У «Зенита» будет горячее трансферное окно. Чемпионам России надо поменять треть состава

«Зенит» четвёртый год подряд выиграл золото РПЛ и вырос с точки зрения качества игры в еврокубках, но оставаться на том же уровне в футболе – значит, двигаться назад. Это наверняка понимают и тренерский штаб, и руководство клуба, поэтому летнее трансферное окно должно быть горячим для чемпионов России. Даже несмотря на отсутствие еврокубков и объективные сложности с поиском сильных новичков на мировом рынке.

Похоже, всё идёт к тому, что основная обойма «Зенита» поменяется на треть по сравнению с собой образца первых официальных матчей 2022 года. Под конец зимних сборов у Сергея Семака было фактически по два игрока на каждую позицию: в воротах – Михаил Кержаков и Станислав Крицюк (правда, затянувшееся восстановление последнего дало шанс молодому Даниилу Одоевскому); в обороне – Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Нуралы Алип в центре, Вячеслав Караваев и Арсен Адамов справа, Дуглас Сантос и Данил Круговой слева; в полузащите – Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев и Магомед Оздоев в центре; Малком и Алексей Сутормин справа, Клаудиньо и Андрей Мостовой слева; в атакующей группе – Юри Алберто, Артём Дзюба, Иван Сергеев и Александр Ерохин. Естественно, позиции игроков обозначены условно, так как универсализм многих футболистов позволял тренеру использовать их в разных ролях при разных схемах. Но факт оставался фактом: «Зенит» имел по два человека на место. То есть существовала такая конкуренция, какая и должна быть в топ-команде.

Первым ушёл Ракицкий, ещё в марте. А летом с петербургским клубом вполне может попрощаться и напарник украинца в первой части сезона – Деян Ловрен. Контракт хорвата действует до июня 2023-го, но на родине на Ловрена оказывают мощное давление из-за его выступления в России. Не исключено, что в этой ситуации игрок и клуб найдут устраивающее обе стороны решение. Для «Зенита» Деян, не играющий в официальных матчах с декабря из-за долгой травмы, рискует превратиться в обузу.

До сих пор нет информации о готовности «Зенита» выкупить арендованного у «Кайрата» до лета Алипа. Откровенно говоря, есть сомнения, что в петербургском клубе решат сохранить центрального защитника, тем более на условиях, озвученных как-то президентом казахстанского клуба Кайратом Боранбаевым – $ 5 млн. Семак даёт Алипу шанс проявить себя на финише сезона РПЛ, тем не менее зимний новичок совершил уже несколько ошибок, после которых «Зенит» пропускал. Последняя из них: проигранное единоборство Александру Соболеву в эпизоде с голом «Спартака».

Запутанная ситуация с голкиперами. «Зенит» по-прежнему не объявил ни об активации опции продления контракта с Крицюком, ни о подписании нового договора с Кержаковым. Станислав лечится с октября 2021-го, а Михаил допускал результативные ошибки во второй части сезона. Всё чаще появляются новости, что петербургский клуб ищет новых вратарей: звучат фамилии Хайкин, Лантратов, Адамов (кстати, «сочинец» в этом чемпионате отразил 85% ударов – даже больше, чем Матвей Сафонов). Кажется, одного голкипера «Зенит» точно поменяет. Но могут уйти и оба.

Денис Адамов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Длительные переговоры с Магомедом Оздоевым тоже не привели к результату, который был бы публично озвучен клубом или самим игроком. Хотя, например, о продлении контрактов Алексея Сутормина и Александра Ерохина объявили ещё до завершения сезона. Таким образом, слухи о расставании с Оздоевым всё больше напоминают правду.

Дзюба – седьмой в этом компании после Ракицкого, Ловрена, Алипа, Оздоева и двух голкиперов. Уже известно, что экс-капитан сборной России отказался идти на значительное понижение зарплаты, он готов попрощаться с Санкт-Петербургом. Впрочем, и Артёмом список, возможно, не исчерпывается. Наши коллеги из «СЭ» писали, что Вильмар Барриос и Вендел могут уйти в случае, если клуб получит хорошие предложения по ним. А ведь это две ключевые фигуры в центре поля! На днях Вендел, как и остальные бразильцы «Зенита», заявил, что останется в команде, но кто знает, что на самом деле на уме у выступающих в РПЛ легионеров? В худшем для Семака случае придётся менять минимум 40% состава.

Очевидно, в «Зените» вместо ушедших легионеров появятся новые, которые готовы ехать в Россию. Если примут лимит «13 в заявке, 8 на поле», это упростит работу петербургского клуба на трансферном рынке. С другой стороны, увеличивать количество иностранцев в составе рискованно: при самом неблагоприятном развитии событий можно вдруг остаться без половины состава. В любом случае чемпионы России должны продолжать делать ставку на покупку относительно молодых легионеров, имеющих потенциал роста трансферной стоимости, а не «едущих с рынка» игроков типа Клаудио Маркизио или того же Ловрена.

Ещё один актуальный вопрос после отстранения России от еврокубков: как УЕФА будет регулировать финансовый фэйр-плей в отношении «Зенита» и остальных в РПЛ? По имеющейся информации, петербургский клуб, попадая в Лигу чемпионов, получал от организации разрешение уходить в трансферное окно в минус € 40 млн, чтобы расходы не превышали установленный потолок. И, судя по всему, в «Зените» ни разу не использовали это разрешение на сто процентов (скажем, выплаты на трансфер Малкома за те же € 40 млн разбили на несколько лет). Значит, у сине-бело-голубых есть резервы для приобретения качественных новичков.

В летнее трансферное окно руководству «Зенита» придётся как следует поработать. А Семак должен продолжить строить команду, которая, будем надеяться, выстрелит в Европе осенью 2023-го. Президент УЕФА Александар Чеферин явно не хочет продления бана России.