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«Краснодар» — ЦСКА — 1:0, 15 мая 2022, РПЛ, видео голов, обзор: невероятный гол Кривцова, ЦСКА валится всё дальше

Сумасшедший гол юного таланта прибил ЦСКА. А «Краснодар» почти исполнил мечту Галицкого!
Евгений Марков
Никита Кривцов (слева) и Сергей Галицкий
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Запомните имя Никиты Кривцова.

«Краснодар» дома обыграл ЦСКА со счётом 1:0, обогнал армейцев в турнирной таблице и вышел на четвёртое место за тур до завершения сезона.

В следующем туре краснодарцы сыграют дома с «Ахматом» – так что именно они являются главными претендентами на четвёртое место. ЦСКА же ещё может опуститься на шестое место и уступить пятую строчку «Локомотиву».

Россия - Премьер-Лига. 29-й тур
15 мая 2022, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кривцов – 75'

Главне событие матча – единственный гол «Краснодара». 19-летний Никита Кривцов забил самый красивый мяч как минимум этого тура РПЛ. Гол стал победным и очень памятным.

Это надо видеть, а лучше всего смаковать в мельчайших деталях.

Как это было:

  1. На 75-й минуте при счёте 0:0 Кривцов получил мяч в 40 метрах от ворот Игоря Акинфеева. Перед ним – четверо защитников ЦСКА и много свободного пространства.
  2. Первым касанием – принял мяч. Вторым – прокинул его вперёд. Третьим – приложился с правой ноги по воротам.
  3. Бам! Акинфеев летит в правый угол, но не дотягивается до девятки.
  4. Счастливый Кривцов покатился на коленях в сторону тренерской скамейки, где на него напрыгнули партнёры по команде.
  5. Такие эмоции дополнили яркий и очень запоминающийся гол.
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Автор гола – полузащитник Кривцов, который до попадания в «Краснодар-2» играл в «Муроме», «Томи» и владимирском «Торпедо».

До отъезда легионеров после зимней паузы в основном выступал за вторую команду краснодарцев и выходил за основу на 10-20 секунд. Но с весны играет регулярно. Провёл полные матчи с «Зенитом» и «Спартаком», а в игре с ЦСКА ушёл под аплодисменты на 88-й минуте. Вообще, у «Краснодара» в старте было сразу 8 воспитанников своей академии – это рекорд для клуба. Мечта Галицкого об 11 выпускниках в стартовом составе почти осуществилась!

Сергей Галицкий доволен

Сергей Галицкий доволен

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Это первый гол Кривцова за «Краснодар» (до этого был один лишь за «Краснодар-2») – эффектный и очень важный. ЦСКА ударил в сторону ворот Сафонова 19 раз, но так и не забил. Продлив свою неудачную серию: три поражения подряд или пять очков в семи матчах РПЛ.

Вместе с вылетом из Кубка от «Спартака» выглядит очень неудачно. ЦСКА пребывает в состоянии чёрной полосы.

«Краснодар» же реабилитируется за потерю очков в начале сезона. Гол Кривцова – надежда «быков» и украшение тура!

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