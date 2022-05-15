У красно-белых есть два матча, чтобы спасти юбилей. «Спартак» — «Зенит». LIVE!

Привет, друзья! До конца сезона в Премьер-Лиге полтора тура, чемпион известен, в Европу никого не пустят… Но один из самых ожидаемых матчей года ещё не сыгран! «Спартак» — «Зенит» — это интригующе, волнительно и ярко всегда, вне зависимости от ситуации в таблице и в мире. Пускай сегодня между ними практически бездонная пропасть — 27 очков и 8 турнирных мест — для красно-белых это дерби двух столиц совершенно точно особенное. Всего две победы — над «Зенитом» и «Динамо» в Кубке — и сезон на столетие будет отчасти спасён. А здесь и сейчас спартаковский народ ещё и ждёт возмездия за 1:7 в первом круге. Гости в курсе и, конечно же, не прочь ещё раз уколоть самого нелюбимого противника. Битва гарантирована! Оставайтесь с нами — насладимся ею вместе.