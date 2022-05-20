Трансфер Бакаева в «Зенит» станет фиаско. Для всех без исключения

Накануне российские СМИ прогремели новостью о том, что Бакаев в скором времени перейдет в «Зенит». И пусть почти сразу официальная сторона (да и сам игрок) опровергла эту информацию, заявив, что с петербургским клубом никакой договорённости нет, все мы всё прекрасно понимаем. Да даже из цитат представителя футболиста Германа Ткаченко можно вычленить пару важных нюансов:

— «Спартак» не ведёт переговоров с Бакаевым, они фактически заморожены;

— футболист и его агент «изучают рынок» и готовятся предпринимать дальнейшие шаги. Они уже сейчас имеют право подписывать контракт с кем угодно, но понятно, что объявлять о намерениях официально пока не лучшее время – всё-таки Бакаеву, возможно, предстоит сыграть ещё за «Спартак» в финале Кубка России.

Зелимхан Бакаев в матче с «Зенитом» Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

А теперь подкрепим цитаты банальными наблюдениями: в России не так уж и много клубов, которые смогли бы удовлетворить финансовые запросы Бакаева и его спортивные амбиции. Где-то, как в «Краснодаре», не всё в порядке с деньгами. Где-то, как в «Локомотиве», руководящий пост занимает бывший агент Зелимхана. При нём же в «Спартаке» у футболиста был тяжелейший период. ЦСКА – маловероятная история. «Сочи» — неплохо, но вряд ли предел мечтаний. «Динамо»? Не исключено, что интерес возобновится. «Рубин» и воссоединение с братом? Смешно, учитывая сегодняшнее положение казанцев.

Выбор на футбольном рынке кажется ограниченным, поэтому «Зенит», традиционно готовый собирать самых интересных игроков с российским паспортом, действительно выглядит наиболее очевидным вариантом. И переход Бакаева туда, каким бы возмутительным ни казался этот сценарий, вполне может состояться уже через пару недель.

Но большой вопрос, что это даст клубу и самому футболисту.

Ещё раз о странном решении «Спартака»

Пару недель назад мы писали текст по поводу Бакаева и «Спартака» — и удивлялись, что клуб не заинтересован даже в ведении переговоров и поиске компромиссов. Видимо, красно-белые уверены, что запросы игрока несоизмеримы с его уровнем футбола и они запросто найдут исполнителя сильнее.

С тех пор ничего не изменилось: никакого диалога нет, Бакаев вроде бы имеет игровую практику, но либо его меняют после 60-й минуты (иногда замены смотрятся очень странно), либо не выпускают в старте в принципиальных матчах (например – с «Зенитом»).

Бакаев всё ещё остаётся лучшим в «Спартаке» по количеству передач под удар и созданных моментов (причём с отрывом от преследователей), входит в тройку по объёму дриблинга (с Мозесом и Айртоном). И, кажется, не было игр, в которых Бакаев не отмечался хотя бы парочкой интересных действий. Да, от него идёт много брака, потерь и лишних эмоций – но при всём этом он способен творить.

Зелимхан Бакаев и Паоло Ваноли Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

И сильнее всего удивляет как раз то, что «Спартак» с его пёстрым набором, даже перебором обычных универсалов-работяг в средней линии (а ещё ведь могут вернуться Крал, Тиль и очень ограниченный Ларссон), готов отказаться от футболиста, способного выполнить обостряющий пас любого типа, наделённого скоростью и дриблингом, исполняющего стандарты и обладающего ударом со средней дистанции. Пусть и существует вопрос стабильной демонстрации этих навыков и отсутствия стабильности.

Если у «Спартака» есть более дешёвые, но сопоставимые исполнители, которые дадут хотя бы такой же уровень игры в различных атакующих зонах – здорово, мы порадуемся за команду и руководство. Но пока всё происходящее отдаёт субъективизмом и личными пристрастными оценками со стороны главных людей в клубе.

Сможет ли Бакаев конкурировать с Малкомом?

Давайте отойдём от традиционного и очень популярного тезиса о том, что «российские футболисты губят карьеры в «Зените». Во-первых, потому что в последние годы он перестал быть таким уж актуальным, примеры Сергеева, Караваева, Кругового, Сутормина, Чистякова перед глазами. Да даже Оздоев и Кузяев после тяжёлых периодов на определённых этапах становились звёздами. Во-вторых, потому что каждая история уникальна, её надо рассматривать обособленно.



