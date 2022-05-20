Футболист из России стал чемпионом в Германии. А теперь вернётся в «Зенит»

Летом 2021-го полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов неожиданно перешёл в «Шальке». Клуб вылетел из Бундеслиги, оказался в долгах и собирал разных футболистов в аренду. В основном для обоймы, но с перспективами получить шанс в основе. Вот в Питере и воспользовались случаем – предложили на просмотр четырёх игроков из академии. Немцев заинтересовал именно центральный полузащитник Михайлов. Сначала они пригласили его на сбор. Юноша понравился тренеру и менеджменту. И в июле клубы объявили о годичной аренде футболиста. Отдельно подчёркивалось, что в этом нет спонсорской связи (до недавнего времени «Газпром» был партнёром «Шальке»), а исключительно спортивная история. Более того, в «Зените» рассчитывали, что Михайлов действительно получит шанс и попробует закрепиться во второй Бундеслиге.

Ярослав Михайлов Фото: Getty Images

Сначала всё шло здорово. Почти по сценарию мечты. В первом же матче с «Хольштайн Киль» 19-летний юноша вышел на замену и отдал голевую передачу. А уже через неделю в матче Кубка Германии он забил гол «Филлингену 08». Да, тогда был разгром, но сам факт очень важен. Ещё пару месяцев назад Ярослав играл в молодёжном первенстве, а уже сейчас – на взрослом уровне в очень сильной второй Бундеслиге. Но красивая история быстро прервалась. Руководство «Шальке» взяло ещё нескольких более опытных игроков (в итоге на его позицию было четыре конкурента), и к началу сентября Михайлов сел в глухой запас. Потом ещё три матча в октябре, травма, а в 2022-м в общей сложности 108 минут на поле. И ни одного полного матча за команду в целом. Но полузащитник заранее говорил, что для него важно понять, как работают в Европе. И вряд ли он рассчитывал на быстрый запуск полноценной карьеры.

«Даже подумать не мог, что через месяц после окончания сезона в молодёжном первенстве мне поступит такое предложение. Здесь на тренировках к тебе более требовательны, чем в России. Например, если ты где-то не добежал – напихает не только тренер, но и игроки. В «Шальке» команда – одно целое. Или ты где-то хорошо сыграл – тебя все похвалят. Просят подходить к тренеру или к игрокам, если что-то непонятно. Пытаются максимально расположить к себе, чтобы комфортно было всем. Здесь совсем другой менталитет.

Что еще впечатлило – длительность тренировок: занимаемся по три-четыре часа. А перед завтраком всё время проходим тестирования на мышцы: проверяют нашу силу рук. Ещё растяжкой занимаемся каждое утро.

Виктор Паульссон, опорный полузащитник, мне постоянно подсказывает на тренировках, говорит, когда мне надо бежать, когда – стоять. Поддерживает в бытовом плане. Меня вообще все в «Шальке» поддерживают, без этого было бы гораздо сложнее», – говорил он Sport24.ru после перехода.

Ещё один важный факт, который, возможно, повлиял на игровое время Михайлова – смена главного тренера по ходу сезона. В начале года клуб окончательно разочаровался в Димитриосе Граммозисе, убрал не только его, но и всех тех, кого он привёл. Сменивший его Михаэль Бюскенс сначала держал Ярослава в запасе, а с апреля даже не включал в заявку.

Но «Шальке», несмотря на сложности с составом, всё-таки взял титул чемпиона второй Бундеслиги. И в следующем сезоне сыграет в элите. А Михайлов даже сфотографировался с трофеем, хоть и даже в ничего не решающем последнем матче в заявке его не оказалось.

Ярослав Михайлов (третий слева) празднует свой титул с партнёрами по команде Фото: Getty Images

В немецком клубе уже сообщили, что игрока не оставят на следующий сезон. Учитывая количество игрового времени – неудивительно. Плюс у «Шальке» сейчас действительно перебор футболистов – семь игроков вернутся из аренд, некоторых они всё-таки выкупят, но не Михайлова. Осложняет ситуацию и то, что в клубе большой долг, который составляет около € 100 млн. Поэтому к любым трансферам «Шальке» подходит очень внимательно.

«Мы не можем взять с собой всех, кто помогал нам подняться в элиту. Это тяжёлый эмоциональный момент, но с некоторыми придётся попрощаться», – сказал спортивный директор клуба Рувен Шрёдер, комментируя в том числе окончание аренды Михайлова.

«Чемпионат» пообщался с Андреем Аршавиным о сезоне Ярослава в Германии.

— Конечно, хотели, чтобы он сыграл больше, – сказал Андрей, – мы были всё время с ним на связи. В целом он доволен тем, что побывал там, поварился за границей — в других условиях и во взрослой команде. С уходом спонсора он ещё несколько раз по инерции попал в заявку, а затем, так понимаю, не по спортивному принципу вообще перестал это делать. Всё равно благодарны руководству «Шальке». На бытовом уровне у нас с ними нормальный контакт. Думаю, что Ярик получил неоценимый опыт, который пригодится ему в будущем.

— Можно ли сказать, что оказался не готов к уровню чемпионата второй Бундеслиги?

— Это трудно оценить. Если бы не произошло это событие, то всё было бы по спортивному принципу. В плане человеческом, по самоотдаче — все отзывы из Германии по нему положительные.

— В чём он прибавил за год?

— Думаю, заматерел. Надеюсь, более-менее выучил немецкий язык. Понял, что взрослый футбол — совсем другой. Там нужно играть быстрее, в нём иные требования. Всё равно с позитивом смотрю на это.



— Какие отзывы тренеров?

— Воспитанный парень, с ним не было проблем. Самоотдача на 100%. Минус — только молодость, чуть опыта не хватает. В остальном всё по нему отлично.



— Каково его будущее? Возвращение в «Зенит»?

— Всё будет зависеть от частного случая. Мы бы хотели, чтобы наши футболисты напрямую попадали в главную команду, но уровень конкуренции в основном составе очень высокий. Именно поэтому путь Михайлова, Кравцова, Хотулёва, Васильева, Щетинина, Гойло и других тоже продуктивен — это всё показатель эффективности Академии «Зенита». Ярослав начнёт сборы после возвращения с главной командой, а дальше всё будет зависеть от него и от того, что скажет Сергей Богданович и сколько будет готов предоставить ему игрового времени в следующем сезоне. Если мало, то уйдёт в аренду либо будет играть по надобности, чтобы получать практику. В «Зените-2» он не останется.