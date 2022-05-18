Был героем России на ЧМ, а теперь не нужен 11-й команде Испании. Что творится с Черышевым?

Мы регулярно рассказываем, как дела у Дениса Черышева в «Валенсии», и под конец сезона появился ещё один повод: контракт российского полузащитника с испанским клубом истекает и, скорее всего, продлён не будет.

Новость, с одной стороны, обычная: не секрет, что футболистов порой не продлевают и они уходят в другие клубы бесплатно. С другой стороны, Черышев провёл не самый насыщенный сезон и перестал быть востребованным в не самой успешной «Валенсии».

В каком состоянии «Валенсия» — клуб, откуда уходит Черышев?

Для контекста: за тур до конца сезона валенсийцы идут на 11-м месте, и лучшее, что с ними может произойти в эти выходные, – подъём на девятое безъеврокубковое место. Финал Кубка проигран «Бетису», а владельца клуба Питера Лима фанаты ненавидят настолько, что собрали 15-тысячный митинг против его правления.

Низкое место в чемпионате, скорее всего, спровоцирует громкие трансферы на выход двух талантливых воспитанников – левого защитника и капитана Хосе Луиса Гайя и креативного полузащитника Карлоса Солера.

«Месталья» Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

«Валенсию» в новом сезоне ждут перемены. Но ставка на воспитанников в старте должна сохраниться. Как и недовольство владельцем со стороны «Местальи».

Как этот сезон проводит Черышев?

Об этом мы подробнее писали в недавнем материале про интерес к Денису со стороны «Спартака».

С тех пор мало что изменилось:

лишь пять матчей в стартовом составе и одна голевая передача в чемпионате;

единственный гол Денис забил в Кубке Испании;

в финале с «Бетисом» провёл на поле одну минуту;

а полноценные матчи не играл с августа прошлого года.

И дополнительный контекст: по данным сайта Transfermarkt, по трансферной стоимости среди российских футболистов 31-летний Черышев занимает уже 43-е место (€ 3 млн). Для сравнения: Роман Зобнин стоит в четыре раза дороже, Далер Кузяев – в три, а Дмитрий Скопинцев – в полтора.

Как развивалась карьера Черышева в «Валенсии»? Три контрастных этапа

В 2016 году состоялась идеальная аренда. Черышев перешёл в «Валенсию»: ехать из «Вильярреала» пришлось всего полчаса на машине; в новом клубе ему предлагали много игровой практики, место в стартовом составе на фланге над Гайя, а также возможность спасти клуб, который под руководством Гари Невилла летел в Сегунду.

Денис Черышев Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Каждый выход здорового, что важно, Черышева на поле добавлял «Валенсии» остроты, агрессии и творчества в атаке. Его победный гол в ворота «Эспаньола» тогда прервал безвыигрышную серию из 12 матчей. В городе и на стадионе его стали называть Русской ракетой (или же просто ласково Чери). Однако полузащитник часто травмировался – а в матче с «Вильярреалом» уходил с поля под свист трибун, которые не поняли, как можно восстанавливаться, выйти во втором тайме и уже через несколько минут просить вынужденную замену.

Аренда подошла к концу, Денис вернулся в «Вильярреал», а в «Валенсии» всё равно начинали по нему скучать. По тому здоровому Черышеву, что может устроить в атаке карнавал.

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Следующие два года Черышев провёл в «Вильярреале», и когда приехал с домашнего чемпионата мира в качестве героя и лучшего бомбардира сборной, партнёры по команде ему аплодировали. И это при том, что в 1/8 финала Россия обыграла сами знаете кого. На этой волне Дениса снова забрала себе, а потом и выкупила «Валенсия».

На старом новом месте Черышев взял Кубок Испании в 2019 году, а со сборной уверенно вышел на Евро-2020. Вместе с Дзюбой и Головиным у него получилось важное: добавить сборной России сил и на классе сминать соперников уровня как Казахстана, так и Турции.

Валерий Карпин и Денис Черышев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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Что было дальше? Конкуренция + травмы + вера тренерского штаба и руководства в своих воспитанников постепенно забирали у полузащитника игровое время. Для «Валенсии» из футболиста почти основного он стал кем-то между джокером, игроком ротации и стабильного запасного.

С командой Черышев провёл успешные матчи в Ла Лиге: «Валенсия» смело билась против лидеров, но всё равно дистанцировалась от Лиги чемпионов. Если и было развитие, то минимальное. И в этом фанаты винят как раз сингапурского владельца.

Что дальше?

После качественного и стабильного в плане футбола 2018 года у Черышева начался новый период – стабильный лишь в плане уменьшающегося игрового времени. Сейчас полузащитнику 31 год, контракт с «Валенсией» истекает, Денис становится свободным агентом.

Остаться в Испании, где провёл всю карьеру, или перезапуститься в новом месте? Вот в чём вопрос.