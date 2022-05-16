Какие интриги остались в последнем туре РПЛ? Нас ждут ещё два суперматча!

Даже без «золотой» гонки и борьбы за еврокубки есть за чем следить.

Сезон РПЛ близок к завершению – остался последний тур. Скоро мы будем скучать по нашим командам, сколько бы ни критиковали их. Ведь российский футбол – это больше, чем просто очки, голы и качество игры.

Вот расписание матчей 30-го тура (все игры пройдут в субботу, 21 мая):

«Химки» – «Спартак»

«Арсенал» – «Урал»

«Нижний Новгород» – «Зенит»

«Рубин» – «Уфа»

«Крылья Советов» – «Локомотив»

«Динамо» – «Сочи»

«Краснодар» – «Ахмат»

ЦСКА – «Ростов»

Интриг перед заключительным игровым днём осталось не так много, но они есть! С обладателем золотых медалей всё понятно: «Зенит» уже полмесяца празднует четвёртый подряд чемпионский титул. Определился и один из вылетающих клубов – «Арсенал». Теперь туляков может спасти от ФНЛ только расширение лиги. «Спартак» и некоторые другие команды тоже не имеют турнирной мотивации на финише сезона, включая и тех, кто мог бы побороться за отменённые для России еврокубки.

Но нас ждёт два суперматча! «Динамо» и «Сочи» сражаются друг с другом за серебро, и очень круто, что в 30-м туре команды Сандро Шварца и Владимира Федотова сыграют между собой. Для бело-голубых и южан второе место будет большим успехом. Москвичи не брали серебро с 1994 года, а «Сочи» вообще добьётся лучшего результата в истории. Играют в столице, однако своё поле – не единственное преимущество динамовцев. При равенстве очков они выше конкурента за счёт победы в гостях в первом круге (1:0), поэтому команду Шварца устроит ничья.

Тренер «Сочи» Владимир Федотов (слева) и тренер «Динамо» Сандро Шварц Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Похожая история и в нижней части таблицы. В очной встрече «Рубина» и «Уфы» определится второй неудачник сезона, который должен отправиться в ФНЛ за компанию с «Арсеналом». Тут даже результат игры первой части чемпионата не имеет значения. «Рубин» впереди на два очка – хозяев устроит даже ничья. Уфимцам нужна в Казани только победа.

Может случиться так, что команда Леонида Слуцкого в случае поражения будет иметь не меньше очков, чем «Химки» (по 29). Но «Рубин» как раз уступает химчанам по «личкам» (1:1 в гостях и 2:3 дома). Так что проигрывать казанцам никак нельзя.

Таблица РПЛ после 29-го тура

Ожидаемое расширение РПЛ, скорее всего, приведёт к тому, что будут отменены стыковые матчи. Тем не менее пока принятый до начала сезона регламент официально в силе. Значит, «Нижний Новгород», «Урал» и «Химки» тоже не могут чувствовать себя спокойно, пусть и избежали прямого вылета в ФНЛ. К слову, у нижегородцев превосходство по «личкам» над екатеринбуржцами и ничья с химчанами. А у команды Сергея Юрана – преимущество над «Уралом».

Тем не менее у команды Игоря Шалимова задача попроще, ведь она встретится в Туле с вылетевшим уже «Арсеналом». А вот «Нижний Новгород» примет чемпиона страны «Зенит». «Химки» сыграют дома со «Спартаком», который всеми мыслями уже в финале Кубка России.

РПЛ. Список бомбардиров

Остаётся добавить, что в гонке бомбардиров РПЛ, пожалуй, нет интриги. Гамид Агаларов опережает своего ближайшего преследователя Дмитрия Полоза на пять мячей. А вот в соревновании ассистентов как минимум четыре претендента на победу: Себастьян Шиманьски из «Динамо» и Антон Зиньковский из «Крыльев Советов» отдали по восемь голевых передач, а зенитовцы Малком и Далер Кузяев – по семь.