Итак, Бакаев и «Зенит». Очевидно, что наиболее оптимальная зона для Бакаева – правый фланг. Здесь у него больше пространства, чем в центре. Здесь он имеет возможность смещаться в дриблинге под удар, обостряющий разрезающий пас низом или кручёный навес по направлению к створу. Слева его главная опция – уход к лицевой и навес. Резать угол на скорости и врываться в штрафную у него получается разве что в быстрых атаках.

Малком Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Очевидно, что для Семака основной фигурой в зоне правого фланга был, есть и останется Малком. Игрок с огромной зарплатой, мощным статусом и возросшим в текущем сезоне влиянием на игру команды. Плюс не забываем, что бразилец уже пообещал: несмотря на политическую ситуацию, никуда не уедет.



Ниже – диаграмма со сравнением Малкома и Бакаева в текущем сезоне. Мы видим, что по большинству атакующих метрик, кроме ключевых и голевых передач, Бакаев находится ниже. Где-то – значительно. У него меньше как прямой вклад в атаки, завершившиеся ударами (xGChain), так и непрямой (xGBuildUp).

Правда, нельзя недооценивать лидерство Бакаева в ключевых передачах. Играя в команде со значительно более слабым нападением, он сумел добиться большего объёма обострения. Это сильное достижение. Но в суммарной конкретике Малком всё равно значительно сильнее – «8+6» в РПЛ против «0+5».



Бакаев – хорошая опция для подмены Малкома, для конкуренции (может, при её усилении бразилец станет ещё эффективнее). Но вряд ли в «Зените» он рассматривается как игрок стартового состава.

На какую позицию ещё можно поставить Бакаева в «Зените»?

Можно рассматривать сразу несколько схем «Зенита» — и 3-4-3, и 4-2-3-1, и 4-4-2. И если примеривать в них Бакаева, суть будет плюс-минус одинаковой.

Левая зона в «Зените» всё же более комбинационная, именно через неё команда выводит больше всего мячей со своей половины. Атаки строятся на взаимодействии Клаудиньо (он играет либо опорником, либо левым инсайдом со смещениями), Вендела, Дугласа Сантоса. Иногда левым нападающим выходит Мостовой, но он реже вовлечён в розыгрыш мяча – скорее, атакует пространство за спинами защитников или врывается в штрафную на дриблинге в финальной стадии. Ещё среди вероятных конкурентов Бакаева слева – Юри Алберто. Он в большей степени центрфорвард, нежели вингер, и, даже играя номинально слева, чаще уходит к штрафной.

Сможет ли Бакаев дать что-либо кардинально новое в левой зоне? Разве что навесы из широких позиций – но с этой задачей сможет справиться и Дуглас Сантос, если выпускать его левым латералем. Однозначно ли он эффективнее (если оценивать именно левый фланг) Мостового и Юри Алберто? Нет.

Можно ли использовать Бакаева, например, в середине поля? Вряд ли. Для этого у него не хватит надёжности в решениях. Если Клаудиньо отправляют на позицию опорника и он имеет там свыше 90 процентов точности передач, то у Бакаева в среднем по карьере стабильно около 70. Таков уж стиль его игры – рисковать, терять, обострять, снова рисковать и терять.

Поэтому мы вновь можем рассуждать лишь о глубине обоймы и повышении конкуренции. Но такая же роль у Бакаева последние пару сезонов в «Спартаке» — и она его, похоже, не очень устраивала.

Зелимхан Бакаев Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Выводы

Лучшим для всех станет вариант, в котором Бакаев остаётся в «Спартаке»:

клуб сохранит яркого игрока и воспитанника;

сам игрок успокоится и попробует вернуться на уровень прошлых лет или даже стать ещё сильнее;

«Зенит» поищет кого-то более цельного и сильного – клубу нужны фигуры более крутого масштаба, чтобы усилить основной состав и продолжить развитие. Даже в таких сложных для всех условиях.

Если же из «Спартака» Бакаеву всё же придётся уйти, то «Зенит» сегодня – слишком большой риск. В этом клубе у него будет желаемая зарплата, зато обрести желаемую роль в команде и игровое время (похоже, тоже очень важный фактор) будет ничуть не проще, чем в «Спартаке».