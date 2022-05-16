«Первые деньги заработал, собирая бутылки». История Полоза, который проводит лучший сезон

Летом 2020 года Дмитрий Полоз вернулся домой – так он сказал про «Ростов». Где от бердыевского состава остался один лишь Байрамян. Через три месяца Полоз оформил хет-трик в ворота «Динамо» (один гол с игры и два с пенальти) – первый для футболистов «Ростова» с 2013 года.

В этом сезоне Полоз (30 лет) побил уже собственный рекорд. Никогда ранее он не забивал более семи голов за сезон, тогда как в этом, за тур до завершения, оформил 14+3.

Дмитрий Полоз после забитого гола Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Из последнего – гол и голевая передача в победном матче с «Химками». И это бодрый вклад, чтобы стать вторым бомбардиром в чемпионате.

Гамид Агаларов – 19 голов;

Дмитрий Полоз – 14 голов;

Фёдор Смолов – 12 голов.

Полоз в полном порядке – и это лучший повод, чтобы рассказать о нём подробно.

Полоз в детстве занимался многими видами спорта вплоть до бейсбола. Думал о профессии банкира

Дмитрий начал заниматься футболом в родном Ставрополе: в семь лет папа отвёл его в школу «Динамо», где до 13 пришлось заниматься с ребятами на 2-3 года старше. В свой же возраст Дмитрий попал уже практически перед отъездом в Москву.

Полоз говорит, что Ставрополь – хороший южный город, где тепло, и с ним у него связаны многие приятные воспоминания.

Дмитрий Полоз в матче за сборную России Фото: РИА Новости

Там с шести-семи лет он ходил на всевозможные кружки: плавание, лёгкую атлетику, баскетбол, волейбол, даже на бейсбол. «Я был активным парнем, увлекался вообще всем, – вспоминает Дмитрий. – У меня весь день был таким – полный актив».

Когда отец увидел, что Дмитрий быстрее всех бегает кроссы, то начал направлять Дмитрия в футбол. При этом он два года занимался плаванием.

А так Дмитрий говорил о том, что преуспел бы в любом виде спорта.

Дмитрий Полоз нападающий «Ростова» «У меня с детства такое ощущение, что я могу всё. Чем бы я не начинал заниматься, честно, пару дней и я уже на уровне профи. Большой теннис, настольный или баскетбол – неважно. Помню, когда мне было лет 12, в Ставрополе проводился турнир по настольному теннису среди профессионалов около стадиона. Мы там с пацанами ходили и решили записаться. И я в итоге занял там второе место. Среди профессионалов! Я думал: «Ничего себе я в порядке!»

Когда Дмитрий был маленьким, то хотел «стать банкиром и зарабатывать много денег». «Детство у меня было небогатым, и было такое желание, – вспоминал футболист. – Потом понял, что счастье не в деньгах, хоть это и одно из ключевых – проще становится по жизни».

В детстве зарабатывал тем, что собирал и сдавал бутылки. За тёмные платили 50 копеек, за светлые – 70 копеек. А первая зарплата в «Локомотиве» составила сто долларов – этих денег не хватало на бутсы, так что в итоге помогали родители. А позже, на подросшую зарплату, уже можно было купить мобильный телефон.

Полоз в «Локомотиве»: любовь к Измайлову, связка с Кокориным, фото с Роберто Карлосом

Любимые футболисты Полоза – Майкл Оуэн и Марат Измайлов. Майку «Ливерпуля» с фамилией первого отец подарил Дмитрию на Новый год (маленький Полоз также смотрел все его матчи). А благодаря любви к Измайлову в 14 лет выбрал просмотр в академии «Локомотива»: «У него была прекрасная техника, в России так никто не играл».

На просмотр в Москву Дмитрий поехал с другом, но прошёл его только он сам, так что с 2008-го по 2011-й провёл в системе «Локомотива», где играл в связке с Александром Кокориным. С того времени даже сохранилась знаменитая фотография с Роберто Карлосом: Полоз в шапке «Локо», Кокорин и легендарный бразилец в синей олимпийке сборной и в проводных наушниках.

