О Миранчуке в Италии забыли. А защитник «Милана» врубил Марадону и приблизил клуб к золоту

Алексей Миранчук опять не сыграл за «Аталанту». В предыдущих четырёх турах Серии А российский полузащитник трижды оставался на скамейке запасных до финального свистка и только однажды вышел на замену. Будущее нашего легионера в итальянском клубе вызывает вопросы.

Впрочем, для Миранчука ситуация может поменяться, если летом уйдёт её главный тренер Джан Пьеро Гасперини – человек, создавший из «Аталанты» команду уровня Лиги чемпионов. В этом сезоне бергамаски переживают спад. До предыдущего тура Серии А они вообще одержали лишь одну победу в восьми матчах всех турниров.

Ходят слухи об отставке Гасперини. Сам тренер так прокомментировал их:

«Я люблю этот клуб, этих фанатов. Подписал в ноябре новый контракт, но очевидно, что ситуация изменилась, и теперь всё зависит от решения клуба. Мы никогда не обсуждали никакие варианты – я готов к любому».

«Аталанта» в концовке чемпионата борется за Лигу Европы или хотя бы за Лигу конференций, рискуя вообще остаться без еврокубков на будущий сезон.

Для «Милана» же матч с бергамасками был ещё одним шагом к долгожданному чемпионству. За два тура до финиша команда Стефано Пиоли опережала «Интер» на два очка. В последнем «россонери» сыграют на выезде с «Сассуоло» – середняком лиги. У «нерадзурри» остались встречи с борющимися за выживание «Кальяри» в гостях (сегодня в 21:45) и «Сампдорией» дома. При равенстве очков «Милан» будет выше «Интера».

Первый тайм игры на «Сан-Сиро», откровенно говоря, получился скучноватым. Хозяева чаще владели мячом, перебили гостей в два раза – 6:3 (в створ – 2:1). Самый интересный момент случился перед перерывом. Оливье Жиру, приняв длинную передачу, упал в штрафной «Аталанты» в борьбе с Бератом Джимсити. Француз «рисовал» фол, получил жёлтую карточку за эмоции. Впрочем, Джимсити всё-таки прихватил Жиру, возможно, ударил нападающего ногой.

Во втором тайме в игре стало больше огня. На 55-й минуте ушёл с поля Жиру, а вышел не Златан Ибрагимович, для которого этот матч мог бы оказаться последним на «Сан-Сиро» (контракт шведа заканчивается в июне 2022-го). Сыграла ставка Пиоли на Жуниора Мессьяса. Через минуту после своего появления на поле бразилец вырезал шикарную передачу на Рафаэла Леау, который ушёл от защитника и пробил между ног вратарю. Возможно, начался эпизод с фола на полузащитнике «Аталанты» Маттео Пессине, но так или иначе россонери повели – 1:0.

Гасперини пытался усилить атаку, выпуская на замены Дувана Сапату, Руслана Малиновского, Жереми Бога. Миранчук, к сожалению, продолжал смотреть футбол как зритель и болельщик «Аталанты». Сапата загубил верный шанс, а вот «Милан» соперника не прощал. Тео Эрнандес забил на 75-й минуте просто сумасшедший гол! Француз протащил мяч через полполя в стиле Диего Марадоны, ушёл от троих и нанёс точный удар с левой.

«Аталанта» снова бита без Миранчука. «Милану» теперь достаточно не проиграть в 38-м туре. Россонери могут стать чемпионами и сегодня, если «Интер» не выиграет свой матч.