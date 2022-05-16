Главные джокеры РПЛ. Кто в лиге отличается чаще других после выхода на замену

В этом сезоне сразу шесть игроков РПЛ забили по три мяча после выхода на замену. Естественно, они находятся во главе нашего топа, но там есть и другие футболисты. Рассказываем о главных джокерах РПЛ — от бывшего капитана сборной России до 17-летнего таланта.

Артём Дзюба («Зенит») — 3 гола и 2 результативные передачи

В последнее время нападающий всё реже появляется в основе «Зенита». В пяти предыдущих матчах команды Дзюба четыре раза выходил на замену, а встречу с «Локомотивом» пропустил из-за мышечного повреждения. Результативность Артёма заметно снизилась, но он занимает первое место среди джокеров нашего чемпионата.

Все три мяча после выходов на замену форвард забил в Санкт-Петербурге. «Спартаку» оформил гол спустя пять минут после появления на поле, «Динамо» — через три, «Уралу» — через пять. А ещё Дзюба здорово действовал в роли джокера в матчах с ЦСКА — сделал по голевой передаче в каждой из двух игр.

Константин Тюкавин («Динамо») — 3 гола и 2 результативные передачи

С появлением в команде Смолова 19-летний Тюкавин потерял место в стартовом составе. В весенней части чемпионата России Константин выходил с первых минут всего два раза и не забил в этих матчах ни одного мяча.

Константин Тюкавин Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Со скамейки на этом этапе он выходит продуктивнее — оформил по голу во встречах с «Арсеналом» и «Ахматом». Ещё один мяч в роли джокера Тюкавин забил «Спартаку» — в октябре прошлого года вышел в перерыве и отличился спустя 15 минут.

Сенин Себай («Химки»/«Ахмат») — 3 гола и 1 передача

Африканский форвард начал сезон в составе «Химок» (6 матчей, ни одного гола), а в сентябре перешёл в «Ахмат». Там он уже отличился тремя голами, и всякий раз Себай забивал после выхода на замену. Нападающий огорчил «Урал», «Ростов» и «Сочи», а голевую передачу отдал во встрече с «Зенитом». На счету Себая всего четыре матча в стартовом составе «Ахмата», а в среднем на гол ему требуется 164 минуты.

Мохамед Конате («Ахмат») — 3 гола и 1 передача

Ещё один футболист из Грозного оказался в этом топе. Конате ударно провёл заключительный матч команды в 2021 году. «Ахмат» разгромил «Химки» (4:1), а сам форвард отметился дублем, хотя появился на поле в перерыве. Помимо этого, Мохамед продуктивно выходит на замену в последних матчах РПЛ. Сначала отметился голевым пасом в игре с «Нижним Новгородом» (1:0), а через неделю забил победный мяч во встрече с «Крыльями Советов» (1:0). При этом с самарским клубом он отыграл меньше получаса — вышел в перерыве и ушёл на 74-й минуте.

Андрей Мостовой («Зенит») — 3 гола и 1 передача

Мостовой уже больше месяца не выходит в стартовом составе «Зенита». При этом футболист забил по мячу в матчах с «Локомотивом» (3:1) и «Спартаком» (1:1), а также отдал голевой пас в игре с «Краснодаром» (3:1).

Андрей Мостовой Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Ещё один мяч в роли джокера Мостовой забил ЦСКА (2:0), хотя тогда вышел буквально на пару минут. Как видим, Андрей отличается в статусных матчах.

Александр Ерохин («Зенит») — 3 гола

Полузащитник не выходил в основе «Зенита» с декабря прошлого года, но в весенней части чемпионата забил один мяч. Вышел на четыре минуты в Грозном, и этого времени хватило на результативный удар. А в первом круге Ерохин забил «Спартаку» («Зенит» тогда выиграл 7:1) и «Химкам» (3:1). В целом результативность Александра заметно упала — в первых 12 турах забил шесть мячей, а затем отличился только один раз.

Ивелин Попов («Сочи») — 2 гола и 3 передачи

Опытный полузащитник играет в России с 2012 года и за это время уже сменил четыре клуба. В этом сезоне болгарин неплохо смотрится в «Сочи» — 5+5 по системе «гол+пас». Половину этих очков Попов набрал, выходя со скамейки запасных. Забивал «Спартаку» и «Рубину» (в Казани ещё и голевой пас отдал), а также оформил два ассиста во встрече с «Крыльями Советов». В 28-м туре Попов вышел в старте на матч с ЦСКА, но получил повреждение в середине первого тайма и попросил замену. Новый сезон Попов проведёт на родине — в клубе «Левски».

Алексей Сутормин («Зенит») — 2 гола и 2 передачи

Оба мяча после выходов на замену Сутормин забил ещё летом прошлого года. Сначала реализовал пенальти в Химках, а затем сделал то же самое во встрече с «Локомотивом». В этом сезоне Сутормин отличился четырежды, но при этом каждый раз реализовывал удары с 11-метровой отметки. Весной Алексей забил всего один мяч, а в первом круге оформил три гола и отдал результативную передачу.

Сергей Пиняев («Крылья Советов») — 2 гола и 2 передачи

Самый молодой представитель этого списка. Неудивительно, что 17-летний футболист ещё ни разу в этом сезоне не играл в стартовом составе «Крыльев». Впрочем, этот факт не помешал талантливому парню набрать четыре очка по системе «гол+пас». Любопытно, что Пиняев отмечается результативными действиями исключительно в домашних матчах. Забил по голу в ворота «Рубина» и «Динамо», оформил ассисты во встречах с «Ростовом» и «Зенитом». «Крылья», по сути, решили все задачи на нынешний сезон, поэтому не исключено, что в последнем туре Сергей всё-таки выйдет на поле в основе.

Сергей Пиняев Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Ещё по два мяча после выхода на замену забили следующие футболисты: Александр Долгов («Химки»), Фёдор Чалов (ЦСКА, сейчас в аренде в «Базеле»), Виталий Лисакович («Локомотив»/«Рубин»), Георгий Мелкадзе («Сочи»), Жоаозиньо («Сочи»), Гамид Агаларов («Уфа»), Франсуа Камано («Локомотив»), Дмитрий Полоз («Ростов»), Иван Сергеев («Крылья Советов»/«Зенит»), Али Соу («Ростов»), Юрий Железнов («Урал»), Владимир Ильин («Краснодар») и Игорь Горбунов («Нижний Новгород»).