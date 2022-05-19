5 главных чемпионов «Айнтрахта». Возможный форвард ЦСКА и отвергнутые «ПСЖ» и «Баварией»

«Айнтрахт» за всю кампанию Лиги Европы не проиграл ни одного матча. Мало кто (кроме фанатов «Айнтрахта», конечно) ожидал, что клуб из середины таблицы Бундеслиги возьмёт второй по статусу еврокубок. Однако команда Оливера Гласнера провела героический турнир, уложив сильных соперников, в том числе «Барсу». Среди всех выделим пятерых футболистов с особенно драматичной карьерой.

Кевин Трапп

Кевин Трапп с трофеем Фото: Alex Grimm/Getty Images

Воспитанник «Кайзерслаутерна» Кевин Трапп подобрался к топ-уровню именно в «Айнтрахте». После двух ярких сезонов летом 2015-го его забрал «ПСЖ». То был уже набравший мощь «ПСЖ», который мог освободить Ди Марию из «МЮ» за € 63 млн, забрать Курзава у «Монако» за € 25 млн. Трапп обошёлся даже дёшево — в € 9,5 млн.

Парижу требовался хороший вратарь, так как Сальваторе Сиригу не выглядел топом. 24-летний Трапп мало того, что был перспективен, так ещё в то время как раз появился тренд на немецких голкиперов. «Барселона» годом ранее забрала у мёнхенгладбахской «Боруссии» Марка-Андре тер Штегена и вроде как попала в точку.

Трапп в «ПСЖ» Фото: Thananuwat Srirasant/Getty Images

С Траппом не вышло. Точнее, Кевин оказался ещё одним игроком, которому не подошёл статус «ПСЖ». Просто хорошим игроком быть недостаточно, ты должен быть звездой. Тем более на такой позиции, где тебе выдают свитер с №1 и задачу совершать подвиги. Разошлись спокойно. «ПСЖ» занялся дальнейшими (и продолжающимися) поисками Того-Самого-Вратаря. А Трапп вернулся туда, где чувствует себя своим.

Во Франкфурте-на-Майне у Кевина есть всё необходимое: доверие клуба, свой бизнес, семья и мотоцикл. А теперь ещё и еврокубковое золото. В 31 год он ещё вполне может рискнуть и подписаться в какой-то большой клуб. Но есть ощущение, что свой «больше чем клуб» он уже нашёл.

Себастьян Роде

Себастьян Роде в матче с «Рейнджерс» Фото: Chris Brunskill/Getty Images

Другой звездой «Айнтрахта» 2010-х был Себастьян Роде. Его тоже откопали селекционеры в недрах дивизионов, а конкретно в «Киккерс». Во Франкфурте парень сверкнул как бокс-ту-бокс и в 2014 году получил билет в Мюнхен. «Бавария» провернула любимую схему, убедив талантливого игрока перейти свободным агентом.

Плюс такой схемы: на тебя не давит ответственность выплаченной суммы. Минус: не давит она и на тренерский штаб. В чемпионстве-2014/2015 есть заслуга Роде: он отдал пять голевых, добавлял Гвардиоле вариантов в полузащите. Однако в целом Себа был игроком около основы, конкуренция в «Баварии» была чересчур мощной.

Роде (справа) в «Баварии» Фото: Johannes Simon/Getty Images

Поскольку сидеть на скамейке не в его характере, Роде твёрдо решил уйти и выбрал конкурента. Томасу Тухелю импонировали трудолюбие и энергичность полузащитника. Проблема была в том, что сам Тухель уехал из Дортмунда в следующем сезоне. В общем, тоже не получилось: проблемы в команде, травмы, Роде даже вляпался в историю с лишним троллингом своего тренера Петера Штегера. «Учитывая, как Штегер ведёт себя в раздевалке в последнее время, мы ждём назначения нового тренера на следующий сезон», — выдал Роде после одного из матчей. Высказывание получилось пророческим, но в «Боруссии» были сильно недовольны, что футболист позволяет себе такое.

