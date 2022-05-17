Березуцкому лучше уйти из ЦСКА. Он так и не построил адекватную команду

После поражения в Краснодаре сезон для ЦСКА фактически закончился. Теперь команда Алексея Березуцкого точно не заскочит в призовую тройку. И пусть с учётом отсутствия еврокубков итоговое место не имеет никакого финансового значения, мы всё же будем оценивать спортивную работу клуба по устоявшимся традициям. ЦСКА снова провалился, не сделал ни малейшего шага вверх, хотя большинство конкурентов шарахалось из стороны в сторону.

Справедливости ради, последний матч с «Краснодаром» был не таким слабым, как предыдущие. Напротив, команда Березуцкого создала гораздо больше моментов, вскрывала зоны, показала во втором тайме приличное движение, а пропустила после прекрасного, но всё же шального дальнего удара молодого Кривцова в концовке. Но, во-первых, ЦСКА противостоял чрезвычайно сырой линии обороны, составленной из резервистов Пивоварова, Бородина, Стежко и Исаенко. Во-вторых, неумение воплощать моменты в голы – это тоже признак отсутствия энергетики и класса у команды.



И странно, что этого класса у ЦСКА вдруг не оказалось. Как в этом конкретном матче, так и вообще на финише сезона, омрачённом сплошными неудачами.

«Краснодар» — ЦСКА Фото: pfc-cska.com

Ни в коем случае не хочется совсем очернять работу Березуцкого в дебютном для него сезоне. Было и хорошее: удачные матчи с точечной подстройкой под соперников, гибкость, непродолжительные яркие отрезки. Только всё перечисленное на дистанции утонуло в жуткой нестабильности, неудачных кадровых решениях (которых было больше) и поражениях в самых важных играх.

Главные вопросы к тренерскому штабу ЦСКА

Претензий по итогам сезона к Березуцкому накопилось немало, давайте тезисно их перечислим:



1) отсутствие собственного лица у команды, нехватка последовательности и системности. Кажется, ЦСКА стал рекордсменом РПЛ по количеству перепробованных схем и сочетаний. Гибкость – это здорово, но в случае красно-синих она приобрела нездоровый размах. Даже после прихода ярких новичков в футболе ЦСКА слишком многое было отдано на откуп самим футболистам. А когда они поплыли и не справились, тренер не смог ничего скорректировать;

2) нерациональное использование мощных зимних трансферов. Языджи так и не обрёл оптимальную позицию – даже когда он забивал, не было ощущения, что турок максимально адаптирован к футболу. Карраскаль при всей своей технической оснащённости и активности забил всего лишь один гол. Недостатки Гбамена, о которых было известно заранее, не были ни истреблены, ни хотя бы замаскированы. Безусловно, есть вопросы и к самой селекционной кампании, но всё же качественная работа тренерского штаба могла бы вытянуть больше пользы из приехавших футболистов;

Жан-Филипп Гбамен Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

3) медленная реакция на откровенно неработающие элементы. В начале сезона примером стала позиция Чалова на правом фланге – странное решение, которое навредило и команде, и самому игроку. Весной Березуцкий до последнего терпел ненадёжность и привозы Гбамена в опорной зоне, верил в Карраскаля даже при системном отсутствии голов (а Эджуке, который пусть и не такой комбинационный, но показывал более высокую эффективность, сидел на лавке) и упорно использовал Языджи в роли «ложной девятки». В результате ЦСКА потерял уверенность, вылетел из Кубка от «Спартака» – а дальше уже все попытки что-либо исправить стали запоздалыми;

4) плохое решение системных тактических проблем. Главный недостаток по сезону – плохая компактность и пространство в опорной зоне, за спинами полузащитников. Наблюдалось и при Мухине, и при Гбамене, и при их дуэте. Кстати, именно отсюда и прилетел гол от «Краснодара» — вновь не было коммуникации между игроками. Также хронически не хватало наигранной структуры розыгрыша мяча под прессингом (пример – безобразный матч с «Сочи»), а весной ЦСКА вдруг начал рассыпаться при переходах и передачах за спину. После 29 туров армейцы занимают аж 10-е место по NPxGA (допущенные ожидаемые голы без учёта пенальти), то есть по работе в обороне команда находится во второй половине таблицы;

5) отсутствие роста у молодых футболистов. Мухин перед трансфером считался самым ярким опорником России, но надопускал в первом круге уйму позиционных ошибок, перестал расти – и во втором круге его игровое время снизилось. Чалов побегал на правом фланге и уехал в аренду. Кучаев также покинул команду. Ахметов ещё глубже закопал себя. Обляков остался на плюс-минус том же уровне, всё ещё далеком от сборной России. Дивеев весной потерял надёжность. И даже Бийол, чьё перемещение на позицию центрального защитника поначалу казалось удачной находкой тренерского штаба, в итоге развалился – весной он допустил больше всех результативных ошибок;

Алексей Березуцкий Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

6) отсутствие энергетики у команды. Косвенно сам Березуцкий это признаёт, когда объясняет последние неудачи сложностью с мотивацией игроков. Но он считает, что виноваты политическая ситуация и отсутствие еврокубков на будущий сезон. А на самом деле здесь нужно спрашивать и с самого тренера. Выиграть Кубок России – это разве не мотивация? И если даже у кого-то потухли глаза, почему этих игроков сразу же нельзя вывести за пределы состава, чтобы они не влияли негативно на остальных?

Что дальше?

Ещё раз проговорим: ЦСКА всеми своими действиями показывает, что хочет двигаться дальше. Руководство устало от затянувшегося переходного периода, желает начать выигрывать. Поэтому и требования к тренерскому штабу высоки.



При таком сценарии клубу, конечно же, нужна другая фигура на роль главного тренера. Более опытная, системная, имеющая устоявшийся подход и выработанный стиль. И доказавшая всё это результатами.



Возможно, когда-нибудь в сильных специалистов вырастут и братья Березуцкие. Они всегда были умными игроками, реализовали себя во многом за счёт трудолюбия и интеллекта.



Но сейчас у ЦСКА нет времени ждать и продолжать эксперименты. Этих экспериментов и так было слишком много. И денег на трансферы тоже потрачено уже много – а отдача никак не придёт.



P.S. По информации «Спорт-экспресса», Березуцкий после Краснодара уже попросил руководство освободить его от должности, поскольку не видит особых перспектив.