Они исполняют мечту Галицкого. Главные таланты «Краснодара», раскрывшиеся весной

После победы в матче с ЦСКА все только и говорили, что об исполнившейся мечте Сергея Галицкого. «Краснодар» действительно закрыл исторический пробел – и в составе клуба на поле всё-таки оказались 11 воспитанников. Некоторые – ради того самого достижения, кто-то — действительно, за счёт своего уровня.

После отъезда легионеров молодые игроки получили отличный шанс. И постепенно им пользуются. Мы выделили пять главных талантов «Краснодара» в весенней части сезона. Четверо из них – воспитанники системы клуба.

Знакомьтесь.

Ираклий Манелов, 19 лет, нападающий

Ираклий Манелов Фото: РИА Новости

В 2021-м гол Манелова признали лучшим среди всех возрастов академии. Чуть позже он заиграл за «Краснодар-2», а в сентябре получил несколько минут в первой команде в матче с «Ахматом». Потом парень исчез из виду и выходил в основном в ФНЛ, но после февральско-мартовских событий всё изменилось.

7 марта в матче с «Уралом» он вышел в старте — и сразу забил. И с того момента играет постоянно. Манелов может закрыть все позиции в атаке, за эту универсальность его ценит тренерский штаб. Более того, он забил даже «Зениту» в конце апреля. А после выдал патриотический спич: вспомнил про родное село Выселки, откуда родом. И подчеркнул, что даже из такого населённого пункта можно попасть в РПЛ.

В этом сезоне у него уже 12 матчей. А в субботу наверняка будет 13-й.

Никита Кривцов, 19 лет, полузащитник

Никита Кривцов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Он не воспитанник клуба, но сейчас точно герой краснодарской молодёжи. И у него похожий с Манеловым путь: в начале сезона его подпускали к основе, и в сентябре в матче с «Ростовом» дали даже чуть больше 20 минут – неплохое достижение. Виктор Гончаренко постоянно отмечал, что парень талантливый, но надо много работать.

И сразу после рестарта звёзды сошлись: только раз центральный полузащитник остался на скамейке – в игре 24-го тура с «Рубином». В остальном всегда основа. И два важнейших гола: сначала «Ростову» («быки» в итоге победили), а теперь и ЦСКА. Да, не воспитанник, но наверняка уже почти все его считают своим.

Вячеслав Литвинов, 21 год, защитник

Вячеслав Литвинов Фото: РИА Новости

Удивительно, но, похоже, молодой центральный защитник посадил на скамейку самого Мартыновича. Александр Сторожук поменял ветерана на молодого игрока во втором тайме с «Крыльями». И на месяц Литвинов занял позицию в обороне. Вообще, место центрального защитника у «Краснодара» в последнее время подвергается ротации. Сторожук никак не может найти оптимальное сочетание. Но на месяц именно Литвинов стал основным.

Вячеслав отыграл полностью матчи с «Зенитом», «Ростовом», «Локомотивом» и «Арсеналом». А вот на ЦСКА не попал в заявку. Против команды Березуцкого вышел Виталий Стежко, для которого этот матч в РПЛ был первым. Но Литвинов ещё наверняка вернётся в основу.

Олег Исаенко, 22 года, защитник

Олег Исаенко Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Крайний защитник здорово зарекомендовал себя в ФНЛ, поэтому попадание в основу в нынешних реалиях было лишь делом времени. В марте он впервые оказался в заявке, а с начала апреля – постоянный игрок стартового состава. Более того, один из немногих, кого Сторожук не меняет вовсе: у парня семь матчей в основе подряд.

И всё это при опытном конкуренте – Евгений Чернов наблюдает за игрой со скамейки, хотя уж в матче с ЦСКА точно мог помочь. Но Исаенко действительно хорош, так что нет необходимости что-то менять.

Сергей Бородин, 23 года, защитник

Сергей Бородин Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

От этого парня давно ждут прорыва. Он дебютировал за «Краснодар-2» в 17 лет, а основным стал в 19. Играл в юношеской Лиге УЕФА и, казалось, уже тогда вполне был готов приблизиться к основе. Но вместо этого летом 2020-го попал в «Уфу». К РПЛ Бородин оказался не готов, поэтому через полгода «Краснодар» вернул его из аренды. Но в основу он пробился только в апреле этого года.

Из-за той самой ротации центральных защитников сейчас у Сергея только четыре матча в стартовом составе (три — полных). При этом в игре с ЦСКА на фоне того же Стежко он выглядел лидером. И если продолжит выходить на поле, наверняка со временем вырастет в классного защитника.