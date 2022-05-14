«Ливерпуль» взял ещё один трофей! Но потерял главную звезду перед финалом Лиги чемпионов

Удивительно, сколько раз мяч может пройти рядом со штангой в одном матче. «Ливерпуль» и «Челси» играли в свой футбол, создали кучу моментов, но забить так и не смогли.

В первые 15 минут «Ливерпуль» явно давил «Челси» (5:0 по ударам), но каждый раз немного не хватало точности. Команда Тухеля выстояла и затем создала себе два шикарных момента. Однако сначала свой шанс не реализовал Пулишич, а потом Алонсо. Вскоре защитник ещё умудрился попасть в дальнюю крестовину со штрафного.

В дальнейшем получилась уже, скорее, равная игра. За «Ливерпулем» сохранилось преимущество и по владению мячом, и по ударам, но в целом «Челси» отвечал достойно – атакой на атаку. В начале второго тайма и вовсе не давал сопернику выйти из своей штрафной какое-то время.



Из игры почти никто не выпадал. Разве что Лукаку, который при своих габаритах не мог нормально цепляться за подачи: то мяч отскакивал далеко, то в руку попадал. А вот Пулишич, который далеко не всегда оказывается в основе, периодически удачно обводил соперников – лидер по дриблингу в матче (4 обводки).

В конце основного времени «Ливерпуль» превзошёл соперника по попаданиям в штанги/перекладины – Диас и Робертсон были очень близки к голу во втором тайме. Между двумя попаданиями в штанги прошло всего две минуты. В конце матча «Ливерпуль» был явно ближе к победе, но, как и в финале Кубка лиги, эти соперники закончили вничью и основное, и дополнительное время.



Самое интересное, что случилось в экстра-тайме – короткое появление Лофтус-Чика. Он вышел на поле на 106-й минуте, но уже на 119-й был заменён на Баркли. Ну а что касается пенальти, то Тухель на этот раз не стал выпускать Кепу под 11-метровые (а возможно, стоило). Свои удары не использовали сначала Аспиликуэта, а затем Маунт.

Алисон спасает ворота Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Это мог быть последний трофей «Челси» при Абрамовиче, но вместо этого «Ливерпуль» забрал ещё один кубок.

Хотя есть и весьма неприятный момент для «Ливерпуля». У команды четыре дня назад травму получил Фабиньо, который рискует пропустить финал ЛЧ. Теперь «подвис» ещё и Салах. Нападающий на 31-й минуте просто опустился на газон и попросил медицинскую помощь. А ещё через минуту был заменён на Жоту.

Мохамед Салах

Если египтянин не сыграет в финале ЛЧ – это будет тяжёлый удар и для «Ливерпуля», и для самого футболиста. Особенно учитывая, что в прошлом финале ЛЧ с «Реалом» Салах был вынужден из-за травмы уйти с поля уже на 30-й минуте.