Дмитрий Полоз, Александр Кокорин, Роберто Карлос

Тренер академии «Локо» Валерий Стаферов говорил, что Полоз и Кокорин похожи по манере игры: «Оба техничные – настоящие самородки! Но Кокорин всегда был понаглее, а Дима стесняется, зажимается, даже на тренировках. В тех ситуациях, когда он раньше бил и забивал, сейчас пытается мудрить – пас отдавать. С возрастом это пройдёт».

Когда молодые футболисты «Локо» заняли первое место на первенстве Москвы, нападающие на двоих наколотили 33 гола: 17 у Кокорина и 16 у Полоза.

Полоз в «Локомотиве»

Уже в дубле «Локо» у тренера Рината Билялетдинова Полоз играл не форварда, а немного в оттяжке, под нападающим. «У него хорошая техника и стартовая скорость, благодаря которой он врывался в штрафную и создавал голевые моменты, – говорил тренер. – Дима выделялся своим талантом. А самое главное – был скромным и хорошим парнем, без намёков на звёздность.

Однажды у него был очень удачный период, забил восемь мячей в шести матчах. И тогда я впервые порекомендовал его в первую команду. Главным тогда ещё был Рахимов. Он покивал, но дальше дело не пошло. А вот Сёмин рассмотрел талант игрока и в 2009-м и 2010-м тренировал его в основе».

Почему ушёл из «Локомотива» бесплатно?

Единственный матч за основу «Локо» Полоз провёл в Кубке России со «СКА-Энергией» из Хабаровска: на 80-й минуте заменил Давида Муджири.

Ниже мы приведём цитаты Дмитрия о тренерах «Локомотива» – а также цитаты тренеров о Полозе. Выстроенные в хронологическом порядке, они позволят понять, почему талантливый нападающий уехал из Москвы без полноценных матчей за основу.

Полоз в молодёжке «Локо»

Полоз — о Сёмине: «Юрий Палыч не хотел рисковать, полагался только на опытных. Вот я и сидел. Впрочем, тренера можно понять – на нём большая ответственность за результат».

Полоз — о Красножане: «Пока Красножан даёт мне шанс. Прямо могу сказать: работать с новым тренером мне нравится куда больше, чем с прежним. Отдаю себе отчёт в том, что в ближайшее время попасть в основной состав команды будет крайне сложно. Но есть промежуточная цель – играть хотя бы периодически. Надеюсь продлить контракт с клубом. Желания уходить нет».

Красножан — о Полозе: «Ему не хватило зрелости. Думаю, что через год-два Полоз должен раскрыться. Природа его щедро наделила».

Полоз — о Коусейру: «Мне очень понравилось у него тренироваться, тренер он очень хороший, очень позитивный. Объясняет всё здорово, особенно относительно тактики. Это был отличный опыт для меня. Рад был попасть в заявку на матч с АЕК в Афинах, что само по себе очень хорошо».

Сёмин – о Полозе: «То, что в других коллективах оказались Оздоев, Полоз, Жемалетдинов, Дьяков, – серьёзный просчёт. Останься они – и вместе с Миранчуками, Бариновым составили бы очень приличную компанию! Можно было бы из своих воспитанников набрать почти целую команду».

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В итоге Полоз ушёл из «Локомотива» в «Ростов» бесплатно. Почему? Тогда на этот вопрос ответила президент «Локо» Ольга Смородская.

Цитата 1: «Дьяков и Полоз хотели получать гораздо больше. Я не могла пойти на их условия. Поверьте, ни о чём не жалею. Они сейчас приносят пользу «Ростову». Если вырастут в больших футболистов, возможно, их приобретём. Но не факт…»

Цитата 2: «Когда так сложно начинают себя вести молодые игроки, я не верю в то, что им удастся очень хорошо реализоваться. Несмотря на это, желаю им удачи».

