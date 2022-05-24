Потерянные футбольные таланты Хорватии 2010-х. Юнец из «Барсы», защитник «Локо» и другие

Цикл «Чемпионата» о потерянных талантах продолжает «хорватская» серия.

Кого и почему нужно добавить в этот список? Расскажите в комментариях!

Ален Халилович: 2012-й — «Динамо» Загреб 🔁 2022-й — «Рединг»

Ален Халилович Фото: Mike Egerton/Getty Images / David Davies/Getty Images

Талант Халиловича тренеры разглядели, когда ему было всего 12 лет. С тех пор, по свидетельствам хорватского журналиста Александра Холиги, загребское «Динамо» делало всё возможное для него и его семьи. В 16 лет Ален дебютировал за основу, минуя несколько ступеней молодёжного футбола, следом забил в Лиге чемпионов, став дважды «самым молодым в истории хорватского футбола», кто сыграл в высшей лиге и отличился голом в еврокубках. В 17 Халилович дебютировал за сборную Хорватии против Португалии, что ещё более повысило интерес к тинейджеру со стороны европейских клубов. «Динамо» понимало, что на этом таланте можно много заработать.



«Я разговаривал с тогдашним футбольным директором клуба, Зораном Мамичем, вместе с несколькими иностранными журналистами, – рассказывал Холига. – Они расспрашивали его о Халиловиче: «Что он за игрок? Он следующий Лука Модрич?». Мамич на это отвечал: «Я понимаю, что об этом не следует говорить, но он в некотором роде Месси».



Хорваты уверены: такое давление на молодого, незрелого игрока, который перепрыгнул через несколько важных ступеней академии, сломало ему дальнейшую карьеру. Сказалась и чрезмерная опека Алена со стороны отца, который с самого начала контролировал карьеру сына.

В сезоне-2013/2014 Ален уже регулярно выступал за «Загреб», и разговоры о его исключительном таланте перестали быть просто разговорами: зимой в борьбу за молодого хорвата включились «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Реал Мадрид» и «Тоттенхэм». Последний был наиболее близок к заключению соглашения, но сделка сорвалась из-за Халиловича-старшего: того возмутило намерение клуба устроить сына в академию, а профессиональный контракт заключить только при определённом количестве матчей за основу.

Следом в борьбу включилась «Барселона», которая в итоге и победила – тут отец Халиловича удержаться не смог. Он дал добро и сразу же заявил, что перевезёт в Испанию всю семью (у Алена есть ещё два брата). В конце марта 2014 года «Барса» договорилась с «Динамо» о переходе игрока за € 2 млн на пять лет. Каталонский клуб той же весной ФИФА пыталась наказать за незаконное подписание несовершеннолетних игроков, но из-за подачи апелляции, которая дала отстрочку трансферному бану, оформить сделку всё же удалось.



Халиловича отправили в «Барселону Б» окрепнуть. Тренер команды Эусебио Сакристан хвалил футболиста и называл его «одним из самых многообещающих молодых футболистов в Европе», но объяснял, что без практики в академии невозможно заиграть в Ла Лиге в столь юном возрасте.

Ален Халилович в «Барселоне» Фото: Manuel Blondeau/Getty Images

За основу «Барселоны» Халилович провёл всего один матч, после чего ушёл в аренду. Эусебио не понравились идея отца футболиста нанять сыну личного тренера и постоянные заявления, что Ален уже достаточно талантлив, чтобы играть за основу. Халилович-старший противился и аренде в хихонский «Спортинг», потому что хотел, чтобы сын играл «в европейский футбол». Переход всё же состоялся, Ален неплохо себя проявил, но по затем «Барселона» всё же решила его продать. Был вариант с «Валенсией», но – да-да – снова вмешался отец Халиловича и сорвал сделку: он потребовал 50% комиссии от суммы трансфера, что принесло бы ему € 2,5 млн. Алена купил «Гамбург» за € 5 млн, после чего он сменил ещё ряд клубов: «Лас-Пальмас», «Милан» (0 матчей), «Стандард», «Херенвен», «Бирмингем».

Где сейчас: год назад Халилович перешёл в «Рединг» свободным агентом. При переходе он говорил, что ему всего 25 и он готов к новым испытаниям. Ален уверен: у него ещё есть шанс проявить себя на высшем уровне. Правда, в этом сезоне он провёл всего 11 матчей – большую часть сезона пропустил из-за травмы, а в концовке просто не попадал в состав.

