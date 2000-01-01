Немецкие однолюбы. Какие футболисты Бундеслиги играли только за один клуб?
Здесь собрались легенды не только своих клубов, но и всего немецкого футбола.
Томас Шааф («Вердер»)
Всю спортивную карьеру Шааф провёл в Бремене (1978-1995), а затем остался в клубе в качестве тренера, привёл его к чемпионству и трём победам в Кубке.
Марсель Шмельцер («Боруссия» Д)
В 17 лет Шмельцера заметили скауты «Боруссии» в «Магдебурге». Всю взрослую карьеру Шмельцер провёл в стане чёрно-желтых, дважды стал чемпионом Германии и один раз выиграл Кубок.
Михаэль Цорк («Боруссия» Д)
С 1981 по 1988 год Цорк отдал Дортмунду — более 500 матчей во всех турнирах. С клубом он стал двукратным чемпионом Германии и обладателем Лиги чемпионов.
Ларс Риккен («Боруссия» Д)
С 1993 по 2008 год Риккен выступал за «Боруссию». На заре карьеры стал автором победного гола в финале Лиги чемпионов — та победа остаётся для клуба единственной в главном еврокубке.
Стив Черундоло («Ганновер»)
Черундоло — американец, но всю карьеру он провёл в Бундеслиге. С 1999 по 2014 год играл за «Ганновер». В этом клубе он закончил карьеру игрока и начал карьеру тренера.
Тони Янчке («Боруссия» М)
В 2008 году дебютировал за основу мёнхенгладбахской «Боруссии» и после этого так и не расставался с клубом.
Юрген Грабовски («Айнтрахт» Ф)
С 1965-го по 1980-й пробыл во франкфуртском «Айнтрахте», выиграл Кубок УЕФА и два Кубка Германии.
Зепп Майер («Бавария»)
6 лет в молодёжной команде «Баварии» и ещё 15 лет в основе: такой была карьера знаменитого вратаря. Четыре победы в Бундеслиге и три в Лиге чемпионов — это только часть его трофеев с клубом.
Клаус Аугенталер («Бавария»)
16 лет карьеры Аугенталер отдал мюнхенскому клубу, 7 лет из них пробыл капитаном команды.
Томас Мюллер («Бавария»)
С 2009 года Томас Мюллер выступает за основу мюнхенской «Баварии», и он останется в клубе ещё как минимум до 2024 года.
Мюллер — «баварец» ещё на два сезона. Кто в Бундеслиге провёл всю карьеру в одном клубе?
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