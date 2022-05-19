«Я плакал, принимая это решение». Фернандес и ещё 8 игроков, рано завязавших с футболом

Защитник ЦСКА Марио Фернандес объявил, что приостанавливает карьеру. Ему всего 31 год, но для себя бразилец давно решил: до 40 он играть точно не будет. «Думал, что поиграю до 30, и так уже превзошёл отмеченный для себя период. Сейчас планирую, что 32-33 года – мой предел», – говорил он в интервью «СЭ».

Марио Фернандес защитник ЦСКА «В последнее время я чувствую колоссальную накопившуюся усталость и огромное изнеможение и уже не могу больше давать всё то, что всегда отдавал на благо ЦСКА в прошлые годы. Я уже 13 лет профессионально занимаюсь футболом, из них 10 лет провёл в ПФК ЦСКА. Настало время побыть с семьёй. К тому же, как вы, наверное, уже знаете, в этом году у нас родится сын».

В его случае, конечно, нет ничего удивительного – в мировой истории есть много футболистов, которые заканчивали и раньше. Чаще всего причиной тому становились регулярные травмы, но бывало, что на решение влияла накопившаяся усталость от футбола.

🇦🇷 Габриэль Милито

Карьера (1997-2012): «Индепендьенте», «Сарагоса», «Барселона», «Индепендьенте».

Трофеи и достижения: чемпион Аргентины (2002), чемпион Испании (2008/20009, 2009/2010, 2010/2011) Кубок Испании (2004, 2009), Суперкубок Испании (2004, 2009, 2010), Лига чемпионов (2008/2009, 2010/2011), Суперкубок УЕФА (2009), клубный ЧМ (2009).

Возраст завершения карьеры: 31.

Милито рано завязал с футболом из-за постоянных травм коленей: они преследовали его с самого начала карьеры. В 2001 году он порвал «кресты», из-за чего пропустил девять месяцев, а вернувшись, почти сразу снова слёг ещё на четыре – из-за разрыва внешнего мениска на той же правой ноге. Проблемы оказались тогда настолько серьезными, что из-за последствий травм Милито не прошёл медосмотр в мадридском «Реале» в 2003-м: врачи клуба посчитали, что колено не выдержит три игры в неделю.

Габриэль Милито Фото: Denis Doyle/Getty Images

В 2008-м, уже играя за «Барселону», он снова порвал кресты. Ожидалось, что восстановление займёт примерно девять месяцев, но в итоге оно растянулось на полтора года. Сначала ему сделали одну операцию: с левого колена удаляли часть надколенника и делали пересадку на правое – к этому пришлось прибегнуть из-за последствий старой травмы. Спустя полгода оказалось, что надо делать повторную операцию, потому что никаких улучшений не было. Милито вернулся на поле спустя почти 600 дней, но быстро стало понятно, что прежней пользы команде он уже не принесёт. Когда аргентинец ещё дважды выбыл на месяц из-за очередных проблем с коленом, стало понятно – «Барсе» он больше не нужен.

Милито вернулся в «Индепендьенте», где отыграл сезон, после чего принял непростое решение всё же завершить карьеру. «Я больше не чувствую себя ни физически, ни морально готовым продолжать, – сказал он тогда. – Уверен, что так будет лучше и для меня, и для клуба».

🇷🇸 Милан Йованович

Карьера (2000-2013): «Войводина», «Шахтёр», «Локомотив», «Стандард» Льеж, «Ливерпуль», «Андерлехт».

Трофеи и достижения: Кубок Украины (2003/2004), чемпион России (2004), чемпион Бельгии (2007/2008, 2008/2009, 2011/2012, 2012/2013), Суперкубок Бельгии (2008, 2009, 2012).

Возраст завершения карьеры: 32.



На Йовановича зимой 2010-го выходили «Милан», «Ювентус» и «Валенсия», но после разговора с Рафаэлем Бенитесом он принял решение поехать в «Ливерпуль». «Когда тебя хотят такой большой клуб и такой великий тренер, выбор не может быть сложным», – рассказывал он в интервью The Athletic.