Марко Пьяца: 2012-й — «Локомотива» 🔁 2022-й — «Торино»

Марко Пьяца Фото: Getty Images / Francesco Pecoraro/Getty Images

Марко начинал в академии загребского «Динамо», но спустя пять лет решил оттуда уйти. «Я не хотел сидеть на скамейке запасных, — вспоминал Пьяца. – Когда я оказался в такой ситуации в «Динамо», то решил уйти в ЗЕТ. Там я мог играть и продолжать своё развитие. Я и тогда, и сейчас считаю, что лучше играть в небольшой команде, чем греть скамейку запасных в более крупном и известном клубе». Из ЗЕТ он ушёл спустя год в загребскую «Локомотиву», где и дебютировал в чемпионате Хорватии. Пьяца избежал сравнений с Месси или Роналду, хотя талант был очевиден. Игрока выделяли универсальность (может играть и слева, и справа), отличный дриблинг, умение владеть мячом и «взрывная» скорость. В 2014-м «Динамо» позвало Марко обратно, а спустя два года удачно продало в «Ювентус».



Пьяца сверкнул на Евро-2016, после которого его судьба была решена. За ним уже давно следили «Милан», «Фиорентина» и «Ювентус», а тем летом в гонку включился ещё и «Ливерпуль». Но Пьяца перешёл «Юве». Игрок обошёлся итальянскому клубу в € 23 млн, что стало рекордной продажей для загребского «Динамо».

Марко Пьяца в «Ювентусе» Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

В первый же сезон в Италии его сразила травма – он выбыл на 70 дней из-за воспаления малоберцовой кости. В следующем сезоне Пьяца порвал «кресты», вылетев на восемь месяцев. В 2018-м «Юве» отправил его в краткосрочную аренду в «Шальке», где Пьяца поработал с Доменико Тедеско. В «Фиорентине» Марко снова получил травму крестообразных связок и выбыл на полгода. Но даже после реабилитации боли в колене преследовали футболиста. В 2020-м Пьяца уехал в «Андерлехт», где толком не заиграл, вернулся – и отправился в четвёртую по счёту аренду, в «Дженоа», где успел переболеть коронавирусом.

Где сейчас: в прошлом году «Ювентус» отправил его в очередную аренду – на сезон в «Торино». Там его продолжили преследовать травмы. Клуб уже заявил, что не будет выкупать его летом, так что футболист вернётся в «Юве», с которым у него ещё год контракта.

Тин Едвай: 2012-й — «Динамо» Загреб 🔁 2022-й — «Локомотив»

Тин Едвай Фото: Mike Hewitt/Getty Images / Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ведран Чорлука в 2013-м включил Едвая в топ-3 главных молодых талантов Хорватии: на первое место бывший капитан «Локо» поставил Матео Ковачича, на второе – Халиловича, Тина разместил на третьем. Едвай к тому времени уже год как играл в «Роме», куда приехал в статусе будущей звезды за € 6 млн. Тин считался очередным вундеркиндом из академии загребского «Динамо». Он, как и Халилович, рано дебютировал за основу и привлёк к себе внимание европейских топ-клубов — «Арсенала», «Интера», «Ромы», «Тоттенхэма». Римскому клубу отказал Мамич — не устроила цена. С «Тоттенхэмом» не вышло из-за отца Халиловича — отношения были испорчены. «Рома» всё же предприняла вторую попытку, увеличив предложение, и подписала-таки Едвая на пять лет.

Хорватские СМИ сопровождали трансфер громкими заголовками: «Едвай будет играть с Тотти!». Но Тин вышел за команду всего два раза. История получилась типичной: он оказался очередным вундеркиндом, который плотно присел на скамейку запасных. «Рома» отправила его в аренду на полгода в «Байер», откуда Едвай уже не захотел уходить – ведь там он играл в основе. Клуб тоже был доволен защитником.



«У Едвая огромный талант, и он постоянно демонстрировал это в те месяцы, что был у нас, – говорил спортивный директор «‎Байера» Руди Фёллер. — Его разносторонность, несомненно, нам пригодится». Главный тренер Роджер Шмидт тоже не скрывал своего восхищения молодым талантом, отмечая крепкое телосложение, понимание игры, умение создать давление на соперника и наслаждаться игрой без страха, несмотря на возраст. «Рома» просила за хорвата € 10 млн, но в результате долгих переговоров клубы сошлись на цене в € 7 млн. В сезоне-2014/2015 Едвай провёл 29 матчей, пропустив часть сезона из-за травмы бедра, которая дала о себе знать в следующем чемпионате. Шмидт даже запереживал о будущем Тина: защитник трижды получил одну и ту же травму на одном бедре.

