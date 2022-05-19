Что там с корзинами ЛЧ без российских клубов? «Айнтрахт» – в первой, «Ливерпуль» – не факт

Немецкий «Айнтрахт» выиграл Лигу Европы. Теперь стало понятнее, какими будут корзины при жеребьевке групп следующей Лиги чемпионов. Вот так выглядит топ-8 команд по клубному рейтингу УЕФА за последние пять лет:
Все эти восемь команд пробились в новый сезон Лиги чемпионов, но далеко не все попадут в первую корзину при жеребьевке ЛЧ. Там забронированы места для чемпионов топ-6 лиг и ещё два места для победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы. В случае, если победитель ЛЧ пробился и через национальный чемпионат, в первую корзину отправится чемпион седьмой по рейтингу лиги. Таким образом, вот так будет выглядеть первая корзина:
- «Айнтрахт»
- «Реал»
- «Бавария»
- «ПСЖ»
- «Порту»
- «Милан» (или «Интер» – зависит от победителя чемпионата)
- «Манчестер Сити» (или «Ливерпуль» – зависит от победителя чемпионата)
- «Ливерпуль» (или «Аякс», если в финале ЛЧ победит «Реал»)
Жирным выделены клубы, которые гарантировали себе место во второй корзине. Хотя ещё большой вопрос: слабее ли вторая корзина? В неё попадут такие команды:
- «Челси»
- «Барселона»
- «Ювентус»
- «Атлетико»
- «Севилья»
- «РБ Лейпциг»
- «Тоттенхэм» (или «Арсенал», зависит от чемпионата)
- «Ливерпуль» или «Аякс» (ну или «Сити», если упустит чемпионство)
Отметим, что чемпионство для «Милана» принципиально важно и в контексте жеребьевки. Команда окажется либо в первой корзине, либо, скорее всего, в четвёртой (хотя есть шансы на третью). У «Милана» низкий рейтинг, потому что он не участвовал в трёх сезонах еврокубков из последних пяти.
А ещё теперь можно назвать команды с самым высоким рейтингом, которые пролетели мимо следующей Лиги чемпионов: «Манчестер Юнайтед» (105), «Рома» (98), «Вильярреал» (78), «Лион» (75), «Аталанта» (66,5). Если бы «Зенит» (46) не отстранили от Лиги чемпионов, то он был бы, скорее всего, в четвёртой корзине (зависело бы от квалификации загребского «Динамо», «Рейнджерс», «Бенфики» и других клубов с более высоким рейтингом, чем у «Зенита»).
- 19 мая 2022
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