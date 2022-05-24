Потерянные футбольные таланты Хорватии 2010-х. Юнец из «Барсы», защитник «Локо» и другие

Цикл «Чемпионата» о потерянных талантах продолжает «хорватская» серия.
- Ален Халилович: 2012-й — «Динамо» Загреб 🔁 2022-й — «Рединг»
- Марко Пьяца: 2012-й — «Локомотива» 🔁 2022-й — «Торино»
- Тин Едвай: 2012-й — «Динамо» Загреб 🔁 2022-й — «Локомотив»
- Анте Чорич: 2012-й — «РБ Зальцбург» 🔁 2022-й — «Цюрих»
- Нико Кранчар: 2012-й — «Тоттенхэм» 🔁 2022-й — завершил карьеру
- Эдуардо да Силва: 2012-й — «Шахтёр» 🔁 2022-й — завершил карьеру
Ален Халилович: 2012-й — «Динамо» Загреб 🔁 2022-й — «Рединг»
Ален Халилович
Фото: Mike Egerton/Getty Images / David Davies/Getty Images
Талант Халиловича тренеры разглядели, когда ему было всего 12 лет. С тех пор, по свидетельствам хорватского журналиста Александра Холиги, загребское «Динамо» делало всё возможное для него и его семьи. В 16 лет Ален дебютировал за основу, минуя несколько ступеней молодёжного футбола, следом забил в Лиге чемпионов, став дважды «самым молодым в истории хорватского футбола», кто сыграл в высшей лиге и отличился голом в еврокубках. В 17 Халилович дебютировал за сборную Хорватии против Португалии, что ещё более повысило интерес к тинейджеру со стороны европейских клубов. «Динамо» понимало, что на этом таланте можно много заработать.
«Я разговаривал с тогдашним футбольным директором клуба, Зораном Мамичем, вместе с несколькими иностранными журналистами, – рассказывал Холига. – Они расспрашивали его о Халиловиче: «Что он за игрок? Он следующий Лука Модрич?». Мамич на это отвечал: «Я понимаю, что об этом не следует говорить, но он в некотором роде Месси».
Хорваты уверены: такое давление на молодого, незрелого игрока, который перепрыгнул через несколько важных ступеней академии, сломало ему дальнейшую карьеру. Сказалась и чрезмерная опека Алена со стороны отца, который с самого начала контролировал карьеру сына.
В сезоне-2013/2014 Ален уже регулярно выступал за «Загреб», и разговоры о его исключительном таланте перестали быть просто разговорами: зимой в борьбу за молодого хорвата включились «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Реал Мадрид» и «Тоттенхэм». Последний был наиболее близок к заключению соглашения, но сделка сорвалась из-за Халиловича-старшего: того возмутило намерение клуба устроить сына в академию, а профессиональный контракт заключить только при определённом количестве матчей за основу.
Следом в борьбу включилась «Барселона», которая в итоге и победила – тут отец Халиловича удержаться не смог. Он дал добро и сразу же заявил, что перевезёт в Испанию всю семью (у Алена есть ещё два брата). В конце марта 2014 года «Барса» договорилась с «Динамо» о переходе игрока за € 2 млн на пять лет. Каталонский клуб той же весной ФИФА пыталась наказать за незаконное подписание несовершеннолетних игроков, но из-за подачи апелляции, которая дала отстрочку трансферному бану, оформить сделку всё же удалось.
Халиловича отправили в «Барселону Б» окрепнуть. Тренер команды Эусебио Сакристан хвалил футболиста и называл его «одним из самых многообещающих молодых футболистов в Европе», но объяснял, что без практики в академии невозможно заиграть в Ла Лиге в столь юном возрасте.