Тин Едвай в «Байере» Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

В сезоне-2016/2017 возникла другая проблема – с мотивацией. Главный тренер «Байера» возмущался, что Едвай показывает слабую игру, хотя всем известно, насколько он талантлив. Во второй половине сезона ситуация улучшилась, но Тин снова получил травму. «‎Из четырёх или пяти сезонов в «‎Байере» в двух я был травмирован, – рассказывал Едвай уже после. – Я ломал ногу, трижды были проблемы с сухожилием, с бедром. Мне часто не везло».



После ЧМ-2018 у Едвая начались проблемы иного рода: тренер Хайко Херрлих, пользуясь универсальностью защитника, стал бросать его с места на место. В какой-то момент это сильно достало футболиста. Он уехал в аренду в «Аугсбург», но через год вернулся в «Байер» – клуб не захотел продлевать арендное соглашение ещё на сезон, потому что хотел его продать. Зарема Салихова рассказывала, что летом 2020-го немцы активно предлагали Едвая на трансферном рынке, в том числе и «Спартаку» – за € 10 млн, – но Тедеско отказался. В итоге Едвай остался в «Байере» ещё на сезон, который получился для него неудачным: сначала он сидел на скамейке, а потом, получив место в старте, много ошибался.



Где сейчас: прошлым летом Едвай перешёл в «Локомотив» – сумма трансфера составила € 4 млн.

Анте Чорич: 2012-й — «РБ Зальцбург» 🔁 2022-й — «Цюрих»

Анте Чорич Фото: Clive Brunskill/Getty Images / Sefa Karacan/Getty Images

В отличие от многих хорватских талантов, Чорич начинал заниматься футболом не в академии загребского «Динамо», а в Европе. Родители возили его по разным странам на просмотры: в «Челси» им не понравилось отношение к детям, в «Баварии» не сложилось по какой-то другой причине. В итоге доехали до Австрии, а Анте поступил в систему «РБ Зальцбург».



«В то время мы думали, что приняли лучшее решение для нашего сына, поскольку «Зальцбург» предоставил нам всё необходимое, что мы искали, — объясняла мать Чорича. – Анте даже сам сказал, что это было единственное место, где он не чувствовал себя лучше остальных детей, и что ему нравится, что они тренируются чаще и усерднее, чем где-либо ещё».

В 16 лет Чорич вернулся на родину – за € 900 тыс. его подписало «Динамо» из Загреба. Со слов футболиста, у него были предложения от «Баварии», «Челси», «Барселоны» и «Ромы», но он всем отказал: «У меня уже есть опыт игры в футбол в чужой стране, и не всё так радужно, как люди думают. Я только недавно начал играть в серьёзный футбол в «Динамо», и мне сложно говорить о своих планах на будущее и о том, чтобы снова поехать за границу».



В какой-то момент его так достала шумиха вокруг, что он выступил публично: «Меня не интересуют эти истории или разговоры со скаутами и менеджерами. Я не знаю откуда, но у них есть номер моего телефона, и они продолжают мне названивать. Я даже деактивировал свою учётную запись в соцсетях из-за них. Думаю, теперь им разрешено это делать, учитывая тот факт, что я уже совершеннолетний».

Анте Чорич в «Динамо» (Загреб) Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Чорича сравнивали с легендой Хорватии Звонимиром Бобаном, блиставшим в «бронзовой» сборной на ЧМ-1998, и с Робертом Просинечки, выигравшим с «Динамо» три чемпионских титула подряд. Очередной талант, которого выхватил загребский клуб, в 16 лет дебютировал за основу и показывал восхитительную технику. Но в 2015-м у него настал сложный период.



СМИ плодили слухи, что футболу парень всё чаще предпочитает вечеринки. Чорич всё отрицал и пытался доказывать свой класс на поле. И тем не менее всё равно присел на скамейку — тут тоже не обошлось без отцовского влияния. Чорич-старший утверждал, что его сын должен перейти в «Порту». Для этого они собирались подписать сделку со сторонней компанией Doyen Sports Group. Но и это ещё не всё. Анте затеял войну в СМИ с президентом клуба и главным тренером «Динамо», братьями Мамичами. Чорич заявил, что готов покинуть команду и открыт к предложениям из Европы, но в итоге всё же остался в Загребе ещё на три года.



За этот период у него были предложения от «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», но сделки сорвались по вине отца.

«В тех ситуациях, когда мне нужно было уезжать – будь то «Сити» или «Ливерпуль», папы ни на секунду не было рядом, – рассказал Чорич пару недель назад в интервью Vecernji List. – Он просто не соглашался на некоторые вещи, хотел, чтобы мы шли нормальным путём, и, возможно, оказался плохим для некоторых людей. В чём я его виню? Ну, единственное, что он слишком увлёкся. Не будь такого, мне было бы лучше. Может быть, я был бы сейчас в «Реале».

