«Как его будут эвакуировать из Казани?» Судью игры «Рубина» хотят поменять из-за Слуцкого

В эту субботу состоится последний тур РПЛ, и нас ждут сразу две важнейшие игры: в матче «Динамо» и «Сочи» решится, кто из двух команд возьмёт серебро, а на «Казань-Арене» «Рубин» и «Уфа» будут биться за сохранение прописки в РПЛ. Для Леонида Слуцкого это важнейший матч в этом сезоне, потому что при поражении команда напрямую вылетит в ФНЛ.

К переживаниям главного тренера «Рубина» добавилось ещё одно: судить матч с «Уфой» назначили Сергея Иванова – арбитра, с которым у Слуцкого давняя история конфликта.

Слуцкий ругался с Ивановым каждый год с момента своего назначения (это было в декабре 2019-го). В этом — ещё нет

2020-й. Август, 1-й тур. Игра с «Локомотивом» (0:2). В первом тайме Иванов не ставит пенальти после того, как Мацей Рыбус подтолкнул Ивана Игнатьева, из-за чего тот врезался в Маринато Гильерме. Слуцкий взбесился: настолько, что после свистка что-то долго высказывал арбитру. За это в начале второго тайма Иванов показал главному тренеру «Рубина» красную карточку. Всё своё недовольство Слуцкий высказал на пресс-конференции – он потребовал, чтобы арбитра дисквалифицировали.

Сергей Иванов показывает красную карточку Леониду Слуцкому Фото: РИА Новости

«Иванов утверждает, что 11-метрового не было. Я работаю футбольным тренером больше 30 лет – на мой взгляд, в этом эпизоде пенальти даже не обсуждается. Ещё – красная карточка Рыбусу, потому что он делал движение никак не в мяч. Я спрашиваю: почему не смотрели VAR? Он говорит: неочевидный момент. Какой же момент должен быть очевидным, кто-нибудь может мне объяснить, чтобы смотреть VAR?!

Если пенальти был, я требую, чтобы Иванова дисквалифицировали до конца сезона, лучше пожизненно, потому что он утверждает, что пенальти не было. Хотя более очевидного пенальти сложно придумать. Они нас всех считают идиотами. Они не объясняют правила. Ведут себя так, как считают нужным», – сказал тренер.

ЭСК признал решение Иванова не назначать пенальти верным, а Слуцкого КДК оштрафовал на 200 тысяч рублей.

2021-й. Сентябрь, 8-й тур. Матч с «Зенитом» (1:3). Слуцкий реагировал на каждую помарку арбитра – ему казалось, что Иванов не реагирует на фолы соперника. На 62-й минуте главный тренер «Рубина» получил за разговоры первую жёлтую, спустя 15 минут – вторую. Пресс-конференция снова получилась эмоциональной – на этот раз Слуцкий заявил, что Иванов профнепригоден и его вообще нужно убирать из судейства.

Эмоции Леонида Слуцкого Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Я не согласился с его решениями, – сказал он. – И, кстати, его не оскорблял, не использовал ненормативную лексику. Я сказал, что он пропускает огромное количество фолов, что зрители приходят смотреть на игру Кварацхелии, или Малкома, или Дзюбы, но не на судейство господина Иванова. На что он мне показал жёлтые карточки.

Я не считаю случайностью то, что у меня с 2006 года было одно удаление, когда я работал в «Москве». После этого почти 600 матчей в карьере на высшем уровне меня никто не удалял, даже в «Витессе». Два раза у меня удаление из трёх за 15 лет, и оба раза это делает Иванов. Я не считаю это случайностью. Он преднамеренно искал моменты.

Надо человека убирать: он либо личные отношения переносит на профессиональную работу, либо профнепригоден. Его работа не может измениться, ему же не 16 лет, чтобы он прогрессировал. Даже матчи, которые мы выигрывали, он всегда судил безобразно. Я бы с удовольствием отвёл судью Иванова. Из ныне действующих судей я его считаю самым слабым с огромным отрывом».

Иванов на следующий день в интервью «СЭ» сказал, что у него нет личного конфликта со Слуцким – наоборот, он относится к главному тренеру «Рубина» с уважением и готов лично объяснить каждое принятое им решение.

Странно, что именно Иванов получил назначение на важнейшую игру. Как такое вообще допустили?

«Не знаю, с чем связано назначение Иванова на наш матч. Но что теперь поделаешь? Хотя решение действительно странное, особенно на сверхважную встречу сезона», – цитирует Слуцкого «БИЗНЕС Online».

Назначения, по словам главы департамента судейства Павла Каманцева, готовит Николай Иванов. Обсуждения идут коллективно, при этом каждый раз учитывается «ряд ограничений», среди которых есть и медийный принцип. Но, как рассказал Каманцев, он не является главным критерием.

«А если арбитр работает хорошо, но его не любит, скажем, президент клуба? Нам лучше ставить того, кто хуже отработал последние два тура? Он в плохой форме и может стать ещё одним опальным судьёй», – сказал глава департамента в интервью «Чемпионату».

При этом со Слуцким подобная история происходит не в первый раз: в марте судить матч «Рубина» поставили Виталия Мешкова, с которым у главного тренера тоже конфликт – в мае 2021-го арбитр отказался пожать ему руку и отвернулся. Слуцкий ругался на него и год назад, и в этот раз: назвал его «пародией на судью», которые и «губят наш футбол».

Позже президент РПЛ Ашот Хачатурянц признал, что нельзя было назначать Мешкова на матч «Рубина»: «Это огромная ошибка судейского департамента, недопустимая вещь. На эмоциональном уровне не нужно быть Вангой, чтобы предсказать этот конфликт».

Каманцев сказал в интервью «Чемпионату», что это решение принимали иностранцы – мол, они могли быть не в курсе конфликта. Но при этом добавил, что все ограничения – в том числе и медийные скандалы – добавляются в некие таблички и ранжируются. Тогда почему в этот раз этот момент не был учтён?

Загадка.

Арбитр Игорь Федотов считает, что назначение Иванова на субботний матч – «просто подстава».

Игорь Федотов футбольный арбитр «Любая ошибка, а если ещё и результативная и не в пользу «Рубина» – и я даже не знаю, как они будут эвакуировать его из Казани, – сказал он «Чемпионату». – Слов нет. Это центральный матч тура, у бедного Слуцкого после этой новости снова волосы выпали, наверное. Принесли и подложили сами себе грабли. Любой свисток – будет наезд, будут стычки и, если что-то случится против «Рубина» – будет мощнейший взрыв. Давление на Иванова просто беспрецедентное. Они могут его просто разменять, убрать после такого. Это просто необъяснимо. Что, нельзя было назначить Карасёва или Безбородова с Кукуяном на эту игру? Если «Рубин» вылетит, то из Иванова сделают очередную жертву».

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Сегодня история получила продолжение: гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов заявил «Чемпионату», что разговаривал с боссом «Рубина» Рустемом Саймановым о возможной замене арбитра:

– Я сегодня на собрании лиги предложил поменять главного судью матча. Рустем Сайманов слышал моё предложение. Мы готовы пойти на то, чтобы заменили арбитра встречи. Я сам лично это сделал, чтобы в матче не было никаких инсинуаций. Это все слышали. За матчем «Рубин» — «Уфа» будут очень серьёзно следить. Ашоту Рафаиловичу это было доложено при всех. Я предложил – если это возможно, мы будем не против.