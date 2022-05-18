Кто победит в первом еврокубковом финале года? Онлайн решающего матча Лиги Европы

Привет, друзья! Сегодня, 18 мая, в Севилье состоится финал Лиги Европы, в котором сойдутся «Айнтрахт» и «Рейнджерс». На кону не только победа во втором по значимости международном клубном турнире Европы, но и место в групповом этапе Лиги чемпионов. Для «Айнтрахта» это последняя возможность попасть в еврокубки, поскольку в чемпионате команда заняла лишь 11-е место. «Рейнджерс» в любом случае окажется в ЛЧ, но в случае поражения от немецкого клуба придётся проходить через квалификацию.



Обе команды знатно пошумели по ходу плей-офф. «Айнтрахт» выбил из турнира «Барселону» и «Вест Хэм» (а ещё обыграл «Бетис»), а «Рейнджерс» остановил дортмундскую «Боруссию» и «РБ Лейпциг» (а ещё были победы в матчах с «Црвеной Звездой» и «Брагой»). Начало финала — в 22:00 мск. Присоединяйтесь к нашей трансляции.

📺 Где смотреть финал Лиги Европы «Айнтрахт» — «Рейнджерс» Сначала старые Только важные Live Кирилл Закатченко 📺 Где смотреть финал Лиги Европы «Айнтрахт» — «Рейнджерс» Финал покажет телеканал «Матч», начало прямого эфира — в 21:40. Самая подробная текстовая трансляция — на «Чемпионате».