Чтобы заиграть хорошо, надо уйти из «Барсы»? Коутиньо — не единственный пример

Пако Алькасер, «Барселона» — «Боруссия»

Алькасер так и не стал в «Барселоне» основным форвардом за те сезоны, что выступал за клуб. Зато после перехода в «Боруссию» он шикарно раскрылся как джокер: выходя со скамейки, очень часто огорчал соперников.