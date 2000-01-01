Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?
Подсчитывал проект The Analyst. Что оценивали: важнейшие действия в атаке — голевые и предголевые моменты.
Рейтинг выстроен от 10-го места к первому. ►►
Рейтинг выстроен от 10-го места к первому. ►►
10. Жоау Канселу, «Манчестер Сити» — 74 голевых и предголевых момента
3138 минут сыграно за весь сезон. ►►
9. Гарри Кейн, «Тоттенхэм» — 78 голевых и предголевых моментов
3142 минуты сыграно за весь сезон. ►►
8. Трент Александер-Арнольд, «Ливерпуль» — 79 голевых и предголевых моментов
2763 минуты сыграно за весь сезон. ►►
7. Джек Грилиш, «Манчестер Сити» — 83 голевых и предголевых момента
1917 минут сыграно за весь сезон. ►►
6. Букайо Сака, «Арсенал» — 90 голевых и предголевых моментов
2913 минут сыграно за весь сезон. ►►
5. Кевин Де Брёйне, «Манчестер Сити» — 92 голевых и предголевых момента
2115 минут сыграно за весь сезон. ►►
4. Мохамед Салах, «Ливерпуль» — 93 голевых и предголевых момента
2729 минут сыграно за весь сезон. ►►
3. Бернарду Силва, «Манчестер Сити» — 99 голевых и предголевых моментов
2791 минута сыграна за весь сезон. ►►
2. Мартин Эдегор, «Арсенал» — 102 голевых и предголевых момента
2701 минута сыграна за весь сезон. ►►
1. Бруну Фернандеш, «МЮ» — 109 голевых и предголевых моментов
3028 минут сыграно за весь сезон.
Топ-10 креативщиков сезона в АПЛ. Де Брёйне не на первом месте!
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