» в РПЛ дебютировал Никита Гойло. 23-летний вратарь хоть и не выручил дважды команду, но зато потащил пенальти от Джордже Деспотовича. Вот как это было.

В предыдущем туре 23-летний вратарь не смог выручить команду после удара Александра Трошечкина. Зато сегодня исправился! В Сочи он сделал семь сейвов и отыграл свой первый матч на ноль в РПЛ. Стоит отметить, что до 70-й минуты Никите безумно везло.

Вот «сейв» Жоаозиньо:

А тут здесь Никита должен был выступить в роли Артёма Реброва и отблагодарить ворота. Правда поцеловать нужно было не штангу, а перекладину.

Вообще за матч хозяева нанесли 16 ударов и 7 раз попали в створ. А самый крутой сейв, двойной, Гойло сотворил на 77-й минуте. Сначала Никита отреагировал на удар Тимофея Маргасова, который сильно пробил с левой ноги. А потом он в фантастическом прыжке отразил удар Кирилла Заики, пробившего головой с близкого расстояния. Это просто надо видеть!

Благодаря спасениям Никита был признан лучшим игроком встречи (лучшим его выбрал Андрей Аршавин) и удостоился почётной статуэтки. Но главный подарок для него – сухая игра. Ведь ещё осенью воспитанник «Зенита» был запасным вратарём в тольяттинском «Акроне», а теперь – герой матча с медалистом РПЛ. Летом у Никиты заканчивается аренда, и он вернётся в дубль «Зенита». Но если продолжит дальше так играть, то здесь и до основы недалеко.

После матча вратарь продолжил восхищать болельщиков: сначала на вопрос о своём двойном сейве предложил журналисту пересмотреть повтор, а потом сказал, что в этот момент он «просто закрыл глаза» и ему помогла удача. Но когда вопросы закончились, Никита попросил слово, чтобы передать привет близким. И особенно отметил маму, которая «съела целую тонну успокоительного». Красавец!