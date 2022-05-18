«Это вообще чудо». Как Карпин стал супергероем Ростова

Валерий Карпин – супергерой «Ростова». 10 марта он вернулся в качестве совместителя, и, казалось, было много предпосылок не справиться. Ведь команда болталась в зоне стыковых матчей, а подготовку к сезону вели другие. Но Карпин сделал то, что после назовёт «чудом»: шесть побед, две ничьих и столько же поражений. «Ростов» быстро вылетел из гнетущего дна таблицы и закрепился в середине. И теперь уже точно останется в топ-10 по итогам сезона.

Первый месяц – большие сложности: отъезд легионеров и трудные выезды

Карпин вернулся в период, когда стало понятно – половина основы либо уже уехала, либо собирала вещи. Клуб покинули шесть иностранцев – Хаджикадунич, Баштуш, Альмквист, Хасимото, Кнудсен и Гигович. Остался только гамбиец Али Соу. Его не пугало ничего. Всё пришлось создавать с нуля. И с новыми игроками. В первом же матче с «Рубином» в центре защиты пару Осипенко составил 18-летний Виктор Мелёхин. А на флангах обороны гоняли такие же молодые Сильянов и Лангович. В полузащите средний возраст был чуть выше, но глобально без отличий. А результат требовался быстро. Катящийся вниз «Рубин» команда победила 2:1.

Но уже дальше – первый долгий выезд на поезде. «Ростов» и «Краснодар» в этом плане рекордсмены. Никто не использовал железную дорогу чаще, чем они. Мы привыкли видеть счастливые лица футболистов, которые говорят, что всё это никак не влияет. Прокатились один раз — и ничего страшного. Правда, в немалом количестве случаев поезд сказывается – нередко фавориты после него выглядят не так свежо. Но, возможно, честнее всех высказался нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз, когда впервые сгонял в Москву в купе.

«На предыгровой тренировке был вообще ужас. Ноги никакие. Не ездил, наверное, лет 20. Такие реалии, что ж поделать. Если бы не поезд, может, доиграл бы до конца матча», – так игрок прокомментировал поездку на игру с «Динамо». Встреча завершилась 1:1.

Дмитрий Полоз Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Первые три матча карпинского «Ростова» – это действительно турбулентность. Ведь после «Динамо» команда неожиданно уступила на своём поле «Нижнему» 1:2. Карпин чётко понимал, почему так происходит.

«Я ранее говорил, что спортивный принцип уже нарушен. Чего ещё надо нарушать, если уезжают девять игроков из «Краснодара», а из «Ростова» – шесть? Это случайность? Уехали из-за закрытия аэропортов.

Давайте так: «Краснодару» и «Ростову» надо ездить на поезде, а кому-то можно летать. Тут принцип тоже нарушен», – говорил тренер журналистам.

В конце марта он ненадолго уехал в сборную. А после – четыре победы подряд.

Ростовское чудо и ответ Зареме

«Ростов» в апреле и правда засверкал. Карпин наладил любимую схему 4-3-3, где ведущие роли закреплялись за относительно опытными Глебовым и Полозом, очень много общался с молодёжью на теориях, но всё это было бы бессмысленно, если бы не пошли победы. За один месяц команда хлопнула «Крылья», «Локо», «Арсенал» и «Спартак». Две московские команды в особенно красивом стиле. «Локо» сгорел 1:4, а «Спартак» – 2:3. Молодёжь выполняла задумки тренера и не казалась чем-то инородным, а некоторые и вовсе раскрывались – как Кирилл Щетинин, который сделал весной 2+1 и стал символом успеха. В этот же период пошли самые мощные цитаты Карпина.

Карпин и Щетинин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Cчитаю, это вообще чудо, что происходит сейчас в «Ростове». В линии обороны у нас ребята 18-20 лет, Калинин не играл больше месяца. Со всеми нашими трудностями мы не ноем, а пытаемся добиваться результата, и даже бывает, что неплохо играем иногда. Связано со многими вещами: и с менталитетом, и с усталостью», – сказал Карпин после победы над «Арсеналом».

Но абсолютный хит – цитата после «Спартака». КБ проиграли и вновь обвинили во всём судью. И Валерий Георгиевич уже не сдерживался: «Не буду говорить про судейство, оно всем надоело уже. Если «Спартак» с бюджетом в 100 миллионов или больше и с иностранцами за 10-12 миллионов не может обыграть «Ростов», за который играют юнцы и дети, пускай рассказывают, что это из-за судей. Мне было бы, наверное, стыдно говорить такое с таким составом, – заявил Карпин.

В принципе, «Ростов» уже после этой серии обеспечил себе место в РПЛ. Дальше оставался технический финиш – команда набрала четыре очка в трёх последних матчах. А в заключительном туре может окончательно испортить сезон ЦСКА. Если москвичи ещё пропустят вперёд и «Локо» (а это может случиться в случае их поражения), то ухода Березуцких точно не избежать.

Карпин же никуда уходить не собирается. И наверняка продолжит работу в следующем сезоне. Но уже в другой конфигурации: теперь у него не будет хороших легионеров, придётся учить молодых. И, судя по весенней части, у него это очень неплохо получается.