Ален Халилович в «Барселоне»
Фото: Manuel Blondeau/Getty Images
За основу «Барселоны» Халилович провёл всего один матч, после чего ушёл в аренду. Эусебио не понравились идея отца футболиста нанять сыну личного тренера и постоянные заявления, что Ален уже достаточно талантлив, чтобы играть за основу. Халилович-старший противился и аренде в хихонский «Спортинг», потому что хотел, чтобы сын играл «в европейский футбол». Переход всё же состоялся, Ален неплохо себя проявил, но по затем «Барселона» всё же решила его продать. Был вариант с «Валенсией», но – да-да – снова вмешался отец Халиловича и сорвал сделку: он потребовал 50% комиссии от суммы трансфера, что принесло бы ему € 2,5 млн. Алена купил «Гамбург» за € 5 млн, после чего он сменил ещё ряд клубов: «Лас-Пальмас», «Милан» (0 матчей), «Стандард», «Херенвен», «Бирмингем».
Где сейчас: год назад Халилович перешёл в «Рединг» свободным агентом. При переходе он говорил, что ему всего 25 и он готов к новым испытаниям. Ален уверен: у него ещё есть шанс проявить себя на высшем уровне. Правда, в этом сезоне он провёл всего 11 матчей – большую часть сезона пропустил из-за травмы, а в концовке просто не попадал в состав.
Марко Пьяца: 2012-й — «Локомотива» 🔁 2022-й — «Торино»
Марко Пьяца
Фото: Getty Images / Francesco Pecoraro/Getty Images
Марко начинал в академии загребского «Динамо», но спустя пять лет решил оттуда уйти. «Я не хотел сидеть на скамейке запасных, — вспоминал Пьяца. – Когда я оказался в такой ситуации в «Динамо», то решил уйти в ЗЕТ. Там я мог играть и продолжать своё развитие. Я и тогда, и сейчас считаю, что лучше играть в небольшой команде, чем греть скамейку запасных в более крупном и известном клубе». Из ЗЕТ он ушёл спустя год в загребскую «Локомотиву», где и дебютировал в чемпионате Хорватии. Пьяца избежал сравнений с Месси или Роналду, хотя талант был очевиден. Игрока выделяли универсальность (может играть и слева, и справа), отличный дриблинг, умение владеть мячом и «взрывная» скорость. В 2014-м «Динамо» позвало Марко обратно, а спустя два года удачно продало в «Ювентус».
Пьяца сверкнул на Евро-2016, после которого его судьба была решена. За ним уже давно следили «Милан», «Фиорентина» и «Ювентус», а тем летом в гонку включился ещё и «Ливерпуль». Но Пьяца перешёл «Юве». Игрок обошёлся итальянскому клубу в € 23 млн, что стало рекордной продажей для загребского «Динамо».
Марко Пьяца в «Ювентусе»
Фото: Valerio Pennicino/Getty Images
В первый же сезон в Италии его сразила травма – он выбыл на 70 дней из-за воспаления малоберцовой кости. В следующем сезоне Пьяца порвал «кресты», вылетев на восемь месяцев. В 2018-м «Юве» отправил его в краткосрочную аренду в «Шальке», где Пьяца поработал с Доменико Тедеско. В «Фиорентине» Марко снова получил травму крестообразных связок и выбыл на полгода. Но даже после реабилитации боли в колене преследовали футболиста. В 2020-м Пьяца уехал в «Андерлехт», где толком не заиграл, вернулся – и отправился в четвёртую по счёту аренду, в «Дженоа», где успел переболеть коронавирусом.
Где сейчас: в прошлом году «Ювентус» отправил его в очередную аренду – на сезон в «Торино». Там его продолжили преследовать травмы. Клуб уже заявил, что не будет выкупать его летом, так что футболист вернётся в «Юве», с которым у него ещё год контракта.
