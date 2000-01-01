Слуцкий вылетит, а Тедеско возьмёт трофей? Матчи на выходных, которые нельзя пропустить

Матчи на выходных, которые нельзя пропустить
Слуцкий в шаге от вылета, а Тедеско — от первого трофея. Ещё в России разыграют серебро, а в Англии и Италии завершатся увлекательные чемпионские гонки. За главными интригами следите в наших LIVE трансляциях!
«Химки» — «Спартак», 21 мая, 17:00 мск
Заключительный, 30-й тур РПЛ уместится в два часа. Все матчи начнутся одновременно, а начинаем мы с «Химок» и «Спартака». Первым нужно выкарабкиваться из зоны стыков, а вторым — закончить сезон красиво. «Чемпионат» завтра проведёт LIVE трансляцию этого и других матчей РПЛ!
«Арсенал» — «Урал», 21 мая, 17:00 мск
Тула гарантированно останется на последнем месте и, если с регламентом в последний момент ничего не случится, вылетит в ФНЛ. А вот «Урал» в случае победы точно останется в РПЛ.
«Нижний Новгород» — «Зенит», 21 мая, 17:00 мск
Ещё один матч, в котором одной из команд нужно грызть газон. «Нижний», как и «Урал», в случае победы гарантирует себе место в элите. Но соперник грозный — целый чемпион.
«Рубин» — «Уфа», 21 мая, 17:00 мск
Битва за выживание. «Рубин» и «Уфа» занимают 14-е и 15-е место в таблице РПЛ соответственно. В этом матче команды будут решать, кто отправится в ФНЛ напрямую.
«Крылья Советов» — «Локомотив», 21 мая, 17:00 мск
Матч без турнирных задач, но с красивой вывеской. «Крылья» в нынешнем сезоне радуют болельщиков, а «Локомотив» — наоборот. Кто окажется сильнее в этот раз?
«Динамо» — «Сочи», 21 мая, 17:00 мск
Матч тура в РПЛ. У «Динамо» и «Сочи» поровну очков, но бело-голубые впереди по дополнительным показателям. Команде Шварца достаточно не проиграть, чтобы удержать второе место. А у «Сочи» есть исторический шанс взять серебро.
«Краснодар» — «Ахмат», 21 мая, 17:00 мск
Краснодарская молодёжь ударно провела осень и запрыгнула в топ-4. Если удастся удачно сыграть с «Ахматом», то ЦСКА не сможет столкнуть хозяев на пятое место.
ЦСКА — «Ростов», 21 мая, 17:00 мск
Главное разочарование весны — армейцы. Вместо борьбы за чемпионство команда Березуцкого может максимум запрыгнуть на четвёртое место. Но в соперниках «Ростов» Карпина, который готов отобрать очки у любого.
«Фрайбург» — «РБ Лейпциг», 21 мая, 21:00 мск
Финал Кубка Германии! Бывший тренер «Спартака» Тедеско может взять первый трофей в своей карьере, если справится с неуступчивым «Фрайбургом». Надо смотреть!
«Фиорентина» — «Ювентус», 21 мая, 21:45 мск
«Ювентус» в этом сезоне не оправдал надежд болельщиков, а «Фиорентина» бьётся за еврокубки. Для «фиалок» это игра на три результата. Команда может попасть как в Лигу конференций, так и в Лигу Европы. А может вообще остаться без еврокубков.
«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон», 22 мая, 18:00 мск
Борьба за чемпионство в Англии всё ещё существует. И за ней тоже можно следить в нашей LIVE трансляции в воскресенье! «Ливерпулю» в последнем туре нужно победить «Вулверхэмптон» и надеяться на осечку «Сити».
«Манчестер Сити» — «Астон Вилла», 22 мая, 18:00 мск
Потенциально чемпионский матч для Гвардиолы. Если «Сити» выиграет, то добудет титул. А вот ничья или поражение почти наверняка будут означать триумф «Ливерпуля». Особенный символизм в том, что «Астон Виллу» тренирует легенда «красных» — Стивен Джеррард.
«Норвич» — «Тоттенхэм», 22 мая, 18:00 мск
Момент истины для «Тоттенхэма». После осечки «Арсенала» команде Конте нужно расправиться с безнадёжным аутсайдером, чтобы запрыгнуть в Лигу чемпионов. Справятся ли «шпоры»?
«Арсенал» — «Эвертон», 22 мая, 18:00 мск
«Арсенал» очень не вовремя проиграл «Ньюкаслу», но математически по-прежнему может зацепиться за Лигу чемпионов. А «Эвертон» только в последнем матче спасся от вылета.
«Интер» — «Сампдория», 22 мая, 19:00 мск
В Италии тоже борьба за титул. «Интер» отчаянно гонится за «Миланом» и должен выиграть, чтобы сохранить шансы на чемпионство. Но нужна ещё осечка «Милана». Будет ли она? В онлайн-режиме мы будем сообщать не только о матчах РПЛ и АПЛ, но и о развязке в Италии. Читайте наш LIVE в воскресенье!
«Сассуоло» — «Милан», 22 мая, 19:00 мск
«Милан» опережает «Интер» на два очка. «Сассуоло» от этой жизни уже ничего не нужно. Будет ли первое чемпионство «Милана» за 11 лет?
«Барселона» — «Вильярреал», 22 мая, 19:30 мск
Отличная вывеска в Испании — «Барса» против Эмери. Первые точно будут на втором месте. А вот «Вильярреал», если не выиграет, может лишиться места в Лиге конференций.
Слуцкий вылетит, а Тедеско возьмёт трофей? Матчи на выходных, которые нельзя пропустить
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