Зимой-2019 Роде пошёл по пути Траппа: сначала подписался в аренду, а летом уже полноценно вернулся в «Айнтрахт». Именно с его рассечения и окровавленной головы начался финал Лиги Европы. Однако капитан не мог пропустить этот матч и сыграл бы даже без головы.

Рафаэль Борре

Рафаэль Борре отмечает гол в финале Лиги Европы Фото: Maja Hitij/Getty Images

Предполагалось, что Рафаэль Борре станет «новым Фалькао», когда «Атлетико» подписал его у «Депортиво Кали» в 2015 году. Контракт на 6 лет, солидно! Была даже презентация с футболкой.

Сначала Борре вернулся в «Депортиво» в аренду – вроде как ему ещё было рано в «Атлетико». «Он пришёл к нам, когда был ещё очень молод, но с тех пор его развитие было феноменальным», — говорил Диего Симеоне.

Однако затем Борре отправили в «Вильярреал». И тоже как бы объяснимо: набраться опыта, адаптироваться в Ла Лиге. Получилось не то чтобы круто (30 матчей и 4+2), но решения принимались как-то очень быстро. В июне 2017-го Борре вернулся из аренды, а уже в июле его продали в «Ривер Плейт».

Борре в игре за «Ривер Плейт» Фото: Mario Sar/Getty Images

Почувствовав доверие, Борре снова заискрил и стал лучшим бомбардиром аргентинской Примеры — 2019/2020, взял парочку трофеев. Летом 2021 года нападающего заманивал ЦСКА. Рафа становился свободным агентом, так что выбирать было из чего. Помимо армейцев, звали в «Краснодар», «Бешикташ» и «Айнтрахт». Германия показалась ему более перспективной.

Одной из причин, вероятно, было умение «Айнтрахта» прокачивать форвардов. Только за последние три сезона: Ребич ушёл в «Милан» (за € 6,7 млн), Андре Силва — в «Лейпциг» (€ 23 млн), Аллер — в «Вест Хэм» (€ 50 млн), Йович — в «Реал» (€ 63 млн).

Интересно, что в «Атлетико» думают о Борре теперь.

Филип Костич

Пожалуй, один из самых недооценённых атакующих футболистов в Европе. Проблема в том, что Филипу Костичу уже 29 лет, а в его резюме ещё нет топ-клуба. «Раднички», «Гронинген», «Штутгарт», «Гамбург», «Айнтрахт» — всё это, конечно, достойные команды. Но ведь были слухи про дортмундскую «Боруссию», «Валенсию», даже «Ливерпуль». Потенциал у Костича явно на уровне.

Филип Костич Фото: Maja Hitij/Getty Images

Ладно потенциал, вот статистика. В последние четыре сезона Костич отдаёт не меньше 10 голевых в Бундеслиге. В прошлом сезон вообще набралось 17 ассистов. Кроме того, он в топ-5 игроков по ожидаемым передачам и лучший по количеству кроссов. Ему, конечно, помогают особенная роль левого вингбека плюс стандартные положения. Однако стабильность поражает.

Контракт с «Айнтрахтом» действует ещё год, и это хороший повод всё-таки попробовать себя в статусной команде. Ещё весной свой интерес обозначил «Интер».

Макото Хасебе

Здесь просто дань уважения. 38-летний Макото Хасебе выходит на замену в финале ЛЕ, и у него не самая простая позиция. А вообще у японца в этом сезоне 18 матчей в Бундеслиге (10 полных) и семь в ЛЕ (четыре полных).

Макото Хасебе Фото: Alex Pantling/Getty Images

Хасебе — живая легенда Бундеслиги. Ни один футболист из Азии не сыграл в Германии больше матчей (358). И в Бундеслиге нет более возрастного действующего полевого игрока.

У японца очень прагматичный подход. Чтобы играть дольше, Макото сменил позицию и опустился ниже в оборону. «Он очень много работает над своим телом и ставит футбол на первое место, — объясняет другие нюансы спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич. — Тот факт, что в его возрасте он по-прежнему является ключевым игроком и по-прежнему незаменим для команды, исходит от его высокопрофессионального отношения».