Ольга Смородская Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Что на это ответил Полоз?

Цитата 1: «В «Локо» со мной не подписали контракт. Может, я бы там стух и никто бы не узнал о футболисте по фамилии Полоз. Я ещё с 14 лет стал понимать, что, сколько бы я ни забил, на моё место всё равно возьмут иностранца. Я с 17 лет привлекался на сборы с основой, забивал, но потом всё равно уезжал в дубль. Пробиться было нереально на протяжении трёх лет. Даже если бы Смородская предложила мне контракт, я бы его не подписал. И ушёл в «Ростов», где было легче заиграть в основе».

Цитата 2: «Дело в том, что, когда новый тренер приходит в команду, ему нужен результат. Зачем ему растить молодого парня, когда можно купить готового иностранца, а молодёжь отправить во вторую лигу? Вот говорят, что лимит — это плохо и из-за него все проблемы, но я придерживаюсь другого мнения».

Полоз в «Ростове»: первый трофей, конкуренция с Джано, сборная

«Поначалу было немного страшновато. Новый город, коллектив, – вспоминал первые дни в Ростове нападающий. – Но особых сложностей не возникло, так как многих ребят я знал по «Локомотиву»: того же Дьякова, Смольникова».

Вначале он выходил на поле на 15-20 минут – из-за чего, по словам игрока, сильно переживал. А когда переподписал контракт – на его место взяли спартаковца Джано Ананидзе. «Я как мог старался работать на тренировках, но конкуренцию ему проиграл, – то время Полоз вспоминает всё равно с улыбкой. – С другой стороны – многому научился. В отведённое время стремился по максимуму принести команде пользу. И вообще – потрясающее время было! Выиграли Кубок, играли хорошо, болельщики нас здорово поддерживали».

ФК «Ростов» — обладатель Кубка России Фото: РИА Новости

Полоз действительно взял первый трофей в карьере: Кубок России — 2013/2014. Он же был в первой пятёрке пенальтистов в финальном матче с «Краснодаром». «Вообще не боюсь ответственности, – вспоминал тот момент Дмитрий. – Сам вызвался бить – сказал Божовичу, что готов. Хотя, когда шёл к «точке» – ноги подгибались. Но начал разбегаться – всё прошло. И вообще я почему-то весь матч был уверен, что выиграем».

Другие формы признания Полоза:

Божович говорил, что Дмитрий – один из лучших игроков, с которыми он работал в России. 3 сентября 2014 дебютировал за сборную России при Фабио Капелло в товарищеском матче со сборной Азербайджана. 28 сентября 2016 года оформил дубль в ворота ПСВ на групповом этапе Лиги чемпионов. Забил «Баварии» и «Аяксу». Это был тот самый «Ростов» Бердыева.

И как результат – приглашение в «Зенит» в 2017-м. А о клубе из Петербурга нападающий говорил ещё в 2014-м. «Переживаю ли за «Локомотив»? Первое время переживал, а сейчас – нет. Мне даже «Зенит» больше нравится. Эта команда играет в яркий футбол, в отличие от «Локо».

Сложный год в «Зените» и возвращение к Бердыеву

«Эмоции непередаваемые», – так Полоз оценил попадание в «Зенит» Манчини в 2017-м. Итальянскому тренеру нравилось, что Дмитрий может сыграть на четырёх позициях в атаке: справа, слева, в центре и под нападающим. А у самого игрока была новая мотивация:

«Мои амбиции всё-таки выше, чем у «Ростова». Они совпадают с желаниями «Зенита»: команда всегда хочет быть первой, постоянно играть в Лиге чемпионов. Я, как и любой другой футболист, хочу выигрывать трофеи. Знаю, что многие болельщики «Ростова» теперь на меня обижены, но это их право. Я считаю, что каждый должен расти».

Три гола в «Зените» в 31 игре – при этом в 2017 году его трансферная стоимость стала наивысшей в карьере, € 7 млн.