Тин Едвай: 2012-й — «Динамо» Загреб 🔁 2022-й — «Локомотив»
Тин Едвай
Фото: Mike Hewitt/Getty Images / Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Ведран Чорлука в 2013-м включил Едвая в топ-3 главных молодых талантов Хорватии: на первое место бывший капитан «Локо» поставил Матео Ковачича, на второе – Халиловича, Тина разместил на третьем. Едвай к тому времени уже год как играл в «Роме», куда приехал в статусе будущей звезды за € 6 млн. Тин считался очередным вундеркиндом из академии загребского «Динамо». Он, как и Халилович, рано дебютировал за основу и привлёк к себе внимание европейских топ-клубов — «Арсенала», «Интера», «Ромы», «Тоттенхэма». Римскому клубу отказал Мамич — не устроила цена. С «Тоттенхэмом» не вышло из-за отца Халиловича — отношения были испорчены. «Рома» всё же предприняла вторую попытку, увеличив предложение, и подписала-таки Едвая на пять лет.
Хорватские СМИ сопровождали трансфер громкими заголовками: «Едвай будет играть с Тотти!». Но Тин вышел за команду всего два раза. История получилась типичной: он оказался очередным вундеркиндом, который плотно присел на скамейку запасных. «Рома» отправила его в аренду на полгода в «Байер», откуда Едвай уже не захотел уходить – ведь там он играл в основе. Клуб тоже был доволен защитником.
«У Едвая огромный талант, и он постоянно демонстрировал это в те месяцы, что был у нас, – говорил спортивный директор «Байера» Руди Фёллер. — Его разносторонность, несомненно, нам пригодится». Главный тренер Роджер Шмидт тоже не скрывал своего восхищения молодым талантом, отмечая крепкое телосложение, понимание игры, умение создать давление на соперника и наслаждаться игрой без страха, несмотря на возраст. «Рома» просила за хорвата € 10 млн, но в результате долгих переговоров клубы сошлись на цене в € 7 млн. В сезоне-2014/2015 Едвай провёл 29 матчей, пропустив часть сезона из-за травмы бедра, которая дала о себе знать в следующем чемпионате. Шмидт даже запереживал о будущем Тина: защитник трижды получил одну и ту же травму на одном бедре.
Тин Едвай в «Байере»
Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images
В сезоне-2016/2017 возникла другая проблема – с мотивацией. Главный тренер «Байера» возмущался, что Едвай показывает слабую игру, хотя всем известно, насколько он талантлив. Во второй половине сезона ситуация улучшилась, но Тин снова получил травму. «Из четырёх или пяти сезонов в «Байере» в двух я был травмирован, – рассказывал Едвай уже после. – Я ломал ногу, трижды были проблемы с сухожилием, с бедром. Мне часто не везло».
После ЧМ-2018 у Едвая начались проблемы иного рода: тренер Хайко Херрлих, пользуясь универсальностью защитника, стал бросать его с места на место. В какой-то момент это сильно достало футболиста. Он уехал в аренду в «Аугсбург», но через год вернулся в «Байер» – клуб не захотел продлевать арендное соглашение ещё на сезон, потому что хотел его продать. Зарема Салихова рассказывала, что летом 2020-го немцы активно предлагали Едвая на трансферном рынке, в том числе и «Спартаку» – за € 10 млн, – но Тедеско отказался. В итоге Едвай остался в «Байере» ещё на сезон, который получился для него неудачным: сначала он сидел на скамейке, а потом, получив место в старте, много ошибался.
Где сейчас: прошлым летом Едвай перешёл в «Локомотив» – сумма трансфера составила € 4 млн.
Анте Чорич: 2012-й — «РБ Зальцбург» 🔁 2022-й — «Цюрих»
Анте Чорич
Фото: Clive Brunskill/Getty Images / Sefa Karacan/Getty Images
В отличие от многих хорватских талантов, Чорич начинал заниматься футболом не в академии загребского «Динамо», а в Европе. Родители возили его по разным странам на просмотры: в «Челси» им не понравилось отношение к детям, в «Баварии» не сложилось по какой-то другой причине. В итоге доехали до Австрии, а Анте поступил в систему «РБ Зальцбург».
