Березуцкий, Фернандес и Дзагоев уйдут из ЦСКА? Одной легенды клуб действительно лишится

Главный ньюсмейкер дня — ЦСКА. Вчера армейцы проиграли третий матч в РПЛ подряд, уступив в гостях «Краснодару». А сегодня посыпались жирные новости о будущем сразу нескольких человек из клуба. Попытаемся разобраться.

Алексей Березуцкий уходит или нет?

Днём «СЭ» шарахнул новостью: Алексей Березуцкий спустя почти год после назначения на пост главного тренера попросил ЦСКА освободить его от должности. Если верить изданию, после проигрыша «Краснодару» специалист заявил руководству, что не видит перспектив, поэтому хочет уйти по окончании сезона. По нашей информации, сомнения в целесообразности своей работы в команде Алексей выражал ещё зимой.



А сегодня Березуцкому понадобился час, чтобы всё опровергнуть.

Алексей Березуцкий главный тренер ЦСКА «Уход из клуба? Не читайте российские газеты».

В ЦСКА тоже не стали молчать. Вот что заявил «Чемпионату» директор по коммуникациям Кирилл Брейдо:



— Безусловно, в клубе расстроены последними результатами команды. К сожалению, неудачные матчи всегда становятся поводом для появления различных домыслов о кадровых перестановках или о конфликтах в клубе.

Никаких конфликтов в клубе и в руководстве нет, и не стоит так называть рабочие процессы и дискуссии. Разве в футболе бывает по-другому? И, с учётом того, что до окончания чемпионата — а значит, и до подведения итогов — остаётся всего несколько дней, просим болельщиков дождаться официальной информации от клуба.

Алексей Березуцкий Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что с Дзагоевым и Фернандесом?

Ближе к вечеру «пожар» лишь разгорелся сильнее. «СЭ» сообщил, что из ЦСКА летом уйдут Алан Дзагоев и Марио Фернандес. А Sport24 добавил, что первый ещё и завершит карьеру. Если что, у Дзагоева контракт действует до 2023-го, а у Фернандеса — до 2024-го.

Марио Фернандес и Алан Дзагоев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На фоне огненных новостей «Чемпионат» связался с Евгением Гинером.

Евгений Гинер президент ЦСКА «Я не знаю, какие последние новости. Новости не читаю».

Дальше началось самое интересное. Дзагоев прокомментировал нам слухи о завершении карьеры. А если точнее — всё опроверг:



— У меня даже мысли не было о том, чтобы заканчивать карьеру. Это неправда, не понимаю, откуда взялась эта информация. У меня ещё год действует контракт с ЦСКА.

А вот информация про Марио оказалась правдой. Наши источники подтвердили, что Фернандес покинет ЦСКА летом, и добавили, что юристы футболиста уже начали изучать такую возможность. Причины банальны: на Марио повлияли последние результаты команды, ситуация в клубе и непростая обстановка в России.