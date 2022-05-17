Главный феномен РПЛ. «Сочи» хейтили, а теперь их матчи — праздник

С чемпионом в России всё понятно давно, зато интриги в остальных частях таблицы хватает. И если говорить о верхушке, то на фоне соперников выделяется «Сочи». За тур до конца команда Владимира Федотова занимает третье место, уступая «Динамо» лишь по дополнительным показателям. И это тот случай, когда стоит говорить не просто об успешном сезоне, а о полноценном перевоплощении.
«Сочи» ненавидели. Называли фарм-клубом «Зенита» и травили за матч с «Ростовом»
Помните, как всё начиналось? Летом 2018-го петербургское «Динамо» превратилось в «Сочи» и переехало на юг, а президентом клуба стал Борис Ротенберг. Такое переформатирование объяснялось тем, что в Сочи есть условия для футбола (построенный к ЧМ-2018 стадион «Фишт»), но нет команды. В первый же сезон сочинцы сделали то, чего долгие годы не могли сделать их предшественники, — вышли из ФНЛ в РПЛ.
«Сочи» в сезоне-2018/2019
Фото: pfcsochi.ru
Следующая стадия — лето 2019-го, когда «Сочи» очень оригинально усилился под РПЛ. В клуб пришли сразу восемь футболистов «Зенита», которые оказались не нужны в Санкт-Петербурге. В «ссылку» отправились Мевля, Полоз, Набиуллин, Новосельцев, Цаллагов, Нобоа, Заболотный и Мостовой. К «Сочи» моментально приклеился ярлык фарм-клуба «Зенита». Отбиваться приходилось даже Федотову.
«Есть много разговоров… Есть правоохранительные органы. Пожалуйста, занимайтесь, расследуйте, доказывайте. Всё же просто».
Но пик хейта случился позже. В ковидный сезон-2019/2020 «Сочи», боровшийся за выживание, выписал из «Оренбурга» тренера Федотова, а потом угодил в скандал. В «Ростове» произошла вспышка коронавируса, но сочинцы отказались от переноса и размазали молодёжный состав соперника — 10:1. Пресс-служба «Сочи» сопровождала издевательство над детьми неуместными шутками. Мощнейший удар по и без того сомнительной репутации.
«Сочи» реабилитировался на поле. И сделал это вопреки всему
Прошлым летом «Сочи» провёл образцовую трансферную кампанию. После ухода сразу нескольких экс-зенитовцев (Заболотный, Мевля, Новосельцев, Набиуллин, Маммана) клуб точечно и дёшево усилился, взяв Ангбана, Кассьерру, Макарчука, Родригао и других игроков. Федотов быстро нащупал идеальное сочетание — и началось.
ФК «Сочи»
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
В этом сезоне «Сочи» — самая весёлая команда РПЛ. Вот немного цифр от InStat:
- в 29 матчах «Сочи» забил 49 голов. Больше только у «Зенита» (66) и «Динамо» (52);
- «Сочи» выиграл 16 матчей. Столько же побед у «Динамо», больше — у «Зенита» (19);
- в среднем за матч «Сочи» создаёт семь явных моментов. Столько же у ЦСКА, больше — у «Зенита» (8);
- игроки «Сочи» в среднем делают по 4,7 ключевых паса за матч. Больше только у «Зенита» (5,8);
- «Сочи» входит в топ-5 по точным ударам за матч (в среднем 5,1).
Вдобавок «Сочи» часто выдаёт матчи-праздники. Начиная с середины марта команда Федотова успела влететь «Крыльям» (2:3), устроить зарубы с «Локомотивом» (2:2) и «Ахматом» (2:2) и размазать «Рубин» (6:0).
Но главное — все эти результаты противоречат ресурсам клуба. По подсчётам Transfermarkt, у сочинцев лишь восьмой по стоимости состав в РПЛ. Суммарно футболисты этого клуба оцениваются в € 31,75 млн. Это в три раза дешевле обоймы «Динамо» и более чем в пять — «Зенита». И при всём этом у «Сочи» самая возрастная команда. Средний возраст — 28,6 года.
Для сравнения: игроки «Рубина» стоят на миллион дороже, но в последнем туре они будут биться за выживание. Леониду Слуцкому явно есть чему поучиться у Федотова. Тренеру «Сочи» больше никто не припоминает скандальный матч с «Ростовом». Вместо этого его сватают в «Спартак» и ЦСКА, а сам он готовится продлевать контракт с нынешним клубом.
«Сочи» уже добился исторического результата — в 29-м туре команда обеспечила себе место в тройке призёров РПЛ. Но в субботу может и вовсе прыгнуть выше головы. Если «Сочи» обыграет «Динамо», то финиширует вторым, что, по сути, означает чемпионство среди простых смертных («Зенит» за скобками). И если это случится, вряд ли кто-то заикнётся о незаслуженности.
- 17 мая 2022
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