Но позже Йованович осознал, что совершил ошибку – его карьера в Англии начала постепенно скатываться. Серб приехал в «Ливерпуль» летом – к тому моменту Бенитес, который его приобретал, клуб уже покинул. За весь сезон он вышел на поле всего десять раз – было очевидно, что нужно искать другие варианты. «Если бы мне было 25, я бы точно остался и боролся за свое место в «Ливерпуле», как делал всегда в своей жизни, и я верю, что добился бы успеха. Но мне было 30, и мне нужно было играть», – объяснял он.

Милан Йованович Фото: Alex Livesey/Getty Images

Был вариант с «Ньюкаслом», но Йованович отказался: говорил, что не хотел идти в Англии на понижение. Он хотел подписать контракт с клубом, который бы играл в Лиге чемпионов – так нашёлся вариант с «Андерлехтом». Йованович провёл в Бельгии неплохой второй сезон: забил восемь мячей, отдал 14 результативных передач – по его словам, такие результаты удивили даже членов его семьи. У него была опция продления контракта ещё на год, но он решил, что не будет её активировать. Вместо этого Йованович внезапно решил завершить карьеру. «Я должен был играть ещё три-четыре года, – признался он The Athletic в 2020-м. – Физически прекрасно себя чувствовал. Я и сейчас в хорошей форме – мой вес ничуть не увеличился с тех пор, как я закончил с футболом. Но правда в том, что я был истощён психологически. У меня было восемь операций. Ваш мозг запоминает весь стресс и всё, что с вами происходит, и в конце концов просто выставляет вам счёт: говорит, что дальше лучше жить без такой вещи, как футбол. Так что я просто решил, что с меня довольно».

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ледли Кинг

Карьера (1999-2012): «Тоттенхэм».

Трофеи и достижения: Кубок лиги (1999, 2008).

Возраст завершения карьеры: 31.

Всю карьеру Кинг страдал из-за левого колена – впервые он получил травму в первой игре за «Тоттенхэм» в стартовом составе. «Я играл в полузащите и примерно через 30 секунд столкнулся с Рори Делапом, – рассказывал он The Sun. – После этого мне понадобилась операция, из-за чего я пропустил шесть недель. С тех пор мне постоянно делали операции на левом колене. Можно сказать, что это было началом конца. А ведь тогда прошло всего четыре дня после моего 19-летия».

Клуб на протяжении многих лет водил Кинга к разным специалистам, пытаясь восстановить его левое колено, но всё было безуспешно. Гарри Реднапп в 2009-м сказал журналистам, что футболист никогда не восстановится. «Лекарств нет, – заявил тогда главный тренер «Тоттенхэма». – Нет хряща, нечего оперировать – у него там просто кости. Мы можем лишь только пытаться как-то с этим работать».

Ледли Кинг Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Кинг опухал после матчей, и после каждой игры ему приходилось восстанавливаться неделю: вместо тренировок с командой он проводил время в кабинете у физиотерапевта, пытаясь восстановиться. «Если мы играли в воскресенье, то понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу я был с врачом в зале, пытаясь хоть как-то укрепить мышцы, – вспоминал Кинг. – И так было пять лет!»

Он был готов и дальше жить в таком режиме, но хирург сказал, что это огромный риск: дойдёт до замены коленного сустава. У Кинга просто не осталось выбора: «Я плакал, принимая решение о завершении карьеры. Всегда чувствовал, что мог с этим справиться и пережить ещё один сезон. Но моё колено чувствовало себя просто ужасно».

🇩🇰 Томас Гравесен

Карьера (1995-2008): «Вайле», «Гамбург», «Эвертон», «Реал», «Селтик», «Эвертон».

Трофеи и достижения: чемпион Шотландии (2006/2007).

Возраст завершения карьеры: 32.



После «Эвертона», где Гравесен блистал на уровне лучшего полузащитника лиги, его карьера постепенно пошла на спад. Он провёл сезон в «Реале», дальше был «Селтик», но за два года он так и не смог зарекомендовать себя в команде, поэтому его отдали в аренду в «Эвертон». В итоге шотландский клуб расторг с ним контракт, из-за чего Томас принял решение завершить карьеру. «Возраст и здоровье решают за меня. Я предпочитаю остановиться», – заявил он.

