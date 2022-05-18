«Ливерпуль» и «Сити» могут сыграть «золотой» матч АПЛ! Что нужно для сказочной развязки

Это был бы исторический финиш сезона. Сойдутся ли всего несколько «простейших» факторов?

Судьба титула в английской Премьер-лиге решится в воскресенье, 22 мая. Гудеть от нервного напряжения будут два города: Манчестер и Ливерпуль. В первом «Манчестер Сити» на «Этихад Стэдиум» примет «Астон Виллу». Во втором «Энфилд» будет следить за сражением «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона», но параллельно читать/слушать/смотреть, что происходит у «Сити».

Клубы разделяет всего одно очко, так что потенциал для чуда (в любую сторону) есть. Однако существует и самый безумный финал, который приведёт к матчу за золото. Такого в АПЛ ещё не было. Но математически всё возможно.

Что потребуется, следите за руками:

«Ман Сити» проигрывает «Астон Вилле» со счётом 0:6;

«Ливерпуль» и «Вулвз» устраивают перестрелку — 5:5.

Не то чтобы это совсем невероятные исходы. В сезоне-2020/2021 на «Этихаде» покуражился «Лестер» — забил пять. Правда, «Сити» два гола тоже выжал. В последний раз 0:6 «горожане» проигрывали осенью 2007-го, на выезде у «Челси».

«Ливерпуль» и «Вулверхэмптон» ничьи круче, чем 1:1, на уровне АПЛ вообще не расписывали. Но у «Вулвз» задач не осталось, можно сыграть в своё удовольствие. Вдруг и команда Клоппа будет слишком много думать об игре в Манчестере?

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола Фото: Michael Regan/Getty Images

Как вообще распределяют места в случае равенства очков? В первую очередь считают разницу забитых и пропущенных голов. Затем смотрят на количество забитых, после – очки в личных встречах (оба раза «Ливерпуль» и «Сити» сыграли 2:2). Если всё сходится, то есть ещё один показатель – забитые голы в личных встречах на выезде. И вот если и тут всё одинаково (а это так) – нужен «золотой» матч.

Ну что, реально?