Пять неожиданных фактов из биографии Кевина Траппа
У кипера много необычных занятий, помимо игры в футбол.
Трапп хорошо говорит на пяти языках
Кевин — самый настоящий полиглот. Помимо родного немецкого, он знает английский, французский, испанский и португальский языки, а также немного может поговорить на итальянском.
Трапп вышел из знаменитой вратарской школы
Трапп — выпускник академии «Кайзерслаутерна», из которой вышло большое количество топ-вратарей.
У Траппа есть свой бренд соевого молока
Кевин является сооснователем компании Mølk, которая производит и продает соевое молоко. Сначала ему самому пришлось перейти на такую альтернативу, а затем в голову пришла идея о собственном продукте.
Трапп — мотоциклист
Одно из необычных хобби Траппа — езда на мотоцикле. «Это опасно, но в это время ты предоставлен себе — никто не может тебя отвлечь или позвонить. А когда ветер дует в уши, это просто фантастическое чувство», — говорил вратарь.
В «ПСЖ» ему удалось урвать поцелуй Рианны
В 2015-м Трапп познакомился с Рианной: после битвы с «Марселем» известная певица даже отблагодарила голкипера за игру поцелуем!
Трапп не только тащит «Айнтрахт», но и делает молоко. Факты о герое финала Лиги Европы
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