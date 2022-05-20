Великое будущее обеспечено. Самый дорогой игрок мира достаётся «Реалу» за бесценок

Килиан Мбаппе — самый дорогой футболист мира. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость француза оценивается в € 160 млн. В нынешнем сезоне 23-летний нападающий забил 36 голов и отдал 21 передачу в 44 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. В целом Килиан поучаствовал в 71 голе в этом сезоне. Форвард добился лучшего результата в XXI веке среди всех французских футболистов. Он превзошёл показатели экс-нападающего «Арсенала» Тьерри Анри, который за клуб и сборную в сезоне-2002/2003 набрал 68 очков по системе «гол+пас».

Мбаппе этим летом покинет Париж и подпишет контракт с «Реалом». Зарплата игрока за сезон составит € 25 млн после уплаты налогов (€ 50 млн до вычета налогов). Также в соглашении предусмотрен подписной бонус в размере € 100 млн. Таким образом, Мбаппе станет самым высокооплачиваемым игроком в «Реале». В нынешнем сезоне больше всех в Мадриде зарабатывает Эден Азар — € 14,5 млн за сезон.

«ПСЖ» уже фактически смирился с потерей Мбаппе. Клубный онлайн-магазин французского клуба прекратил продажу игровых футболок нападающего. Ещё на прошлой неделе «ПСЖ» был уверен, что убедит Килиана остаться, и делал всё, чтобы уговорить его. Мбаппе предложили огромный контракт (по слухам – € 4,9 млн в месяц) и 100% дохода от имиджевых прав, а также пообещали усилить состав и отдать ему капитанскую повязку.

Но усилия «ПСЖ» оказались тщетными. Клуб уже даже не предпринимает попыток удержать 23-летнего форварда. Деньги никогда не были решающим фактором для Мбаппе. Килиан всегда хотел оказаться в «Реале», и сейчас в «ПСЖ» окончательно смирились с тем, что он исполнит свою мечту.

Скорее всего, Мбаппе до конца следующей недели расскажет о своём будущем, объявив об уходе из «ПСЖ» до финала Лиги чемпионов, который состоится 28 мая. 21 мая «ПСЖ» примет «Метц» в 38-м туре Лиги 1 – эта игра станет для француза последней в составе парижан. «Реал» объявит о трансфере уже после финала ЛЧ с «Ливерпулем».

Килиан Мбаппе в матче с «Реалом» Фото: Getty Images

Мбаппе присоединится к «Реалу» в качестве свободного агента. Подписной бонус солидный, но самый дорогой игрок мира достаётся мадридцам фактически за бесценок по современным меркам. В 2009 году «Реал» подписал Криштиану Роналду и Карима Бензема за общую сумму в € 129 млн. Эти трансферы сполна окупили себя. Наибольшее количество голов в истории клуба забили именно Роналду (450) и Бензема (323). Наибольшее количество передач в истории тоже отдали данные футболисты: Бензема – 159, Роналду – 131.

Мбаппе наверняка превзойдёт Бензема и Роналду по ключевым статистическим показателям в «Реале», если задержится в Мадриде надолго. У молодого форварда есть все задатки для того, чтобы стать знаковой личностью для клуба и обеспечить ему великое будущее. В этом уверены нынешний главный тренер «Реала» Карло Анчелотти и бывший наставник «сливочных» Фабио Капелло.

«Я думаю, что будущее клуба уже написано. С таким президентом будущее уже написано. Это значит, что Мбаппе переходит в «Реал»? Я такого не говорил», — завуалированно высказался Анчелотти, при этом ясно намекнув на предстоящее объявление громкого трансфера.

Фабио Капелло бывший тренер «Реала» «О переходе Мбаппе говорят уже очень много, но если он состоится, то это будет отличное приобретение для «Реала». Мбаппе молод и очень талантлив, один из лучших футболистов в мире в своём возрасте. Килиан станет будущим для «Реала» на многие годы, их дуэт с Бензема будет отлично смотреться в атаке».

Объявления самого громкого трансфера года ждать осталось недолго. По информации L’Equipe, Килиан уже в это воскресенье, 22 мая, назовёт клуб, в котором продолжит карьеру. Это произойдёт в эфире телеканала TF1 в ходе передачи Telefoot. В следующем сезоне за Мбаппе в «Реале» будет очень интересно наблюдать. 34-летний Бензема наработал на «Золотой мяч» в этом году, но ему наверняка придётся хотя бы немного уйти в тень более молодого и перспективного соотечественника.