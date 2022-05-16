«Возможно, это мой последний матч здесь». У Левандовского есть два топ-варианта трансфера

Розыгрыш Бундеслиги завершился предсказуемым чемпионством «Баварии». Мюнхенский гранд в заключительном туре сыграл вничью с «Вольфсбургом» (2:2). Но самое интересное началось после финального свистка. О своём будущем высказался нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.
На протяжении последних месяцев слухи активно отправляют его в различные топовые клубы. Теперь поляк решил высказаться и сам.
«Вполне вероятно, что это была моя последняя игра за «Баварию». Не могу сказать на 100%, но такое возможно. Мы хотим найти наилучшее решение для меня и для клуба».
После этого директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил желание форварда уйти. По его словам, нападающий хочет попробовать что-то новое, сменить чемпионат. У Левандовского есть сразу два топовых варианта для продолжения карьеры.
Самым активным претендентом на нападающего является «Барселона». Сине-гранатовые готовы предложить ему контракт на два-три года с опцией дальнейшего продления. Сдерживающим фактором может стать лишь сумма потенциального трансфера. Ранее стало известно, что мюнхенцев устроит предложение в € 35-40 млн. Кроме того, переход одобрил главный тренер каталонцев Хави. Его совершенно не смущает возраст польского нападающего (в августе ему исполнится 34).
Левандовски может переехать и во Францию. В подписании форварда заинтересован «ПСЖ». Столичный клуб изо всех сил старается сохранить Килиана Мбаппе, но тот уже одной ногой в мадридском «Реале». Поэтому парижане начинают активно искать ему замену. Поляк мог бы идеально закрыть эту позицию, составив убойную связку с Неймаром и Лионелем Месси. Цена не должна испугать «ПСЖ», особенно в свете потери главного актива.
Немецкая пресса указывает на то, что Левандовски решительно намерен покинуть «Баварию» ближайшим летом. Нападающий не сходится во взглядах с главным тренером клуба Юлианом Нагельсманом. Также форварда разозлила попытка клуба купить страйкера дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда — на его, Роберта, «живое» место.
Но вместе с тем не все в «Баварии» готовы отпустить Левандовского. Президент клуба Герберт Хайнер заявил, что нападающий целиком отработает свой контракт. А ещё функционер напомнил поляку о попытке уйти в мадридский «Реал».
«Контракт Роберта Левандовского действует до 2023 года. До этого времени он будет играть за нас. Оливер Кан и Хасан Салихамиджич делали ему предложение о продлении контракта. Очевидно, оно не было принято. Такие игроки постоянно получают предложения от других топ-команд, здесь нет ничего нового. У нас уже был такой случай в 2019 году, когда Роберт заигрывал с мадридским «Реалом». «Бавария» знает об этой ситуации».
Левандовски провёл очередной сумасшедший сезон. У Роберта 50+7 за 46 проведённых матчей. Поэтому на трансферном рынке нападающий совершенно точно будет востребован. Пока ближе всех к сделке подошла «Барселона». Но в ближайшие месяцы ситуация может измениться. Похоже, нас ждёт ещё один трансферный сериал.
- 16 мая 2022
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