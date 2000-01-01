Трапп не только тащит «Айнтрахт», но и делает молоко. Факты о герое финала Лиги Европы

Трапп — мотоциклист

Одно из необычных хобби Траппа — езда на мотоцикле. «Это опасно, но в это время ты предоставлен себе — никто не может тебя отвлечь или позвонить. А когда ветер дует в уши, это просто фантастическое чувство», — говорил вратарь.