У красно-белых есть два матча, чтобы спасти юбилей. «Спартак» — «Зенит». LIVE!

Привет, друзья! До конца сезона в Премьер-Лиге полтора тура, чемпион известен, в Европу никого не пустят… Но один из самых ожидаемых матчей года ещё не сыгран! «Спартак» — «Зенит» — это интригующе, волнительно и ярко всегда, вне зависимости от ситуации в таблице и в мире. Пускай сегодня между ними практически бездонная пропасть — 27 очков и 8 турнирных мест — для красно-белых это дерби двух столиц совершенно точно особенное. Всего две победы — над «Зенитом» и «Динамо» в Кубке — и сезон на столетие будет отчасти спасён. А здесь и сейчас спартаковский народ ещё и ждёт возмездия за 1:7 в первом круге. Гости в курсе и, конечно же, не прочь ещё раз уколоть самого нелюбимого противника. Битва гарантирована! Оставайтесь с нами — насладимся ею вместе.
🎞 «Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» любопытным роликом. Разбираемся, что им хотели сказать авторы.
Как закончится матч «Спартак» — «Зенит»? Опрос
❓ Какие будут мнения насчёт исхода встречи?
Где смотреть матч «Спартак» — «Зенит»
📺 Прямая трансляция игры «Спартак» — «Зенит» — на федеральном канале «Матч ТВ». Онлайн-трансляция — на «Чемпионате».
- 15 мая 2022
-
10:46
-
10:46
-
10:39
-
10:30
-
10:27
-
10:21
-
10:09
-
10:07
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:23
-
09:15
-
09:14
-
09:00
-
08:31
-
07:02
-
05:54
-
05:33
-
04:32
-
04:30
-
04:01
-
04:00
-
03:41
-
03:30
-
03:22
-
03:06
-
03:00
-
02:09
-
01:54
-
01:39
-
01:38
-
01:21
-
01:20
-
00:57