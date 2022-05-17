Кто поднимется в РПЛ? Расклады перед последним туром ФНЛ

На этой неделе завершится сезон в Футбольной национальной лиге. Через несколько дней узнаем, какие команды получат прямые путёвки, а каким придётся играть стыковые матчи. Изучаем расклады перед заключительным туром.
Что произошло в предпоследнем туре
Возглавлявший таблицу «Оренбург» оступился на Дальнем Востоке. Выезд в Хабаровск сам по себе считается непростым испытанием, а тут ещё и местная команда набрала приличный ход. Судьбу встречи решил пенальти, в начале второго тайма реализованный полузащитником СКА Михаилом Гащенковым. Осечкой «Оренбурга» воспользовалось «Торпедо», заработавшее три очка в Красноярске. Единственный мяч гости забили за пять минут до финального свистка усилиями лучшего бомбардира команды Мухаммада Султонова. Благодаря этой победе московский клуб вышел на первое место. Тут же появилась информация о выходе команды в элитный дивизион, но с ней поспешили. К этому мы ещё вернёмся. «Факел», занимающий третье место, удачно съездил в Липецк (2:1) и сохранил шансы на прямую путёвку в РПЛ. «СКА-Хабаровск» завершит сезон на четвёртом месте и примет участие в стыковых матчах за право выступать в элитном дивизионе.
В атаке торпедовец Игорь Лебеденко
Фото: torpedo.ru
«Торпедо» — 74 очка
У команды Александра Бородюка наилучшие шансы на повышение в классе. В заключительном туре ей достаточно набрать одно очко в домашнем матче с «Кубанью» (13-е место). Существует расклад, при котором «Торпедо» вернётся в РПЛ даже в случае поражения. Для этого нужно, чтобы проиграл «Оренбург» или не победил «Факел». Впрочем, есть ещё один вариант, о котором ниже.
«Торпедо» вернётся в РПЛ, если:
- победит в заключительном туре;
- сыграет вничью в заключительном туре;
- проиграет при условии поражения «Оренбурга»;
- проиграет при условии, что «Факел» в последнем туре не победит;
- проиграет при условии, что «Оренбург» и «Факел» победят.
«Торпедо» не попадёт в РПЛ напрямую, если:
- проиграет, «Оренбург» сыграет вничью, а «Факел» победит.
«Оренбург» — 73 очка
Команда Марцела Лички в заключительном туре сыграет в Астрахани. Местный «Волгарь» располагается на 16-м месте в таблице, поэтому вполне вероятно, что «Оренбург» возьмёт три очка. Для возвращения в РПЛ может хватить и ничейного результата, но и тут не всё так просто.
«Оренбург» попадёт в РПЛ напрямую, если:
- победит в последнем туре;
- сыграет вничью, а «Факел» не победит;
- сыграет вничью, «Торпедо» проиграет, а «Факел» победит;
- проиграет, а «Факел» не победит.
«Оренбург» не попадёт в РПЛ напрямую, если:
- сыграет вничью, «Факел» победит, а «Торпедо» наберёт хотя бы одно очко;
- проиграет, а «Факел» победит.
Если у «Оренбурга» и «Факела» будет одинаковое количество очков, то воронежцы окажутся выше за счёт личных встреч.
«Факел» — 71 очко
У воронежского клуба самая сложная задача. Нужно обязательно обыгрывать на выезде «Балтику» Сергея Игнашевича и рассчитывать на осечку «Оренбурга», которому играть с одним из аутсайдеров турнира.
«Факел» выйдет в РПЛ напрямую, если:
- победит, а «Оренбург» проиграет;
- победит, а «Оренбург» сыграет вничью.
«Факел» не выйдет в РПЛ напрямую, если:
- проиграет;
- сыграет вничью;
- победит при условии победы «Оренбурга».
Задача не самая простая с учётом того, что «Оренбург» ждёт встреча с командой из нижней части таблицы.
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Фото: fakelfc.ru
Что будет, если три команды завершат чемпионат с одинаковым количеством очков
Для этого нужно, чтобы «Торпедо» проиграло, «Оренбург» сыграл вничью, а «Факел» набрал три очка. Согласно регламенту ФНЛ, при равенстве очков у трёх и более команд первым делом в зачёт пойдёт количество побед во всех матчах. В этом плане хуже других дело обстоит у «Торпедо». Если три команды финишируют с 74 очками, именно московский клуб опустится на третье место и не попадёт в РПЛ напрямую. По этой причине поздравления автозаводцев с выходом в элитный дивизион оказались преждевременными. А если одинаковое количество очков будет у двух команд, то нужно будет смотреть на личные встречи. По этому показателю у «Торпедо» преимущество перед «Факелом», а у «Факела» — перед «Оренбургом».
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