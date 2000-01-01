«Привет, сеньора». Фанат «Рейнджерс» ищет ночлег в приложении для знакомств!
23-летний парень решил, что € 600 — слишком дорого за одну ночь. И попробовал «Тиндер». Смекалка!
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Финал Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Рейнджерс» пройдёт сегодня в Севилье
Шотландский клуб попал в финал еврокубка впервые с 2008 года, когда проиграл в Кубке УЕФА «Зениту».
УЕФА выделил болельщикам «Рейнджерс» 9500 билетов, но их приедет явно больше
В Севилье быстро не осталось дешёвых отелей, а все варианты жилья резко выросли в цене.
Один из болельщиков «Рейнджерс», 23-летний Коннор, выбрал нестандартный ход — и пошёл в «Тиндер»
Это популярное приложение для знакомств. Здесь он выложил своё фото в форме клуба и с посланием.
«Привет, сеньора! Меня зовут Коннор, я болею за «Рейнджерс» и приеду в Севилью на финал. Я отчаянно ищу место для проживания…
«Отели стоят более 600 евро. Поэтому, если у вас есть свободная кровать или диван, где я могу спать, это будет большой помощью...»
«Я готов заплатить за это...»
«Спасибо! Вперед, «Рейнджерс»!»
Коннор собрал много лайков в соцсетях, надеемся, с жильём у него тоже что-то получилось
Финал Лиги Европы — сегодня в 22:00. Можно следить за всем важным в нашей онлайн-трансляции!
«Привет, сеньора!» Фанат «Рейнджерс» ищет ночлег перед финалом в приложении для знакомств
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