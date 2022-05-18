Два крутых фото с разницей 50 лет. Старые друзья снова приехали на финал еврокубка!

Они были на историческом для советского футбола матче, а теперь поболеют за «Рейнджерс» в Севилье.

Среди многочисленных рубрик в СМИ одной из самых незатейливых и вместе с тем любимых читателем является «История фотографии». Примечательный снимок, короткая предыстория — наглядно и познавательно. В канун финала Лиги Европы идеальная для такого формата карточка разлетелась по социальным сетям. Даже две в одной. Разница в возрасте — полвека! Перед главным матчем сезона ветераны фан-движения «Рейнджерс» практически в точности воссоздали собственную композицию 50-летней давности!

На первом фото четверо молодых людей — три парня и одна девушка — растягивают флаг Великобритании с надписью Rangers no surrender («рейнджеры не сдаются»). На втором, стилизованном под старину, они на том же железнодорожном вокзале Хеленсбурга — только повзрослевшие на 50 лет, в сомбреро и, предположительно, с мексиканским флагом в руках. Главное отличие — теперь старых друзей не четверо, а трое — женщина не дожила до знаменательного для любимой команды дня. Но трое остальных сегодня будут на трибунах «Рамона Санчеса Писхуана» и поболеют за родной «Рейнджерс».

Что мы знаем об этих бодрых стариках кроме того, что в 1972-м они уже были на одном еврофинале и теперь приехали на другой? По сути дела, ничего. Ни имён, ни возраста, ни рода деятельности. Но так ли это важно? Главное, что символизируют фотографии — могучая объединяющая сила футбола. Потому и находят они отклик даже у молодёжи в соцсетях — в виде массовых ретвитов и лайков.

Четвёрке глазвегианцев с первого фото повезло — они побывали на историческом для своего клуба событии. У шотландского гранда и до, и после были финалы европейских турниров — Кубка кубков 1961, 1967 годов, Кубка УЕФА — 2008-го (привет «Зениту»). Но лишь один победный — в 1972-м.

Для СССР он тоже был по-своему эпохальным. Московское «Динамо» могло войти в историю как наш первый обладатель еврокубка. Но вошли динамовцы Киева тремя годами позже. А москвичи в Барселоне-1972 уступили «Рейнджерс».

Бело-голубые героически отыграли два мяча, уступая 0:3, а большего им сделать не позволили — ни соперник, ни… болельщики.

«Они раз пять на поле выбегали! — рассказывал мне участник финала Анатолий Байдачный. — Не то обкуренные, не то обпитые – глаза безумные. Жуткое зрелище! Стадион потом подожгли – клуб на два года дисквалифицировали. И с полицией столкновения были, и жертвы. Слышал, один в аэропорту даже погиб: полез устанавливать флаг «Глазго Рейнджерс» — и сорвался… <...> Когда последний раз выбежали, было реально страшно. Толпа неслась, на ходу срывая футболки. Помню, прыгнул в какую-то яму – как только не разбился? – и… оказался в раздевалке».

Испанский судья де Мендибил зафиксировал победу шотландцев — 3:2. «Динамо» и федерация футбола СССР требовали переиграть финал. В УЕФА сперва вроде бы согласились, а после — передумали. Трофей отдали «Рейнджерс», а за выходки фанатов наказали клуб двухлетней дисквалификацией, которую потом вдвое скостили. Вполне возможно, что герои нашей истории газон «Камп Ноу» тогда тоже немного потоптали.

Спросите, какое отношение к шотландским фанатам имеет мексиканская атрибутика — все эти флаги и шляпы? Пользователи соцсетей тоже удивились, обнаружив в аккаунте «Рейнджерс» фото сомбреро на мяче с текстовкой «Следующая остановка — Севилья». Многие стали иронизировать: парни, вы не перепутали Мексику с Андалусией? Не перепутали. На самом деле шотландцы издавна таскают сомбреро на международные выезды. Традиция такая. Сегодня в Севилье их будет очень много — в городе ожидают до 150 тысяч болельщиков «Рейнджерс» и «Айнтрахта». Для безбилетников (а их большинство) — две фан-зоны. Атмосфера будет — огонь!