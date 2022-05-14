«Динамо» готово вернуться на второе место. Но позволит ли это сделать «Локомотив»? LIVE

Привет, друзья! Сегодня, 14 мая, четырьмя матчами продолжится 29-й тур Российской Премьер-Лиги.



В 14:00 в Уфе местная команда встретится с «Арсеналом». Оба клуба располагаются на последних строчках в таблице, и этот матч крайне важен с точки зрения борьбы за выживание.



В 16:30 состоится центральный матч игрового дня — «Динамо» сыграет с «Локомотивом». У бело-голубых есть возможность вернуться на второе место в таблице, правда, они неудачно выступают в последних матчах. Команда Сандро Шварца проиграла трижды подряд и пропустила девять мячей. В параллельном матче «Ростов» примет на своём поле «Химки», которые ведут ожесточённую борьбу за выживание.



В 19:00 «Ахмат» сыграет в Грозном с «Крыльями Советов». Обе команды, по сути, решили все задачи на сезон, однако наверняка постараются улучшить положение в таблице.