Как дела у легионеров, уехавших из РПЛ? Один из них чуть не подрался на поле

В апреле закрылось трансферное окно для иностранных футболистов РПЛ. ФИФА разрешила легионерам покинуть чемпионат России и подписать временные контракты с другими командами. Самое время выяснить, как дела у игроков, которые выступают в Европе, но права на них принадлежат клубам РПЛ.

Гжегож Крыховяк (АЕК)

Польский футболист приостановил контракт с «Краснодаром» и подписал временный договор с АЕКом. Это произошло 15 марта. С того момента он отыграл семь матчей (все — в стартовом составе) в греческом чемпионате и набрал 4 (2+2) очка по системе «гол+пас». Любопытно, что оба мяча Гжегож отправил в ворота российского вратаря Юрия Лодыгина, который сейчас выступает за клуб ПАС.

В чемпионате Греции сейчас проходит так называемый плей-офф чемпионов, где разыгрывают медали. За два тура до финиша команда Крыховяка располагается на пятой строчке в таблице. Два месяца назад футболист, отвечая на вопрос о возможном возвращении в «Краснодар», подчеркнул, что пока не думает об этом.

Гжегож Крыховяк Фото: aekfc.gr

Джордан Ларссон (АИК)

Первую половину сезона шведский форвард провалил в составе «Спартака» — ни одного результативного действия в 17 матчах РПЛ (провёл на поле 966 минут). Теперь он играет на родине за АИК, который входит в число лидеров местного чемпионата. Ларссон отыграл семь матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи. Форвард регулярно выходит в стартовом составе команды. Несколько дней назад спортивный директор «Спартака» Лука Каттани сообщил «Чемпионату», что Ларссон точно вернётся в команду по окончании аренды в АИКе. Сам Джордан, отвечая на вопрос о возможном возвращении в Россию, отметил, что у него есть контракт со «Спартаком», рассчитанный ещё на один сезон.

Джордан Ларссон (справа) Фото: David Lidstrom/Getty Images

Деннис Хаджикадунич («Мальмё»)

Аренда защитника, права на которого принадлежат «Ростову», рассчитана до конца 2022 года. В Швеции чемпионат проходит по системе «весна — осень», так что футболист доиграет его до последнего тура. Хаджикадунич присоединился к действующему победителю турнира и уже отыграл восемь матчей (уже получил три жёлтых карточки). За этот период «Мальмё» пропустил всего три мяча, и один влетел при непосредственном участии Денниса. В матче с АИКом (там играет Ларссон) Хаджикадунич отметился автоголом, а его команда проиграла — 0:2. Сейчас «Мальмё» находится на третьем месте в таблице, отставая от лидера всего на три очка.

Армин Гигович («Хельсингборг»)

Ещё один футболист «Ростова» уехал в Швецию, но срок его аренды истекает 30 июня. Гигович принял участие в семи матчах и уже отметился одним результативным ударом. При этом футболист оказался в центре небольшого скандала во время игры с «Гётеборгом» (0:1). В концовке встречи Армин сбил с ног Хосама Айеша, после чего обвинил его в симуляции. Соперник моментально вскочил на ноги и попытался разобраться с обидчиком. Дело едва не дошло до рукопашной, но вовремя подоспели остальные футболисты.

Армин Гигович Фото: hif.se

Андерс Дрейер («Мидтьюлланн»)

Этот сезон складывается для датчанина весьма неплохо. Первую половину он отыграл за «Рубин», где забил восемь мячей в 14 матчах. Полузащитник приостановил контракт с казанским клубом в статусе лучшего бомбардира. В восьми играх чемпионата Дании футболист забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. Помимо этого, Дрейер ударно отыграл оба полуфинальных матча с «Вейле» — забил по голу в каждой из них. «Мидтьюлланн» занимает второе место в чемпионате, отставая от лидирующего «Копенгагена» на три очка.

Филип Уремович («Шеффилд Юнайтед»)

Хорватский защитник сменил «Рубин» на клуб, выступающий в Чемпионшипе. Дела у игрока складываются не лучшим образом. Уремович отыграл три матча во втором английском дивизионе, но затем присел на скамейку запасных. Филип не выступал за «Шеффилд» с 15 апреля — три матча провёл в резерве, а однажды даже не попал в заявку. Сегодня, 14 мая, «Юнайтед» сыграет первый полуфинальный матч за право подняться в АПЛ с «Ноттингем Форрест».

Сеад Хакшабанович («Юргорден»)

Нападающий приостановил контракт с «Рубином» и отправился в чемпионат Швеции. Нельзя сказать, что Сеад демонстрирует завидную результативность — забил два мяча в восьми матчах. В обоих случаях его команда добилась победного результата. Сейчас «Юргорден» занимает восьмое место в чемпионате.

Сеад Хакшабанович (в голубой форме) Фото: David Lidstrom/Getty Images

Понтус Альмквист («Утрехт»)

Швед, права на которого принадлежат «Ростову», сейчас играет в голландском чемпионате. Альмквист отыграл семь матчей, но обошёлся без результативных действий. Вряд ли футболист доволен второй частью нынешнего сезона. «Утрехт» завершит регулярный чемпионат в первой восьмёрке и поборется за место в Лиге конференций.

Магнус Кнудсен («Лиллестрем»)

20-летний полузащитник уехал из «Ростова», проведя за донской клуб всего семь минут. В Норвегии футболист регулярно появляется в стартовом составе и отметился голевой передачей в семи матчах чемпионата. Команда Кнудсена располагается на втором месте в таблице, но при этом у неё есть одна игра в запасе.