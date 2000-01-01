Кто создал больше всех моментов в АПЛ в пересчёте на 90 минут?
Портал The Analyst подсчитал все голевые и предголевые шансы.
10. Каллум Хадсон-Одои, «Челси»
«Сыграно минут: 966
Создано моментов в пересчёте на 90 минут: 2,98»
Создано моментов в пересчёте на 90 минут: 2,98»
9. Мохамед Салах, «Ливерпуль»
«Сыграно минут: 2729
Создано моментов в пересчёте на 90 минут: 3,07»
Создано моментов в пересчёте на 90 минут: 3,07»
8. Хаким Зиеш, «Челси»
«Сыграно минут: 1135
Создано моментов в пересчёте на 90 минут: 3,09»
Создано моментов в пересчёте на 90 минут: 3,09»
7. Рис Джеймс, «Челси»
«Сыграно минут: 1685
Создано моментов в пересчёте на 90 минут: 3,1»
Создано моментов в пересчёте на 90 минут: 3,1»
6. Бернарду Силва, «Манчестер Сити»
«Сыграно минут: 2791
Создано моментов в пересчёте на 90 минут: 3,19»
Создано моментов в пересчёте на 90 минут: 3,19»
5. Бруну Фернандеш, «Манчестер Юнайтед»
«Сыграно минут: 3028
Создано моментов в пересчёте на 90 минут: 3,24»
Создано моментов в пересчёте на 90 минут: 3,24»
4. Тьяго, «Ливерпуль»
«Сыграно минут: 1488
Создано моментов в пересчёте на 90 минут: 3,27»
Создано моментов в пересчёте на 90 минут: 3,27»
3. Мартин Эдегор, «Арсенал»
«Сыграно минут: 2701
Создано моментов в пересчёте на 90 минут: 3,4»
Создано моментов в пересчёте на 90 минут: 3,4»
2. Джек Грилиш, «Манчестер Сити»
«Сыграно минут: 1917
Создано моментов в пересчёте на 90 минут: 3,9»
Создано моментов в пересчёте на 90 минут: 3,9»
1. Кевин Де Брёйне, «Манчестер Сити»
«Сыграно минут: 2115
Создано моментов в пересчёте на 90 минут: 3,91»
Создано моментов в пересчёте на 90 минут: 3,91»
Салах, Де Брёйне или Фернандеш? Кто в АПЛ обострял игру чаще всех за сезон
Читайте также
Топ-10 креативщиков сезона в АПЛ
Звёзды футбола, снимавшиеся в кино и сериалах
Футболисты-однолюбы из Ла Лиги
Жаркий денёк в офисе ЦСКА!
Матчи на выходных, которые нельзя пропустить
Дзагоев провёл в ЦСКА 15 лет! Галерея достижений
Болельщик достал Виейра, тренер срубил его с ноги
Роналду — пример для молодых пацанов в «МЮ». Видео
Кэп «Айнтрахта» праздновал с рассечением головы
Пять необычных фактов о Кевине Траппе
Самые результативные финалы Лиги Европы
Смекалка! Фанат «Рейнджерс» ищет ночлег в Tinder
Кто провёл всю карьеру в одном клубе Бундеслиги
Игроки, возродившиеся после ухода из «Барсы»
Исполнил Анри! Это голевой пас сезона. Видео
Самые странные футбольные памятники