«В то время мы думали, что приняли лучшее решение для нашего сына, поскольку «Зальцбург» предоставил нам всё необходимое, что мы искали, — объясняла мать Чорича. – Анте даже сам сказал, что это было единственное место, где он не чувствовал себя лучше остальных детей, и что ему нравится, что они тренируются чаще и усерднее, чем где-либо ещё».
В 16 лет Чорич вернулся на родину – за € 900 тыс. его подписало «Динамо» из Загреба. Со слов футболиста, у него были предложения от «Баварии», «Челси», «Барселоны» и «Ромы», но он всем отказал: «У меня уже есть опыт игры в футбол в чужой стране, и не всё так радужно, как люди думают. Я только недавно начал играть в серьёзный футбол в «Динамо», и мне сложно говорить о своих планах на будущее и о том, чтобы снова поехать за границу».
В какой-то момент его так достала шумиха вокруг, что он выступил публично: «Меня не интересуют эти истории или разговоры со скаутами и менеджерами. Я не знаю откуда, но у них есть номер моего телефона, и они продолжают мне названивать. Я даже деактивировал свою учётную запись в соцсетях из-за них. Думаю, теперь им разрешено это делать, учитывая тот факт, что я уже совершеннолетний».
Анте Чорич в «Динамо» (Загреб)
Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images
Чорича сравнивали с легендой Хорватии Звонимиром Бобаном, блиставшим в «бронзовой» сборной на ЧМ-1998, и с Робертом Просинечки, выигравшим с «Динамо» три чемпионских титула подряд. Очередной талант, которого выхватил загребский клуб, в 16 лет дебютировал за основу и показывал восхитительную технику. Но в 2015-м у него настал сложный период.
СМИ плодили слухи, что футболу парень всё чаще предпочитает вечеринки. Чорич всё отрицал и пытался доказывать свой класс на поле. И тем не менее всё равно присел на скамейку — тут тоже не обошлось без отцовского влияния. Чорич-старший утверждал, что его сын должен перейти в «Порту». Для этого они собирались подписать сделку со сторонней компанией Doyen Sports Group. Но и это ещё не всё. Анте затеял войну в СМИ с президентом клуба и главным тренером «Динамо», братьями Мамичами. Чорич заявил, что готов покинуть команду и открыт к предложениям из Европы, но в итоге всё же остался в Загребе ещё на три года.
За этот период у него были предложения от «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», но сделки сорвались по вине отца.
«В тех ситуациях, когда мне нужно было уезжать – будь то «Сити» или «Ливерпуль», папы ни на секунду не было рядом, – рассказал Чорич пару недель назад в интервью Vecernji List. – Он просто не соглашался на некоторые вещи, хотел, чтобы мы шли нормальным путём, и, возможно, оказался плохим для некоторых людей. В чём я его виню? Ну, единственное, что он слишком увлёкся. Не будь такого, мне было бы лучше. Может быть, я был бы сейчас в «Реале».
В 2018-м его за € 6 млн купила «Рома». Но, как и Едвай, Чорич провёл за основу всего два матча и уехал в аренду. Сначала в «Альмерию», выступавшую в испанской Сегунде, потом – в голландский клуб второго дивизиона «ВВВ-Венло», где провёл всего один матч и через полгода уехал в люблянскую «Олимпию». Он до сих пор не понимает, почему так и не получил шанса в «Роме».
Анте Чорич (справа) в «Роме»
Фото: Silvia Lore/Getty Images
Где сейчас: доигрывает аренду в «Цюрихе» и делает это куда успешнее, чем все предыдущие разы. «Я играю здесь больше, чем где бы то ни было, – поделился Чорич с VL. – Если к концу сезона сыграю в 20 матчах, это будет больше, чем за последние три года».
С «Ромой» у него ещё год контракта, но уходить в очередную аренду Чорич не хочет. Говорит, что либо попробует получить шанс в Риме, либо попросит о трансфере, либо останется в Цюрихе ещё на какое-то время.
