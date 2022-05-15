Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Спартак» — «Зенит»: прямая трансляция матча 29-го тура РПЛ, 15 мая 2022 года, онлайн-трансляция

У красно-белых есть два матча, чтобы спасти юбилей. «Спартак» — «Зенит». LIVE!
Олег Лысенко
«Спартак» — «Зенит»
Комментарии
Матч, который нельзя пропустить!

Привет, друзья! До конца сезона в Премьер-Лиге полтора тура, чемпион известен, в Европу никого не пустят… Но один из самых ожидаемых матчей года ещё не сыгран! «Спартак» — «Зенит» — это интригующе, волнительно и ярко всегда, вне зависимости от ситуации в таблице и в мире. Пускай сегодня между ними практически бездонная пропасть — 27 очков и 8 турнирных мест — для красно-белых это дерби двух столиц совершенно точно особенное. Всего две победы — над «Зенитом» и «Динамо» в Кубке — и сезон на столетие будет отчасти спасён. А здесь и сейчас спартаковский народ ещё и ждёт возмездия за 1:7 в первом круге. Гости в курсе и, конечно же, не прочь ещё раз уколоть самого нелюбимого противника. Битва гарантирована! Оставайтесь с нами — насладимся ею вместе.

Россия - Премьер-Лига. 29-й тур
15 мая 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
 Купить билет
Как закончится матч «Спартак» — «Зенит»? Опрос Где смотреть матч «Спартак» — «Зенит»
Live Олег Лысенко

🎞 «Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» любопытным роликом. Разбираемся, что им хотели сказать авторы.

В клипе «Спартака» к «Зениту» дед «пьёт бюджет» в доме-развалюхе. Разбор всех отсылок В клипе «Спартака» к «Зениту» дед «пьёт бюджет» в доме-развалюхе. Разбор всех отсылок
10:22 Олег Лысенко

Как закончится матч «Спартак» — «Зенит»? Опрос

❓ Какие будут мнения насчёт исхода встречи?

10:20 Олег Лысенко

Где смотреть матч «Спартак» — «Зенит»

📺 Прямая трансляция игры «Спартак» — «Зенит» — на федеральном канале «Матч ТВ». Онлайн-трансляция — на «Чемпионате».

Поделиться
Теги Футбол РПЛ ФК Спартак ФК Зенит •••

Заглавное фото: fc-zenit.ru

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022