Чтобы заиграть хорошо, надо уйти из «Барсы»? Коутиньо — не единственный пример

Эти игроки засияли после того, как ушли из «Барселоны»
Иногда для того, чтобы выйти на топ-уровень, нужно покинуть топ-клуб.
Златан Ибрагимович, «Барселона» — «Милан»
Об ужасах «Барселоны» Ибрагимович рассказывал в автобиографии: после одного сезона в Каталонии Ибра не выдержал и ушёл в «Милан». Сначала в аренду, а затем и полноценным трансфером.
Тьяго Алькантара, «Барселона» — «Бавария»
Гвардиола сделал Тьяго полноценным игроком основы в «Барселоне», но после его ухода пошли пролемы и травмы. В 2014-м Пеп забрал Тьяго в «Баварию», где испанец со временем раскрылся полностью.
Филиппе Коутиньо, «Барселона» — «Астон Вилла»
У Коутиньо не получилось реализоваться в «Барселоне», и последние сезоны клуб только искал способы избавиться от игрока. В «Астон Вилле» всё пошло с самого начала: 4+3 в первых восьми играх.
Алексис Санчес, «Барселона» — «Арсенал»
При живом и здоровом Месси остальным игрокам атаки в «Барсе» приходилось быть в тени, а уже в «Арсенале» Санчес действительно стал лидером команды и стал показывать другую результативность.
Марк Кукурелья, «Барселона» — «Брайтон»
Так и не получив ни одного шанса в основе «Барсы», Кукурелья отправился сначала в «Хетафе», где стал игроком основы, а затем в «Брайтон», где его признали лучшим игроком сезона.
Пако Алькасер, «Барселона» — «Боруссия»
Алькасер так и не стал в «Барселоне» основным форвардом за те сезоны, что выступал за клуб. Зато после перехода в «Боруссию» он шикарно раскрылся как джокер: выходя со скамейки, очень часто огорчал соперников.
Лука Динь, «Барселона» — «Эвертон»
В «Барсе» Динь провёл два сезона и большой славы не снискал, а ко второму году стал игроком ротации. В АПЛ всё изменилось: болельщики «Эвертона» признали Диня лучшим игроком в первый же его сезон.
Хуан Роман Рикельме, «Барселона» — «Вильярреал»
Один сезон Рикельме в «Барселоне» выдался не таким уж запоминающимся. чего нельзя сказать об игре за «Вильярреал»: во многом благодаря игре Рикельме в середине нулевых клуб выступал очень ярко и дошёл до полуфинала ЛЧ.
Чтобы заиграть хорошо, надо уйти из «Барсы»? Коутиньо — не единственный пример
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