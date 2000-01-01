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Кто создал больше всех моментов в АПЛ в пересчёте на 90 минут?
Кто создал больше всех моментов в АПЛ в пересчёте на 90 минут?
Портал The Analyst подсчитал все голевые и предголевые шансы.
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10. Каллум Хадсон-Одои, «Челси»
10. Каллум Хадсон-Одои, «Челси»
«Сыграно минут: 966
Создано моментов в пересчёте на 90 минут: 2,98»
9. Мохамед Салах, «Ливерпуль»
9. Мохамед Салах, «Ливерпуль»
«Сыграно минут: 2729
Создано моментов в пересчёте на 90 минут: 3,07»
8. Хаким Зиеш, «Челси»
8. Хаким Зиеш, «Челси»
«Сыграно минут: 1135
Создано моментов в пересчёте на 90 минут: 3,09»
7. Рис Джеймс, «Челси»
7. Рис Джеймс, «Челси»
«Сыграно минут: 1685
Создано моментов в пересчёте на 90 минут: 3,1»
6. Бернарду Силва, «Манчестер Сити»
6. Бернарду Силва, «Манчестер Сити»
«Сыграно минут: 2791
Создано моментов в пересчёте на 90 минут: 3,19»
5. Бруну Фернандеш, «Манчестер Юнайтед»
5. Бруну Фернандеш, «Манчестер Юнайтед»
«Сыграно минут: 3028
Создано моментов в пересчёте на 90 минут: 3,24»
4. Тьяго, «Ливерпуль»
4. Тьяго, «Ливерпуль»
«Сыграно минут: 1488
Создано моментов в пересчёте на 90 минут: 3,27»
3. Мартин Эдегор, «Арсенал»
3. Мартин Эдегор, «Арсенал»
«Сыграно минут: 2701
Создано моментов в пересчёте на 90 минут: 3,4»
2. Джек Грилиш, «Манчестер Сити»
2. Джек Грилиш, «Манчестер Сити»
«Сыграно минут: 1917
Создано моментов в пересчёте на 90 минут: 3,9»
1. Кевин Де Брёйне, «Манчестер Сити»
1. Кевин Де Брёйне, «Манчестер Сити»
«Сыграно минут: 2115
Создано моментов в пересчёте на 90 минут: 3,91»
Салах, Де Брёйне или Фернандеш? Кто в АПЛ обострял игру чаще всех за сезон
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