В 2018-м его за € 6 млн купила «Рома». Но, как и Едвай, Чорич провёл за основу всего два матча и уехал в аренду. Сначала в «Альмерию», выступавшую в испанской Сегунде, потом – в голландский клуб второго дивизиона «ВВВ-Венло», где провёл всего один матч и через полгода уехал в люблянскую «Олимпию». Он до сих пор не понимает, почему так и не получил шанса в «Роме».

Анте Чорич (справа) в «Роме» Фото: Silvia Lore/Getty Images

Где сейчас: доигрывает аренду в «Цюрихе» и делает это куда успешнее, чем все предыдущие разы. «Я играю здесь больше, чем где бы то ни было, – поделился Чорич с VL. – Если к концу сезона сыграю в 20 матчах, это будет больше, чем за последние три года».



С «Ромой» у него ещё год контракта, но уходить в очередную аренду Чорич не хочет. Говорит, что либо попробует получить шанс в Риме, либо попросит о трансфере, либо останется в Цюрихе ещё на какое-то время.

Нико Кранчар: 2012-й — «Тоттенхэм» 🔁 2022-й — завершил карьеру

Нико Кранчар Фото: Michael Regan/Getty Images / Robert Hradil/Getty Images

В начале 2000-х он считался золотым хорватским мальчиком, следующим большим плеймейкером и последователем традиций: отец Нико, Златко, был легендой загребского «Динамо». Кранчар-младший пошёл по этому же пути: в 17 лет он стал самым молодым капитаном клуба. Но в сезоне-2004/2005 у Кранчара случился конфликт с президентом клуба Мамичем, из-за чего он принял решение уйти. Дело было в отношении к игроку. «Мы провели плохие полгода, и во всём винили меня, — объяснял Кранчар. — Мамич пришёл и сказал, что мы должны пойти на понижение контрактов, и я первый сказал, что не буду этого делать. Если мы все идём на сокращение, то Мамич тоже должен быть среди нас. Он сказал, что хочет меня продать».

У Кранчара не было вариантов, кроме «Хайдука» – главного противника загребского «Динамо». В 19 лет ехать в Россию Нико не захотел, а на переезд в Сплит решился. Оттуда можно было попасть в сборную. В то время как ультрас «Динамо» зажигали 200 голубых свечей (символ умирающей чести) и размахивали поросёнком в футболке с фамилией Кранчара на пороге его дома в Загребе, в Сплите футболиста встречала 10-тысячная толпа фанатов.



«В моём сердце всегда будет Загреб, но тогда мне пришлось сделать выбор, это была моя карьера, – рассказывал он The Guardian. – Фанаты никогда меня не простят, но многие знают, через что мне пришлось пройти». Возможно, у юного таланта были и другие варианты, но его посредник Дино Покровац плотно работал с «Хайдуком»: он был связан с бандитским бизнесом (отмывал деньги за угнанные машины через кафе и автомойку в Сплите), а многие из его клиентов были связаны с клубом. В 2005-м Покроваца убили, а Кранчар решил остаться в «Хайдуке» ещё на сезон. На ЧМ-2006 Нико поехал в статусе лучшего бомбардира клуба.



После яркого выступления Кранчара в Германии к «Хайдуку» пришли с предложениями сразу несколько клубов. «Ренн» был готов приобрести хорвата за € 4,5 млн, но получил отказ, так как руководство команды хотело больше. Предложение лучше поступило от «Портсмута», куда Кранчар и ушёл – сделку закрыли за € 5,2 млн. Для Нико переезд в Англию стал облегчением: «Я был в центре внимания с 14 или 15 лет, особенно когда мой отец был тренером сборной. Ты учишься жить с давлением, но бывают моменты, когда хочешь выйти на улицу, чтобы тебя никто не узнал».



В 2009-м Кранчар перешёл в «Тоттенхэм», где уже играли Ведран Чорлука и Лука Модрич. Начиналось всё удачно, но вскоре он уступил место в стартовом составе Гарету Бэйлу — на фоне молниеносного валлийца хорват выглядел пешеходом. Нико и сам признавал, что развитию его карьеры сильно помешала скорость: это единственное, что он хотел бы в себе изменить.