Нико Кранчар: 2012-й — «Тоттенхэм» 🔁 2022-й — завершил карьеру
Нико Кранчар
Фото: Michael Regan/Getty Images / Robert Hradil/Getty Images
В начале 2000-х он считался золотым хорватским мальчиком, следующим большим плеймейкером и последователем традиций: отец Нико, Златко, был легендой загребского «Динамо». Кранчар-младший пошёл по этому же пути: в 17 лет он стал самым молодым капитаном клуба. Но в сезоне-2004/2005 у Кранчара случился конфликт с президентом клуба Мамичем, из-за чего он принял решение уйти. Дело было в отношении к игроку. «Мы провели плохие полгода, и во всём винили меня, — объяснял Кранчар. — Мамич пришёл и сказал, что мы должны пойти на понижение контрактов, и я первый сказал, что не буду этого делать. Если мы все идём на сокращение, то Мамич тоже должен быть среди нас. Он сказал, что хочет меня продать».
У Кранчара не было вариантов, кроме «Хайдука» – главного противника загребского «Динамо». В 19 лет ехать в Россию Нико не захотел, а на переезд в Сплит решился. Оттуда можно было попасть в сборную. В то время как ультрас «Динамо» зажигали 200 голубых свечей (символ умирающей чести) и размахивали поросёнком в футболке с фамилией Кранчара на пороге его дома в Загребе, в Сплите футболиста встречала 10-тысячная толпа фанатов.
«В моём сердце всегда будет Загреб, но тогда мне пришлось сделать выбор, это была моя карьера, – рассказывал он The Guardian. – Фанаты никогда меня не простят, но многие знают, через что мне пришлось пройти». Возможно, у юного таланта были и другие варианты, но его посредник Дино Покровац плотно работал с «Хайдуком»: он был связан с бандитским бизнесом (отмывал деньги за угнанные машины через кафе и автомойку в Сплите), а многие из его клиентов были связаны с клубом. В 2005-м Покроваца убили, а Кранчар решил остаться в «Хайдуке» ещё на сезон. На ЧМ-2006 Нико поехал в статусе лучшего бомбардира клуба.
После яркого выступления Кранчара в Германии к «Хайдуку» пришли с предложениями сразу несколько клубов. «Ренн» был готов приобрести хорвата за € 4,5 млн, но получил отказ, так как руководство команды хотело больше. Предложение лучше поступило от «Портсмута», куда Кранчар и ушёл – сделку закрыли за € 5,2 млн. Для Нико переезд в Англию стал облегчением: «Я был в центре внимания с 14 или 15 лет, особенно когда мой отец был тренером сборной. Ты учишься жить с давлением, но бывают моменты, когда хочешь выйти на улицу, чтобы тебя никто не узнал».
В 2009-м Кранчар перешёл в «Тоттенхэм», где уже играли Ведран Чорлука и Лука Модрич. Начиналось всё удачно, но вскоре он уступил место в стартовом составе Гарету Бэйлу — на фоне молниеносного валлийца хорват выглядел пешеходом. Нико и сам признавал, что развитию его карьеры сильно помешала скорость: это единственное, что он хотел бы в себе изменить.
Нико Кранчар в «Тоттенхэме»
Фото: Mike Hewitt/Getty Images
В 2011-м Кранчар уже был в глухом запасе. «Я хочу уйти, чтобы играть в футбол, – говорил он тогда журналистам. – Я молод, амбициозен. Мои лучшие годы проходят. Одно дело, если бы я был молодым и ждал своего шанса. Но в 26-27 лет это непозволительно». «Тоттенхэм» продал его спустя год в киевское «Динамо», где он провёл три сезона, успев съездить в аренду в «КПР». История с киевским клубом закончилась грустно: растренированного легионера отправили набирать форму в дубль. В 2016 году Кранчар уехал в США – в клуб Североамериканской футбольной лиги «Нью-Йорк Космос». Несколько месяцев он просто тренировался с командой, так как не мог заключить контракт из-за лимита на легионеров. Спустя полгода Кранчар одписал соглашение с «Рейнджерс», где и закончил: в 2017-м он порвал «кресты», а в 2018-м оставил клуб.
