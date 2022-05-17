Как можно было пролететь мимо Лиги чемпионов? Болеть за «Арсенал» – боль

Нет, ну серьезно. Когда ещё у «Арсенала» будет такой шанс попасть в Лигу чемпионов? Раньше все стебались, что «Арсенал» – вечно четвёртый. Теперь это самый желанный результат из возможных.

Нужно понимать, чем стал чемпионат Англии сегодня. У «Сити» и «Ливерпуля» фактически забронированы места в Лиге чемпионов. Да и у «Челси» плюс-минус тоже в последние годы. «Ливерпуль», даже если выпадает весь состав, всё равно умудряется пробиться в топ-4, как это было в прошлом сезоне.



Вот и получается, что остальные команды боролись сейчас за одну оставшуюся путёвку в ЛЧ. А всего мест точно четыре. Победа «Ливерпуля» в финале над «Реалом» не позволит пятой команде АПЛ заявиться в ЛЧ. У Англии может быть пять клубов только в случае, если английский победитель ЛЧ или ЛЕ не закончит в топ-4 в чемпионате. Хотя с новым форматом ЛЧ у пятого места в АПЛ будет больше перспектив, но это лишь с сезона-2024/2025.

Ну а что касается этого сезона, то у «Арсенала» была великолепная возможность. Просто побеждай кого должен — и будет четвёртое место. Спасибо «МЮ», который решил, что консультант «Локомотива» – это подходящий на сегодня тренер. Тем более в команде, где Роналду хочет играть всегда, но не готов носиться по полю и прессинговать. А именно прессинг – ключевой принцип Рангника.



Отдельное спасибо можно было сказать и «Тоттенхэму». Очень долго летом искали тренера, а взяли Нуну Эшпириту Санту. Его пришлось увольнять уже спустя четыре месяца, имея отрицательную разницу забитых/пропущенных. Потом взяли Конте, который считается гарантией успеха, но и при нём ситуация оставалось тяжёлой. В феврале, после поражения от «Бёрнли», он заявил: «Я не настолько хорош, чтобы исправить ситуацию в клубе».

«Арсенал» Фото: Alex Dodd/Getty Images

И тут бац, «Арсенал»! Команда впервые за 26 лет не играет в еврокубках и может сконцентрироваться на чемпионате. Плюс в Кубке Англии вылетели уже от первого же соперника – «Ноттингем Форест» (хотя в Кубке Лиги дошли до 1/2 финала).

Не забываем и про то, как «Арсенал» воспользовался ситуацией и перенёс матч с «Тоттенхэмом» в январе. Тогда игру перенесли всего лишь из-за одного случая заболевания ковидом. По сути, должны были играть ключевой матч без центра поля (Джака дисквалифицирован, Сака – травмирован, Парти и Пепе – на Кубке Африки, Эдегор – заболел). Ценой скандала игру перенесли на май (а затем и поменяли регламент, чтобы таких ситуаций больше не было). Только «Арсеналу» от этого легче не стало. Проиграли – 0:3.

И даже после этого всё было в руках «Арсенала». Просто выиграй последние два матча с «Ньюкаслом» и «Эвертоном». Но нет, споткнулись уже на первом сопернике, который не имел турнирной мотивации.



Я не являюсь болельщиком «Арсенала», но могу представить, что сейчас чувствуют фанаты этого клуба. Сегодня болеть за «Арсенал» – это боль. И, кстати, не только за лондонский. Тульский «Арсенал» в этом сезоне идёт на последнем месте и досрочно вылетел из РПЛ. Белорусский «Арсенал» идёт в зоне вылета. Киевский «Арсенал» расформировали в 2019-м. Есть еще аргентинский «Арсенал», который занял последнее 26-е место в чемпионате. Проклятие какое-то. Хочется зажмуриться, чтобы не видеть всего этого.

«Арсенал» Фото: Stu Forster/Getty Images

Хотя, с другой стороны, у английского «Арсенала» всё не так уж и плохо. В какой-то степени «Арсенал» превзошёл ожидания. У команды молодой тренер и молодые футболисты. А ещё шестой состав по стоимости, согласно Transfermarkt. Пятое место точно нельзя назвать провалом. Перед началом сезона такой результат считался бы вполне нормальным, а возможно — даже хорошим. Только вот именно сейчас всё равно дико обидно.



Шестой год подряд «Арсенал» остаётся без Лиги чемпионов.