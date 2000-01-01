Слуцкий вылетит, а Тедеско возьмёт трофей? Матчи на выходных, которые нельзя пропустить

«Интер» — «Сампдория», 22 мая, 19:00 мск

В Италии тоже борьба за титул. «Интер» отчаянно гонится за «Миланом» и должен выиграть, чтобы сохранить шансы на чемпионство. Но нужна ещё осечка «Милана». Будет ли она? В онлайн-режиме мы будем сообщать не только о матчах РПЛ и АПЛ, но и о развязке в Италии. Читайте наш LIVE в воскресенье!