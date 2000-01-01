Псих или король?! Златан разбил лобовое стекло автобуса, заряжая болельщиков перед игрой! Видео
Типичный Ибрагимович. Даже водитель автобуса в шоке. Дело было перед игрой с «Аталантой».
Права на видео — Twitter @localteamtv. ►►
Права на видео — Twitter @localteamtv. ►►
Псих или король?! Златан разбил лобовое стекло автобуса, заряжая болельщиков перед игрой!
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