Томас Гравесен Фото: Alex Livesey/Getty Images

🇵🇹 Жорже Андраде

Карьера (1997-2009): «Эштрела», «Порту», «Депортиво», «Ювентус».

Трофеи и достижения: Кубок Португалии (2000/2001), Суперкубок Португалии (2001), Суперкубок Испании (2002), серебро ЧЕ-2004.

Возраст завершения карьеры: 31.



Карьера Андраде развивалась стремительно: в 2002-м, когда он переходил в «Депортиво», за ним лично следил Алекс Фергюсон, в 2004-м у него был вариант с «Челси», в 2005-м им интересовались «Интер», «Милан», «Ньюкасл» и «Реал». Благодаря своей игре португалец попал в число лучших защитников Европы, выступавших не в ведущих клубах. Но всё сломала травма, которую он получил в матче с «Барселоной» в 2006 году – растяжение подколенного сухожилия выбило его из строя на девять месяцев.

Жорже Андраде Фото: Mike Hewitt/Getty Images

В «Ювентусе», в который он перешёл перед сезоном-2007/2008, он сломал коленную чашечку на той же левой ноге: планировалось, что восстановление займёт четыре месяца, но Андраде пришлось делать повторную операцию, из-за чего сроки сдвинулись. Вернувшись, он снова получил ту же травму на предсезонной подготовке. Всего за день до его дня рождения «Ювентус» объявил, что досрочно расторгает контракт. У Андраде был вариант с «Малагой» – он приехал на просмотр, но клуб в итоге решил не заключать с ним соглашение. Больше вариантов у португальца не было, и он объявил о завершении карьеры.

🇵🇹 Мигель Монтейру

Карьера (1997-2009): «Эштрела», «Бенфика», «Валенсия».

Трофеи и достижения: чемпион Португалии (2004/2005), Кубок Португалии (2003/2004) Суперкубок Португалии (2005), Кубок Испании (2007/2008), серебро ЧЕ-2004.

Возраст завершения карьеры: 32.



Мигель провёл за «Валенсию» семь сезонов, но в последнем проиграл конкуренцию и выпал из состава. Новый контракт ему не предложили, поэтому он остался без клуба – для поддержания физической формы португалец одно время тренировался с синдикатом профессиональных футболистов, а после объявил о завершении карьеры.

🇬🇪 Джано Ананидзе

Карьера (2009-2022): «Спартак», «Ростов», «Крылья Советов», «Анортосис», «Ротор», «Динамо» Тбилиси, «Динамо» Батуми.

Трофеи и достижения: Кубок России (2013/2014), чемпион России (2016/2017), Суперкубок России (2017).

Возраст завершения карьеры: 29.

Карьеру Ананидзе испортили травмы: за всё время он пропустил из-за повреждений 2 года и 7 месяцев. Устав от бесконечных восстановлений, Джано принял решение завершить карьеру.

Джано Ананидзе экс-полузащитник «Спартака» и сборной Грузии «Я принял это решение вместе со своей семьёй. Большое спасибо всем, кто был со мной на протяжении всей карьеры. По правде говоря, бесконечные и непрекращающиеся травмы очень утомили. За свою карьеру я много боролся, испытывал много боли, много раз был на операционном столе. Я очень расстроен, но думаю, что уже пора».

🇯🇵 Хидетоси Наката

Карьера (1995-2006): «Сëнан Бельмаре», «Перуджа», «Рома», «Парма», «Болонья», «Фиорентина», «Болтон».

Трофеи и достижения: чемпион Италии (2000/2001), Кубок Италии (2001/2002).

Возраст завершения карьеры: 29.

Хидетоси Наката Фото: Allsport/Getty Images

Японский Дэвид Бэкхем, как его называли, поиграл в Италии, а потом ему надоело – поэтому он и решил закончить с футболом. «Я мог бы играть и дальше, но приходилось бы себя заставлять, – рассказывал он. – Моё правило: жить надо в удовольствие и делать только то, от чего ты реально загораешься. В команде важно чувствовать себя, как в семье, а не как в надоевшем офисе».