Салихова нападает на «Зенит», но ей почти не отвечают. Почему в Питере так спокойны?

Зарема Салихова снова активна в СМИ и снова поддевает «Зенит». Новый заход – перед игрой Санкт-Петербурга со «Спартаком». Жена Леонида Федуна не оставила без внимания судейские назначения: «На матч с «Зенитом» назначили Иванова на VAR. Естественно, блёкло-голубые хотят перестраховаться и боятся повторения истории, когда на глазах всего газпромовского руководства не удастся отметить чемпионство. Для этого и держат таких судей, как Иванов», – сказала она «Чемпионату».
Но в Петербурге реакция на неё спокойная. В этом году Салихову чуть ли не намеренно игнорируют. Но на пресс-конференции на вопрос об этих словах не мог не ответить Семак.
«Что касается «Спартака», с нашей стороны стоит поздравить – вышли в финал Кубка, давно не выходили. Абсолютно заслуженно. По поводу тех или иных разговоров – пускай говорят люди, которые всегда это делают. Наше дело – работать. Мы и относились, и будем относиться с максимальным уважением к команде, игрокам».
Меньше на «Спартак» обращают внимание и Александр Медведев с другими руководителями. Последние мощные пикировки произошли в середине апреля. Тогда много обсуждали шутку спортивного директора красно-белых Луки Каттани, который заявил, что не знает такой команды, как «Зенит».
Медведев отреагировал очень быстро и предложил менеджеру «Спартака» вспомнить про 7:1 в прошлом году. В баттл тут же влетела Салихова с ярчайшей цитатой: «Жаль, что за пределы РФ величие запоребриковых не распространяется». На это в Питере предпочли не отвечать.
Ещё одно столкновение «Зенита» и «Спартака» в медиа – тема 100-летия «Спартака». Медведев сообщил, что не видит смысла поздравлять клуб, так как нет единой позиции по дате основания. Зарема словно ждала чего-то подобного и тут же выдала: «В той галактике свой юмор и своё летоисчисление. А потому не удивлюсь, если они создание «Мурзинки» (футбольный клуб из Санкт-Петербурга) приурочат к сотворению мира».
Но это – единственные два случая взаимных ответов. Хотя поводов для этого было явно больше. Салихова часто вспоминает «Зенит» (это было ещё в интервью журналистке Ксении Собчак и в телеграм-канале), но в Петербурге теперь считают трэш-ток не самым важным методом продвижения имиджа клуба. А если им злоупотреблять, то это даже вредит. Поэтому в последнее время Александр Медведев очень сдержан в комментариях для медиа.
Александр Медведев
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
Раньше, кстати, в «Зените» реагировали более интенсивно – вспомнить хотя бы период управления Газизова и брошенных перчаток либо бесконечных телеграм-войн и подколов в соцсетях. Ощущение, что «Спартак» (и большую часть болельщиков) такие истории возбуждают до сих пор, а «Зенит» в последнее время держится отстранённо. Видимо, там хотят быть выше происходящего.
Благодаря в том числе и результатам – пока получается успешно. Но как долго это продлится? Получится ли избежать срывов? Тем более после матча со «Спартаком». Есть сомнения, что в московском клубе после игры будут молчать.
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