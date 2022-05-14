«Динамо» готово вернуться на второе место. Но позволит ли это сделать «Локомотив»? LIVE

Привет, друзья! Сегодня, 14 мая, четырьмя матчами продолжится 29-й тур Российской Премьер-Лиги.
В 14:00 в Уфе местная команда встретится с «Арсеналом». Оба клуба располагаются на последних строчках в таблице, и этот матч крайне важен с точки зрения борьбы за выживание.
В 16:30 состоится центральный матч игрового дня — «Динамо» сыграет с «Локомотивом». У бело-голубых есть возможность вернуться на второе место в таблице, правда, они неудачно выступают в последних матчах. Команда Сандро Шварца проиграла трижды подряд и пропустила девять мячей. В параллельном матче «Ростов» примет на своём поле «Химки», которые ведут ожесточённую борьбу за выживание.
В 19:00 «Ахмат» сыграет в Грозном с «Крыльями Советов». Обе команды, по сути, решили все задачи на сезон, однако наверняка постараются улучшить положение в таблице.
📺 Где смотреть «Локомотив» — «Динамо», «Ростов» — «Химки» и другие матчи 29-го тура РПЛ
Самая подробная текстовая онлайн-трансляция — на «Чемпионате».
14:00. «Уфа» — «Арсенал» («Матч Премьер»). Начало эфира — в 13:55.
16:30. «Ростов» — «Химки» («Матч Премьер»). Начало эфира — в 16:25.
16:30. «Локомотив» — «Динамо» («Матч ТВ»). Начало эфира — в 16:00.
19:00. «Ахмат» — «Крылья Советов» (Матч Премьер). Начало эфира — в 18:55.
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