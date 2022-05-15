Сумасшедший гол юного таланта прибил ЦСКА. А «Краснодар» почти исполнил мечту Галицкого!

«Краснодар» дома обыграл ЦСКА со счётом 1:0, обогнал армейцев в турнирной таблице и вышел на четвёртое место за тур до завершения сезона.

В следующем туре краснодарцы сыграют дома с «Ахматом» – так что именно они являются главными претендентами на четвёртое место. ЦСКА же ещё может опуститься на шестое место и уступить пятую строчку «Локомотиву».

Главне событие матча – единственный гол «Краснодара». 19-летний Никита Кривцов забил самый красивый мяч как минимум этого тура РПЛ. Гол стал победным и очень памятным.



Это надо видеть, а лучше всего смаковать в мельчайших деталях.



Как это было:

На 75-й минуте при счёте 0:0 Кривцов получил мяч в 40 метрах от ворот Игоря Акинфеева. Перед ним – четверо защитников ЦСКА и много свободного пространства. Первым касанием – принял мяч. Вторым – прокинул его вперёд. Третьим – приложился с правой ноги по воротам. Бам! Акинфеев летит в правый угол, но не дотягивается до девятки. Счастливый Кривцов покатился на коленях в сторону тренерской скамейки, где на него напрыгнули партнёры по команде. Такие эмоции дополнили яркий и очень запоминающийся гол.

Автор гола – полузащитник Кривцов, который до попадания в «Краснодар-2» играл в «Муроме», «Томи» и владимирском «Торпедо».

До отъезда легионеров после зимней паузы в основном выступал за вторую команду краснодарцев и выходил за основу на 10-20 секунд. Но с весны играет регулярно. Провёл полные матчи с «Зенитом» и «Спартаком», а в игре с ЦСКА ушёл под аплодисменты на 88-й минуте. Вообще, у «Краснодара» в старте было сразу 8 воспитанников своей академии – это рекорд для клуба. Мечта Галицкого об 11 выпускниках в стартовом составе почти осуществилась!

Сергей Галицкий доволен Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Это первый гол Кривцова за «Краснодар» (до этого был один лишь за «Краснодар-2») – эффектный и очень важный. ЦСКА ударил в сторону ворот Сафонова 19 раз, но так и не забил. Продлив свою неудачную серию: три поражения подряд или пять очков в семи матчах РПЛ.

Вместе с вылетом из Кубка от «Спартака» выглядит очень неудачно. ЦСКА пребывает в состоянии чёрной полосы.

«Краснодар» же реабилитируется за потерю очков в начале сезона. Гол Кривцова – надежда «быков» и украшение тура!