Где сейчас: в мае прошлого года стал помощником главного тренера сборной Хорватии U-19.
Эдуардо да Силва: 2012-й — «Шахтёр» 🔁 2022-й — завершил карьеру
Эдуардо да Силва
Фото: Getty Images / David Price/Getty Images
Бразильца заметили скауты загребского «Динамо» в Рио, когда ему было 16 лет, и предложили присоединиться к молодёжке клуба. Целый год он проходил просмотр — просто тренировался, показывая свои способности и завоёвывая доверие. У него получилось: сначала Эдуардо играл за команду U-17, потом пробился в основу. В 2002-м он принял хорватское гражданство и начал вызываться в сборную. В 18 лет Эдуардо подписал свой первый профессиональный контракт, параллельно с которым была заключена ещё одна сделка: футболист, главной мечтой которого когда-то была игра за «Васко да Гама», согласился сотрудничать со Здравко Мамичем. Тот пообещал Эдуардо помощь в дальнейшей карьере в обмен на часть его зарплаты.
Сезон-2006/2007 стал для него самым успешным в загребском клубе – в 32 матчах он забил 34 мяча, чем сильно впечатлил европейских скаутов. За ним выстроилась очередь из топовых команд Европы. Эдуардо выбрал «Арсенал».
«Я сразу понял, что он особенный, — признавался позже Арсен Венгер. – Его история многое говорит о молодом бразильце, который адаптировался в совершенно другой стране, поэтому я верил, что он быстро освоится в «Арсенале».
Эдуардо закрепился в стартовом составе в первый же сезон за команду. И всё шло хорошо – до февраля 2008 года. В матче с «Бирмингемом» Эдуардо получил жуткую травму: на третьей минуте в него влетел Мартин Тейлор. Столкновение было настолько жёстким, что в трансляции даже не стали давать повтор. «Подкат был ужасным, и этот парень никогда больше не должен играть в футбол», — сказал тогда Венгер BBC Sport. Эдуардо семь минут оказывали помощь на поле, после чего его доставили в больницу и прооперировали. У него был перелом и открытый вывих лодыжки – восстановление затянулось на год.
Эдуардо вернулся в футбол, но выйти на прежний уровень ему помешали мышечные травмы, а металлические конструкции, имплантированные в его ногу, ограничивали скорость и подвижность. Нападающий самоотверженно старался, но в конце концов осознал, что больше не вывозит ритм и интенсивность АПЛ. Летом 2010 года Эдуардо отправился в донецкий «Шахтёр». Расставаться было грустно всем: и команде, и фанатам «Арсенала». Но каждый понимал: так будет лучше для игрока.
В 2011 году объявился Мамич: он припомнил Эдуардо нарушенное давнее соглашение и подал на него в суд. Здравко требовал от футболиста выплатить причитающуюся ему по закону долю доходов Эдуардо с момента перехода в «Арсенал». Эдуардо смог доказать в суде, что не понимал тогда хорватского, поэтому не знал, на что соглашался. Своё отношение к Мамичу он публично выразил, когда в 2014-м ушёл из сборной: тогда Эдуардо рассказал про тех, кто формально не является частью команды, но влияет на неё больше, чем кто-либо другой.
После «Шахтёра» он ненадолго съездил домой, во «Фламенго», а после возвращения на Украину успел стать лучшим игроком «Шахтёра» по версии болельщиков. Но дальше не пошло, и Эдуардо снова отправился в Бразилию – в «Атлетико Паранаэнсе». Прежде чем окончательно завершить карьеру в 2018-м, он успел поиграть за «Легию».
«Я не виноват, что сломал ногу, — сказал он. — Но можно с уверенностью сказать, что этот момент изменил мою спортивную карьеру. Не знаю, что было бы, если бы я не получил травму».
Где сейчас: занимается агентской деятельностью. У него есть своё агентство в Бразилии, сотрудничающее в том числе с украинскими посредниками.
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