Дмитрий Полоз нападающий «Ростова» «Сложный год был в «Зените». До этого два года постоянно играл в «Ростове»: Лига чемпионов, голы, сборная – просто сказка. Затем перешёл в другой клуб и сел там на лавку, просто смотрел футбол. Упорно работал, но всё равно сидел и смотрел за игрой со скамейки, иногда выходил на свои 10 минут. И это очень тяжёлый удар, можно сломаться. Да и тренер особо не общался».

Так что Полоз, как и многие развившиеся у Бердыева игроки, вернулся в его «Рубин» в аренду. И часто упоминал Бердыева в интервью, вспоминая о нём фактурные истории.

«Очень верующий человек, поэтому и старается, чтобы мы тоже не делали зла. Подсказывает, помогает. Если нужно срочно к семье, всегда отпустит. Это только кажется, что Бердыев строгий. Он добрый, но вызывает уважение». «Когда мы в «Ростове» проиграли «Баварии» 0:5, Бердыев разнёс нас в раздевалке. Кто-то где-то в углу чуть посмеялся, и Бекиич это услышал и сказал: «Для вас это такой опыт, такой урок! Как вы не поймёте?!». Я для себя тогда многое вынес, и следующие матчи мы сыграли уже по-другому, и тот опыт действительно пригодился. Понятно, что вера важна. Ты же просто так не будешь пахать».

После «Рубина» Полоз играл год в «Сочи» (6 голов в 28 матчах) и в августе 2020-го вернулся в «Ростов». Его обменяли на Ивелина Попова – оба клуба были очень довольны.

Сделал операцию на нос — повысилась выносливость

По этому поводу советовался с Кокориным и врачом сборной Эдуардом Безугловым:

«Они и посоветовали врача. Тот после обследования пришёл в ужас: «У тебя нос на 15-20 процентов дышал! Как ты в футбол играл – вообще не понимаю». На второй-третий день после операции, когда тампоны достали, вдохнул так, что голова закружилась. Мне, можно сказать, нос заново собрали, чувствую себя великолепно».

Много читает и выступает против соцсетей

Как-то Полоз признался, что у него в рюкзаке всё время лежит по три-четыре книги («Стараюсь читать утром хотя бы полчаса и обязательно вечером. Подсел на это»). Любит психологическую литературу – читал в том числе «Разбуди в себе Исполина» Тони Робинса и советовал его же «Кто заплачет, когда ты умрёшь» («Это для тех, кто вообще не читает книги, но хочет начать, она самая лучшая для начала, вообще кайф. Ты читаешь и думаешь: «Блин, как же круто!»).

Первая прочитанная книга – «Обломов» Гончарова. И это неудивительно, потому что в детстве и затем в школе Дмитрий не читал.

Дмитрий Полоз нападающий «Ростова» «Ключевая ошибка моей жизни в том, что я не начал читать раньше. Понятно, что школьная программа – это вообще глупость полнейшая. В таком возрасте читать классику тяжело, ты её вообще не понимаешь, не осмысляешь. Девочки ещё могут, а пацаны вообще ничего не понимают. Эта литература должна идти уже после, где-то к 16 годам ты должен плотно читать».

Также Дмитрий выступает против социальных сетей: «Считаю, что это ужас». И даже заставил жену удалиться из соцсетей. «Я не хочу, чтобы жена и муж сидели в «Инстаграме» [организация, запрещённая на территории Российской Федерации ], а ребёнок играл в одиночестве. Ребёнок подрастёт и увидит, что все сидят в телефонах – ну что это такое? С одной стороны, интересно, но с другой – это такая чушь, и я поймал себя на этой мысли, поэтому стараюсь туда практически не заходить.

Я сейчас категорично к этому отношусь. Вот вотсап – удобная штука, вопросов нет».

Дмитрий Полоз Фото: РИА Новости

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Впереди ещё один тур – Полоз и «Ростов» могут удивить.

В материале использованы цитаты из изданий «Спорт-Бизнес Онлайн», «Советский спорт», Sports.ru