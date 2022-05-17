Кто поднимется в РПЛ? Расклады перед последним туром ФНЛ

На этой неделе завершится сезон в Футбольной национальной лиге. Через несколько дней узнаем, какие команды получат прямые путёвки, а каким придётся играть стыковые матчи. Изучаем расклады перед заключительным туром.

Что произошло в предпоследнем туре

Возглавлявший таблицу «Оренбург» оступился на Дальнем Востоке. Выезд в Хабаровск сам по себе считается непростым испытанием, а тут ещё и местная команда набрала приличный ход. Судьбу встречи решил пенальти, в начале второго тайма реализованный полузащитником СКА Михаилом Гащенковым. Осечкой «Оренбурга» воспользовалось «Торпедо», заработавшее три очка в Красноярске. Единственный мяч гости забили за пять минут до финального свистка усилиями лучшего бомбардира команды Мухаммада Султонова. Благодаря этой победе московский клуб вышел на первое место. Тут же появилась информация о выходе команды в элитный дивизион, но с ней поспешили. К этому мы ещё вернёмся. «Факел», занимающий третье место, удачно съездил в Липецк (2:1) и сохранил шансы на прямую путёвку в РПЛ. «СКА-Хабаровск» завершит сезон на четвёртом месте и примет участие в стыковых матчах за право выступать в элитном дивизионе.

В атаке торпедовец Игорь Лебеденко Фото: torpedo.ru

«Торпедо» — 74 очка

У команды Александра Бородюка наилучшие шансы на повышение в классе. В заключительном туре ей достаточно набрать одно очко в домашнем матче с «Кубанью» (13-е место). Существует расклад, при котором «Торпедо» вернётся в РПЛ даже в случае поражения. Для этого нужно, чтобы проиграл «Оренбург» или не победил «Факел». Впрочем, есть ещё один вариант, о котором ниже.

«Торпедо» вернётся в РПЛ, если:

победит в заключительном туре;

сыграет вничью в заключительном туре;

проиграет при условии поражения «Оренбурга»;

проиграет при условии, что «Факел» в последнем туре не победит;

проиграет при условии, что «Оренбург» и «Факел» победят.

«Торпедо» не попадёт в РПЛ напрямую, если:

проиграет, «Оренбург» сыграет вничью, а «Факел» победит.

«Оренбург» — 73 очка

Команда Марцела Лички в заключительном туре сыграет в Астрахани. Местный «Волгарь» располагается на 16-м месте в таблице, поэтому вполне вероятно, что «Оренбург» возьмёт три очка. Для возвращения в РПЛ может хватить и ничейного результата, но и тут не всё так просто.

«Оренбург» попадёт в РПЛ напрямую, если:

победит в последнем туре;

сыграет вничью, а «Факел» не победит;

сыграет вничью, «Торпедо» проиграет, а «Факел» победит;

проиграет, а «Факел» не победит.

«Оренбург» не попадёт в РПЛ напрямую, если:

сыграет вничью, «Факел» победит, а «Торпедо» наберёт хотя бы одно очко;

проиграет, а «Факел» победит.

Если у «Оренбурга» и «Факела» будет одинаковое количество очков, то воронежцы окажутся выше за счёт личных встреч.

«Факел» — 71 очко

У воронежского клуба самая сложная задача. Нужно обязательно обыгрывать на выезде «Балтику» Сергея Игнашевича и рассчитывать на осечку «Оренбурга», которому играть с одним из аутсайдеров турнира.

«Факел» выйдет в РПЛ напрямую, если:

победит, а «Оренбург» проиграет;

победит, а «Оренбург» сыграет вничью.

«Факел» не выйдет в РПЛ напрямую, если:

проиграет;

сыграет вничью;

победит при условии победы «Оренбурга».

Задача не самая простая с учётом того, что «Оренбург» ждёт встреча с командой из нижней части таблицы.

Выезд фанатов «Факела» на матч с «Металлургом» стал самым массовым в истории клуба Фото: fakelfc.ru

Что будет, если три команды завершат чемпионат с одинаковым количеством очков

Для этого нужно, чтобы «Торпедо» проиграло, «Оренбург» сыграл вничью, а «Факел» набрал три очка. Согласно регламенту ФНЛ, при равенстве очков у трёх и более команд первым делом в зачёт пойдёт количество побед во всех матчах. В этом плане хуже других дело обстоит у «Торпедо». Если три команды финишируют с 74 очками, именно московский клуб опустится на третье место и не попадёт в РПЛ напрямую. По этой причине поздравления автозаводцев с выходом в элитный дивизион оказались преждевременными. А если одинаковое количество очков будет у двух команд, то нужно будет смотреть на личные встречи. По этому показателю у «Торпедо» преимущество перед «Факелом», а у «Факела» — перед «Оренбургом».