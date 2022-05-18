Наконец-то финал еврокубка с полными трибунами! 150 тысяч болельщиков заполонили Севилью

В Испании играют матч за трофей Лиги Европы. За победу сражаются «Айнтрахт» и «Рейнджерс». Для обоих клубов это историческое событие, поэтому болельщики максимально ответственно отнеслись к выезду. И на время финала Севилья превратилась в столицу футбола. По неофициальным данным, в город приехали порядка 150 тысяч болельщиков обеих команд. Хотя стадион «Рамон Санчес Писхуан» вмещает 43 883 зрителя.
Со времён пандемии и закрытых границ это первый финал большого еврокубка, когда никаких масок и дистанции! Хотя стадион во время матча будет чётко поделён на два цвета.
Для фанатов «Айнтрахта» устроить массовый выезд вообще не проблема. Схема «обкатана» ещё на Барселоне, где теперь пугают детей сказкой о том, как 35 тысяч болельщиков сделали «Камп Ноу» домашним стадионом. В Севилье их тоже просто море.
Последний еврокубок (Кубок УЕФА) франкфуртцы выиграли аж в 1980 году. Этот сезон идёт со скрипом в Бундеслиге, так что на финал Лиги Европы пришло заявок в разы больше, чем можно было удовлетворить. Но многие, естественно, попадут в обход официальной квоты.
Вот они уже на стадионе. Традиционно все в одном стиле: белые майки, белые кепки и чёрно-белые шарфы. Вау!
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Был и мощный предматчевый перфоманс. По слухам, он обошёлся фанатам «Айнтрахта» в 50 тысяч евро. А везли всю эту красоту на 7 грузовиках!
Перфоманс болельщиков «Айнтрахта»
Фото: Getty Images
На другой стороне — всюду синий цвет. Для «Рейнджерс» это тоже большое возвращение. Финал Кубка УЕФА у них был относительно недавно, в 2008 году, но тогда остался за «Зенитом». Затем клуб пережил вылет из высшего дивизиона, проблемы с финансами и реинкарнацию. И вот «Рейнджерс» снова идёт за еврокубком, а с ним и его болельщики!
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Ещё больше фотографий болельщиков с финального матча Лиги Европы — в нашей фотогалерее.
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