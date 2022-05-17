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РПЛ, ФК «Сочи», состав и статистика в сезоне-2021/2022, история клуба, тренер Федотов, за что не любят команду

Главный феномен РПЛ. «Сочи» хейтили, а теперь их матчи — праздник
Михаил Рождественский
«Сочи» хейтили, а теперь их матчи — праздник
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Федотов показывает Слуцкому, как работать с восьмым составом в чемпионате.

С чемпионом в России всё понятно давно, зато интриги в остальных частях таблицы хватает. И если говорить о верхушке, то на фоне соперников выделяется «Сочи». За тур до конца команда Владимира Федотова занимает третье место, уступая «Динамо» лишь по дополнительным показателям. И это тот случай, когда стоит говорить не просто об успешном сезоне, а о полноценном перевоплощении.

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«Сочи» ненавидели. Называли фарм-клубом «Зенита» и травили за матч с «Ростовом»

Помните, как всё начиналось? Летом 2018-го петербургское «Динамо» превратилось в «Сочи» и переехало на юг, а президентом клуба стал Борис Ротенберг. Такое переформатирование объяснялось тем, что в Сочи есть условия для футбола (построенный к ЧМ-2018 стадион «Фишт»), но нет команды. В первый же сезон сочинцы сделали то, чего долгие годы не могли сделать их предшественники, — вышли из ФНЛ в РПЛ.

«Сочи» в сезоне-2018/2019

«Сочи» в сезоне-2018/2019

Фото: pfcsochi.ru

Следующая стадия — лето 2019-го, когда «Сочи» очень оригинально усилился под РПЛ. В клуб пришли сразу восемь футболистов «Зенита», которые оказались не нужны в Санкт-Петербурге. В «ссылку» отправились Мевля, Полоз, Набиуллин, Новосельцев, Цаллагов, Нобоа, Заболотный и Мостовой. К «Сочи» моментально приклеился ярлык фарм-клуба «Зенита». Отбиваться приходилось даже Федотову.

Владимир Федотов
Владимир Федотов
главный тренер «Сочи»

«Есть много разговоров… Есть правоохранительные органы. Пожалуйста, занимайтесь, расследуйте, доказывайте. Всё же просто».

Но пик хейта случился позже. В ковидный сезон-2019/2020 «Сочи», боровшийся за выживание, выписал из «Оренбурга» тренера Федотова, а потом угодил в скандал. В «Ростове» произошла вспышка коронавируса, но сочинцы отказались от переноса и размазали молодёжный состав соперника — 10:1. Пресс-служба «Сочи» сопровождала издевательство над детьми неуместными шутками. Мощнейший удар по и без того сомнительной репутации.

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«Сочи» реабилитировался на поле. И сделал это вопреки всему

Прошлым летом «Сочи» провёл образцовую трансферную кампанию. После ухода сразу нескольких экс-зенитовцев (Заболотный, Мевля, Новосельцев, Набиуллин, Маммана) клуб точечно и дёшево усилился, взяв Ангбана, Кассьерру, Макарчука, Родригао и других игроков. Федотов быстро нащупал идеальное сочетание — и началось.

ФК «Сочи»

ФК «Сочи»

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В этом сезоне «Сочи» — самая весёлая команда РПЛ. Вот немного цифр от InStat:

  • в 29 матчах «Сочи» забил 49 голов. Больше только у «Зенита» (66) и «Динамо» (52);
  • «Сочи» выиграл 16 матчей. Столько же побед у «Динамо», больше — у «Зенита» (19);
  • в среднем за матч «Сочи» создаёт семь явных моментов. Столько же у ЦСКА, больше — у «Зенита» (8);
  • игроки «Сочи» в среднем делают по 4,7 ключевых паса за матч. Больше только у «Зенита» (5,8);
  • «Сочи» входит в топ-5 по точным ударам за матч (в среднем 5,1).

Вдобавок «Сочи» часто выдаёт матчи-праздники. Начиная с середины марта команда Федотова успела влететь «Крыльям» (2:3), устроить зарубы с «Локомотивом» (2:2) и «Ахматом» (2:2) и размазать «Рубин» (6:0).

Но главное — все эти результаты противоречат ресурсам клуба. По подсчётам Transfermarkt, у сочинцев лишь восьмой по стоимости состав в РПЛ. Суммарно футболисты этого клуба оцениваются в € 31,75 млн. Это в три раза дешевле обоймы «Динамо» и более чем в пять — «Зенита». И при всём этом у «Сочи» самая возрастная команда. Средний возраст — 28,6 года.

Для сравнения: игроки «Рубина» стоят на миллион дороже, но в последнем туре они будут биться за выживание. Леониду Слуцкому явно есть чему поучиться у Федотова. Тренеру «Сочи» больше никто не припоминает скандальный матч с «Ростовом». Вместо этого его сватают в «Спартак» и ЦСКА, а сам он готовится продлевать контракт с нынешним клубом.

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«Сочи» уже добился исторического результата — в 29-м туре команда обеспечила себе место в тройке призёров РПЛ. Но в субботу может и вовсе прыгнуть выше головы. Если «Сочи» обыграет «Динамо», то финиширует вторым, что, по сути, означает чемпионство среди простых смертных («Зенит» за скобками). И если это случится, вряд ли кто-то заикнётся о незаслуженности.

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