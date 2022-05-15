«Селихов играл в мяч, это не пенальти». Судьи вытащили «Зенит» в матче со «Спартаком»?

Долгожданный матч «Спартака» и «Зенита» состоялся! Получился он не таким зрелищным, как многие ожидали, но кое-что резонансное в нём всё же случилось. И это спорное судейское решение, которое повлияло на результат.
92-я минута, 1:0 в пользу «Спартака». Мяч отскакивает к Александру Ерохину, который пытается на лету обойти с мячом Александра Селихова. Вратарь красно-белых прыгает на перехват и касается всех — и мяча, и соперника. На отскок среагировал Малком и вонзил в ближний угол, но к тому моменту уже прозвучал свисток — пенальти.
В дело включился VAR, за который отвечал Сергей Иванов, и не стал отменять решение Павла Кукуяна. «Зенит» сравнял и вырвал ничью в далеко не самом удачном для себя матче.
Чтобы разобраться в решающем эпизоде матча, мы обратились к Игорю Федотову. Наш эксперт по судейству вердикт Кукуяна не поддержал:
— Это не пенальти. Селихов играл в мяч, а дальше было игровое столкновение с Ерохиным — Кукуян ошибся. Судье было бы проще засчитать гол, а не обниматься с Семаком. Он поторопился и дал свисток до удара Малкома. А «Спартак» мог бы задать вопрос, почему Иванов не полез в эпизод и не позвал Кукуяна отменить 11-метровый.
Главный тренер «Зенита» тоже высказался о моменте с пенальти. Вот что сказал Сергей Семак:
— После игры обмолвился с Кукуяном — редкая ситуация, когда не дают доиграть, а забивается гол, судья поторопился. А вот если бы он отменил пенальти? Был бы свободный с места фола. Интересный момент.
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