Нико Кранчар в «Тоттенхэме» Фото: Mike Hewitt/Getty Images

В 2011-м Кранчар уже был в глухом запасе. «Я хочу уйти, чтобы играть в футбол, – говорил он тогда журналистам. – Я молод, амбициозен. Мои лучшие годы проходят. Одно дело, если бы я был молодым и ждал своего шанса. Но в 26-27 лет это непозволительно». «Тоттенхэм» продал его спустя год в киевское «Динамо», где он провёл три сезона, успев съездить в аренду в «КПР». История с киевским клубом закончилась грустно: растренированного легионера отправили набирать форму в дубль. В 2016 году Кранчар уехал в США – в клуб Североамериканской футбольной лиги «Нью-Йорк Космос». Несколько месяцев он просто тренировался с командой, так как не мог заключить контракт из-за лимита на легионеров. Спустя полгода Кранчар одписал соглашение с «Рейнджерс», где и закончил: в 2017-м он порвал «кресты», а в 2018-м оставил клуб.



Где сейчас: в мае прошлого года стал помощником главного тренера сборной Хорватии U-19.

Эдуардо да Силва: 2012-й — «Шахтёр» 🔁 2022-й — завершил карьеру

Эдуардо да Силва Фото: Getty Images / David Price/Getty Images

Бразильца заметили скауты загребского «Динамо» в Рио, когда ему было 16 лет, и предложили присоединиться к молодёжке клуба. Целый год он проходил просмотр — просто тренировался, показывая свои способности и завоёвывая доверие. У него получилось: сначала Эдуардо играл за команду U-17, потом пробился в основу. В 2002-м он принял хорватское гражданство и начал вызываться в сборную. В 18 лет Эдуардо подписал свой первый профессиональный контракт, параллельно с которым была заключена ещё одна сделка: футболист, главной мечтой которого когда-то была игра за «Васко да Гама», согласился сотрудничать со Здравко Мамичем. Тот пообещал Эдуардо помощь в дальнейшей карьере в обмен на часть его зарплаты.



Сезон-2006/2007 стал для него самым успешным в загребском клубе – в 32 матчах он забил 34 мяча, чем сильно впечатлил европейских скаутов. За ним выстроилась очередь из топовых команд Европы. Эдуардо выбрал «Арсенал».



«Я сразу понял, что он особенный, — признавался позже Арсен Венгер. – Его история многое говорит о молодом бразильце, который адаптировался в совершенно другой стране, поэтому я верил, что он быстро освоится в «Арсенале».



Эдуардо закрепился в стартовом составе в первый же сезон за команду. И всё шло хорошо – до февраля 2008 года. В матче с «Бирмингемом» Эдуардо получил жуткую травму: на третьей минуте в него влетел Мартин Тейлор. Столкновение было настолько жёстким, что в трансляции даже не стали давать повтор. «Подкат был ужасным, и этот парень никогда больше не должен играть в футбол», — сказал тогда Венгер BBC Sport. Эдуардо семь минут оказывали помощь на поле, после чего его доставили в больницу и прооперировали. У него был перелом и открытый вывих лодыжки – восстановление затянулось на год.

Эдуардо вернулся в футбол, но выйти на прежний уровень ему помешали мышечные травмы, а металлические конструкции, имплантированные в его ногу, ограничивали скорость и подвижность. Нападающий самоотверженно старался, но в конце концов осознал, что больше не вывозит ритм и интенсивность АПЛ. Летом 2010 года Эдуардо отправился в донецкий «Шахтёр». Расставаться было грустно всем: и команде, и фанатам «Арсенала». Но каждый понимал: так будет лучше для игрока.



В 2011 году объявился Мамич: он припомнил Эдуардо нарушенное давнее соглашение и подал на него в суд. Здравко требовал от футболиста выплатить причитающуюся ему по закону долю доходов Эдуардо с момента перехода в «Арсенал». Эдуардо смог доказать в суде, что не понимал тогда хорватского, поэтому не знал, на что соглашался. Своё отношение к Мамичу он публично выразил, когда в 2014-м ушёл из сборной: тогда Эдуардо рассказал про тех, кто формально не является частью команды, но влияет на неё больше, чем кто-либо другой.



После «Шахтёра» он ненадолго съездил домой, во «Фламенго», а после возвращения на Украину успел стать лучшим игроком «Шахтёра» по версии болельщиков. Но дальше не пошло, и Эдуардо снова отправился в Бразилию – в «Атлетико Паранаэнсе». Прежде чем окончательно завершить карьеру в 2018-м, он успел поиграть за «Легию».



«Я не виноват, что сломал ногу, — сказал он. — Но можно с уверенностью сказать, что этот момент изменил мою спортивную карьеру. Не знаю, что было бы, если бы я не получил травму».



Где сейчас: занимается агентской деятельностью. У него есть своё агентство в Бразилии, сотрудничающее в том числе с украинскими посредниками.